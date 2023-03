Zelena in gosta trata, vaš ponos

Prvi korak spomladi je čiščenje površine

Po zimskem mirovanju, velikokrat na površini trate ostane listje iz prejšnje sezone, odmrla trava in drugi ostanki, ki jih moramo nujno odstraniti. Čiščenja se lahko lotimo s pahljačastimi grabljami. Ob čiščenju, bodite pozorni na morebitno snežno ali podobno plesen. Če starega listja in ostankov ne odstranimo, je večja verjetnost, da se razvije snežna plesen, ki nam lahko popolnoma uniči zelenico. Poleg tega pa ostanki prejšnje sezone, preprečujejo novo in mlado rast trave. Ravno tako je lahko problem razrast mahu, ki pa ga lahko odstranimo z Substral specialno gnojilom za travo STOP MAH. Več o tej temi še spregovorimo.

Foto: Shutterstock

Prezračevanje

Po tem, ko smo odstranili staro listje, sledi prezračevanje. Prezračevanje je nujno na površinah, kjer je plast odmrle trave debelejša od 1 centimetra. Travo prezračimo spomladi, ko že začne poganjati nova trava, vendar ne prezgodaj in tudi ne prepozno (ko je trava že preveč razraščena). S prezračevanjem odstranimo še mah in nekatere plevele in s tem omogočimo boljši dostop hranil, vode in zraka koreninskemu sistemu. V primeru, da je trava že previsoka, je pred prezračevanjem priporočljiva košnja.

Na manjših travnatih površinah, lahko za prezračevanje uporabimo navadne vrtne vile. Prezračevanje z vilami opravimo tako, da vile zapičimo v tla in jih nekoliko privzdignemo navzgor (s tem omogočimo prehod zraka do koreninskega sistema).

Še bolj enostavna je uporaba posebnih grabelj za česanje in prezračevanje trave, na katerih so rezila, ki odstranjujejo nekatere mahove in odmrlo travo.

Nekaterim, bo še bolj ustrezalo prezračevanje s posebnimi obuvali, ki imajo na podplatih bodice. Takšno obuvalo namestimo čez našo obutev in tako lahko celotno trato prehodimo in prezračimo.

Za večje površine, kjer bi bili že navedeni načini prezračevanja prenaporni, pa je bolj primeren električni ali bencinski prezračevalnik.

Ne pozabite, da po prezračevanju nastanejo prozna mesta, kjer ni trave. Če jih ne boste zasejali, se bodo na njih razrasli pleveli. Posejte Substral obnovitveni set za travo po prezračevanju, v katerem je seme, gnojilo in izboljševalec tal. Če jih ne boste zasejali, se bodo na njih razrasli pleveli. Posejtev katerem je seme, gnojilo in izboljševalec tal.

Foto: Silk d.o.o.

Prezračevanju sledi zatiranje mahu

Velikokrat slišimo, da je potrebno spomladi, ročno z grabljami odstraniti mah na naši zelenici, pa temu ni tako. Če se nad mah spravimo z grabljami, lahko samo še bolj raznesemo spore mahu čez celotno zelenico. Tako bomo dosegli nasproten učinek in rast mahu samo še bolj razširili.

Najboljši način pri boju z mahovi so gnojila, ki vsebujejo železo npr. Substral specialno gnojilo za travo STOP MAH ali pa Substral 3 v 1 Green. Mah se tako v 14 dneh posuši in odmre, posušene dele lahko tako enostavno pograbimo in odstranimo.

Foto: Silk d.o.o.

Zapolnjevanje golih mest

Včasih lahko že takoj po koncu zimskega mirovanja, na trati opazimo gola mesta, na katerih trava ne raste. Če na gola mesta ne zasejemo trave, je večja možnost, da bo namesto trave na teh mestih zrastel mah in pleveli. Prav zaradi tega, moremo čim prej posejati primerno travno mešanico. Zaradi nizkih temperatur v zgodnjih spomladanskih mesecih, je idealna izbira travna mešanica Substral SOS, Travna mešanica za dosejevanje in obnovo, ki kali že pri nizkih temperaturah in tako prehiti plevel. Kombinacija rastnega substrata, začetnega gnojila in travnih semen je odlična za dosejevanje in zgoščevanje trate po prezračevanju.

