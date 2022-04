Vrtni stroji, ki ne smejo manjkati na nobenem vrtu

Vonj sveže pokošene trave je za marsikoga eden lepših vonjev, ki se ga lahko naužijemo med urejanjem okolice. A misel na naporno in dolgotrajno košenje zelenice je za mnoge prava nočna mora. S pravim orodjem je tudi to opravilo lahko prijetno, predvsem pa hitro, tako da nam ostane veliko časa za uživanje na urejenem vrtu.

Travo moramo pripraviti na košnjo. Najprej jo prezračimo s prezračevalci trate. To so vrtni stroji s posebnimi noži, ki jih uporabljamo na zelenicah, kjer večinoma prevladujejo trave. "Če pa imamo na zelenici več maha, moramo uporabiti prezračevalce, ki delujejo s sistemom vzmeti," svetuje David Rotar iz podjetja Rotar.

Košnje trave se lotimo, ko trava zraste od 5 do 8 centimetrov. Pred košnjo moramo preveriti delovanje kosilnice in drugih naprav za košnjo. Preverimo raven olja v motorju, nato dolijemo bencin. Pred prvo košnjo je dobro nabrusiti nože kosilnice, da bo košnja potekala gladko.

Košnja trave z vrtno kosilnico.

"Za košnjo tistih delov zelenice, ki jih ne dosežemo s kosilnico, svetujemo uporabo vrtnih škarjic ali baterijskih vrtnih kos. Obvezna je tudi uporaba zaščite, da se ne poškodujemo in da v oči ne prileti kakšen tujek. Uporabljamo lahko zaščitna očala ali mrežaste vezirje," še svetuje David Rotar.

Košnja večjih površin

Vrtni traktor olajša košnjo trave, še posebej na velikih travnatih površinah.

Košnja večjih površin bo veliko lažja z vrtnim traktorjem, kjer lahko uporabnik udobno sedi na sedežu in pritisne ročico za vožnjo naprej. Če jo potisne nazaj, gre traktor vzvratno. Vrtni traktor ima tudi zavoro in omogoča nastavitev višine košnje z ročko. Vrtni traktorji, ki so na voljo v vrtnem centru Eurogarden, imajo zmogljive motorje, ki so odvisni od površine zelenice, ki jo kosimo.

"Pri košnji moramo paziti, da ne kosimo vedno v enako smer, saj potem tudi trava začne rasti v to smer. Vsako drugo košnjo kosimo v drugo smer – naredimo obratni krog ali kosimo poševno. Tako trava postane čvrstejša, zelenica pa bo videti lepše," še dodaja David Rotar.

Top 3 kosilnice za uspešno košnjo

Preverite, katere tri kosilnice letos priporočajo strokovnjaki za vrtne stroje.

Vrtna kosilnica RAMDA G53SHL-K (895086/BS750E) s kovinskim ohišjem se lahko pohvali s sistemom košnje 4v1, saj ima mulčer, izmet zadaj in stranski izmet. RAMDA G53SHL-K je samohodna, zadaj ima pogon General Transmission.

- motor: Briggs&Stratton serija 750EX DOV, 161 cm3

- širina košnje: 53 cm

- prostornina koša: 65 litrov

- nastavitev koles: centralna 1X ročka, 6 stopenj od 25 do 75 mm

- uležajena kolesa

- kolesa spredaj: 200 mm, zadaj: 280 mm

- primerna za košnjo do 2500 m2

Vrtna kosilnica RAMDA CJ20GTZWB (RA 698012/BS450E) s kovinskim ohišjem in brez pogona omogoča sistem košnje 2 v 1, in sicer ima mulčer in stranski izmet.

- motor: Briggs&Stratton Serija 450E OHV, 125 cm3

- širina košnje: 51 cm

- nastavitev koles: centralna 1X ročka, 8 stopenj, od 25 do 70 mm

- uležajena kolesa

- kolesa spredaj: 180 mm, zadaj: 180 mm

- priporočamo vam uporabo olja SAE 30

Samohodna vrtna kosilnica RAMDA 451311 (KS 451311/BS) s pogonom zadaj omogoča sistemom košnje 4 v 1, saj ima mulčer, izmet zadaj in stranski izmet. Ima kovinsko galvanizirano ohišje.

- motor: Briggs&Stratton serija 675EXi

- širina košnje: 53 cm

- prostornina koša: 70 litrov

- nastavitev koles: centralna 1X ročka, 6 stopenj od 25 do 85 mm

- uležajena kolesa

- kolesa spredaj: 200 mm, zadaj: 280 mm

- primerna za košnjo do 3000 m2

Prekopalnike Ramda poganjajo motorji Briggs & Stratton®

Za lažjo pripravo in vzdrževanje vrta je nepogrešljiv vrtni pripomoček prav prekopalnik Ramda. Te poganjajo vrhunski motorji Briggs & Stratton®. Pri izbiri primernega prekopalnika zemlje upoštevajte velikost obdelovalne površine, dostopnost obdelovalnih površin in kako pogoste boste prekopalnik uporabljali.

Vrtni traktorji olajšajo delo na vrtu

Slovenska blagovna znamka RAMDA, ki vključuje vrtne stroje, orodje, zaščitno opremo ter dodatke za vrt, dom in urejanje okolice, je plod slovenskega znanja in razvoja. V podjetju Rotar so najbolj ponosni na široko ponudbo najrazličnejših vrtnih traktorjev, ki vsakemu lastniku močno olajšajo skrb za okolico hiše.

Z vrtnim traktorjem boste hitreje in lažje uredili okolico svojega doma.

Profesionalne izdelke za urejanje okolice in vrta proizvajajo in razvijajo v najuglednejših tovarnah po svetu. Ponudba slovi po kakovostni zasnovi in vzdržljivosti, saj je celoten program izdelan iz najboljših materialov, obenem pa upoštevajo visoka estetska in dizajnerska merila. Ekipa strokovnjakov ponudbo vsako leto dopolnjuje.

Izdelki RAMDA se zaradi dobrega oblikovanja, vzdržljivosti ter razmerja med kakovostjo in ceno uvrščajo med najbolj priljubljene znamke zelenega programa. V svojem širokem prodajnem programu pa niso pozabili niti na najmlajše navdušence nad vrtnarjenjem.

RAMDA zagotavlja dober poprodajni servis z več kot 120 pooblaščenimi serviserji in nadomestne dele tudi po pretečenem petletnem garancijskem obdobju. Za blagovno znamko RAMDA stoji ekipa strokovnjakov z izkušnjami na področju servisa in poprodaje.

