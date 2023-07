Bolezni srca pri psih

Bolezni srca so ene izmed najpogostejših bolezni pri psih. Obstaja dolg seznam različnih obolenj, vsem pa je skupno, da se ponavadi pojavljajo pri starejših psih ali mlajših s prirojenimi napakami. Pomembno je, da simptome srčnih težav znamo prepoznati in svojega psa še pravočasno peljemo na pregled k veterinarju. Srčnega popuščanja sicer ne moremo preprečiti, lahko pa bolezenske simptome blažimo in izboljšamo kakovost življenja svojega ljubljenčka.

Kaj so vzroki za bolezni srca?

Srčno obolenje se pri psih lahko pojavi zaradi različnih razlogov. Nekatere pasme so zaradi svoje genetske zasnove bolj dovzetne za določene bolezni srca, kot na primer kavalirji, bokserji, dobermani, pomeranci in zlati prinašalci. Razlogi za bolezen so lahko tudi debelost, napačna prehrana ali stres.

Kako prepoznamo simptome?

Ena glavnih težav pri prepoznavanju bolezni je, da psi kažejo manj očitne simptome, ki jih zlahka spregledamo ali pa jih pripišemo staranju. Med zgodnjimi znaki bolezni je kašelj, še posebej ko pes miruje ali spi. Na sprehodu se bo hitro utrudil ali pa očitno želel nazaj domov. Pri napredovani bolezni se lahko pojavijo tudi težave z dihanjem, izguba apetita, povečan trebuh zaradi nabiranja tekočine in apatičnost.

Kaj je povečano srce?

Med najpogostejšimi boleznimi srca pri psih je povečanje srčne mišice. Pojavlja se predvsem pri večjih pasmah, kot so doberman, nemška doga in koker španjel. Ker se srce poveča, oslabi, zaradi česar postane manj učinkovito pri črpanju krvi. To pa vodi do težav na drugih delih telesa. Če slutimo, da ima pes težave s srcem, ga moramo čim prej peljati na pregled k veterinarju. Diagnosticiranje običajno vključuje kombinacijo temeljitih fizičnih pregledov in različnih diagnostičnih testov. Ti vključujejo poslušanje srca, rentgensko slikanje prsnega koša, ultrazvok, EKG in pregled krvi.

Čeprav se povečanega srca ne da ozdraviti, lahko zgodnja diagnoza kljub temu pomaga, da upočasnimo napredovanje bolezni in izboljšamo kakovost življenja našega psa. Zdravljenje se osredotoča na lajšanje simptomov, izboljšanje delovanja srca in obvladovanje kopičenja tekočine, ki povzroča kašelj. Veterinar bo psu predpisal zdravila, kot so diuretiki, ki pospešujejo odvajanje vode, zdravila za uravnavanje srčnega pritiska in zdravila, ki krepijo srčno mišico. V nekaterih primerih je predpisana tudi sprememba prehrane.

Bolezni srca pri psih so resna težava, a s poznavanjem začetnih znakov bolezni in pravočasnim obiskom veterinarja lahko bolezen upočasnimo. Svojemu kosmatincu lahko s tem zagotovimo boljše in tudi daljše življenje.