Foto: Shutterstock

Ključnega pomena je tudi gnojenje

Spomladi travi primanjkuje veliko hranil, ki jih je potrebno nadomestiti, če si želimo zdrave in bujne zelenice. Bledost in utrujen videz trave nam sporoča, da je potrebno trato nekoliko pognojiti. Največjo pozornost pri gnojenju trave, dajemo dušiku, zraven pa naj Foto: Silk d.o.o. gnojilo vsebuje tudi fosfor, kalij in druge mikroelemente. Če izberemo gnojilo z dolgotrajnim delovanjem, nam trate ne bo potrebno gnojiti večkrat na leto. SUBSTRAL ‘START’ gnojilo za travo z dolgotrajnim delovanjem, deluje vse do 100 dni in ne obremenjuje okolja. Vsebuje visok delež fosforja, ki pospešuje tvorbo korenin in koreninskega sistema. Zato je primeren tudi za gnojenje ob:

sejanju oz. dosejevanju trave,

pri polaganju travnih zvitkov,

po prezračevanju trate, za boljšo in hitrejšo regeneracijo travne ruše.

Za trošenje gnojila priporočamo tudi uporabo trosilnika SUBSTRAL® Handy Green, ki bo bolj enakomerno raztrosil gnojilo po celotni površini.

Če po gnojenju ne sledijo padavine, je potrebno namakati pognojeno površino, zato, da se hranila iz gnojil izpirajo v bližino koreninskega sistema.

Foto: Shutterstock

Setev novih površin

V primeru setve novih zelenic, je pomembna izbira ustrezne travne mešanice. Ob ustrezni izbiri mešanice, se ne bomo tako pogosto srečevali s težavami, kot so mah, suša in slaba rast trave. Najpomembnejši dejavnik, ki ga moramo pri izbiri mešanice upoštevati, je lega površine, kjer si želimo zasejati zelenico. Eden izmed največjih sovražnikov pri doseganju bujne in zelene trate je zagotovo mah. Ravno v zasenčenih legah so najboljši pogoji za rast mahovja, zato je pomembno, da izberemo travno mešanico primerno za površine, ki so večino dneva skrite v senci.

Idealna izbira za zasenčene lege je travna mešanica Substral SENCA, ki vsebuje ekskluzivne, visokokakovostne in edinstvene sorte semen trave za domače zelenice. Primerna je tudi za bolj obremenjene travne površine (parki, igrišča), zaradi svoje goste ruše. Izjemno hitro kali in se razrašča, poleg imajo semena tudi zaščito pred ptiči, saj so zelene barve.

Foto: Silk d.o.o. Čas uporabe travne mešanice Substral SENCA je najbolj primeren od aprila pa vse do oktobra. Ob setvi naj bo temperatura tal najmanj 10°C, saj bo ob takih temperaturah seme nemoteno vzklilo. Pred setvijo površino razrahljamo, odstranimo plevele in kamenje in šele nato pričnemo s setvijo. Tudi pri setvi je priporočljiva uporaba ročnega trosilnika Substral Handy Green , saj bo le tako trava na vseh mestih enakomerno zasejana. Za 50 m² površine zadošča 1 kg travne mešanice. Ob setvi travne mešanice, lahko dodate gnojilo Substral START, ki bo še pospešila tvorbo koreninskega sistema na vaši novi zelenici. Zasejane površine obvezno na koncu še zalijemo, v primeru da ne sledijo padavine.

Edina težava ni le mah, ampak tudi suša. Na površinah, ki so večino časa izpostavljene soncu in kjer je večja možnost sušnih obdobij, je prav tako pomembna ustrezna izbira trave mešanice. Če bomo izbrali travno mešanico za sušna območja, nam kasneje ne bo potrebno tako pogosto zalivati travnih površin. Za sončna območja z daljšimi obdobji brez padavin je primerna travna mešanica Substral SONCE. Mešanica je primerna za tla s težjimi rastnimi pogoji, ki dobro prenaša sušo.

Navodila za uporabo travne mešanice Substral SONCE: