Vrt za dolgotrajno samooskrbo

Foto: Eurogarden in Ramda

Vse se začne z dobrim načrtovanjem. Ko del trate na primer namenite vrtu, potrebujete za to primerno vrtno orodje. Še boljše pa je, če se priprave novega vrta lotite s primernimi vrtnimi stroji, kot je na primer prekopalnik ali kultivator Ramda.

Pred nakupom prekopalnika morate najprej poznati kvadraturo svojega bodočega vrta in kaj vse boste s prekopalnikom delali. Vrtni stroji so za vrtnarje nepogrešljivi in ponujajo številne možnosti uporabe. Obstaja več vrst prekopalnikov, kot so električni, motorni in baterijski. Največja razlika med njimi je, da na stroje lahko dodajate priključke za najrazličnejše namene uporabe.

Vedeti morate, da je prekopalnik nekoliko drugačen vrtni stroj od kultivatorja. V primeru, da je zemlja zbita, jo je treba prej prekopati. Če se odločite za kultivator, pa vam bo ta težavna naloga prihranjena.

Pri kultivatorjih imate več možnosti za uporabo dodatnih priključkov. Z enim vrtnim strojem lahko opravite več različnih nalog na vrtu kot na primer s prekopalnikom. Najpomembnejše je, da najprej veste, kakšna je kvadratura vašega vrta, za kaj vse boste vrtni stroj uporabljali, predvsem pa, kakšne imate želje in pričakovanja o uporabi in funkciji vrtnega stroja.

Če se odločate za resnejše kmetovanje, je bolje kupiti kultivator in dodatne priključke.

Motokultivator je pri funkcijah omejen na delo z načeloma tremi različnimi priključki. Z njim lahko za svoje samooskrbne izzive pripravite tako manjši vrt kot tudi večjo njivo.

Če se torej lotevate priprave zelenjavnega vrta na površinah, ki so prekrite s trato, imejte v mislih, da bo treba vrt najprej vsaj dvakrat prekultivirati, da ga boste pripravili za obdelavo in pozneje setev. Čeprav lahko to nalogo opravite tudi spomladi, je običajno bolje, da se opravila lotite pozno jeseni in lahko tako zemlja najprej v miru počiva.

Trend so visoke grede

Foto: Eurogarden in Ramda

Ko govorimo o samooskrbi, ne smemo pozabiti na visoke grede, ki so v zadnjem obdobju vse bolj priljubljene.

Prednosti visokih gred:

- primerne so za vse generacije, tako za mlajše kot tudi starejše,

- pri delu se ni treba sklanjati, ne trpijo kolena in hrbtenica,

- zemlje ni treba prekopavati, ampak jo na pomlad samo zrahljate in vanjo že lahko sadite zgodnje vrtnine, saj zemlja v dvignjeni gredi hitreje doseže primerno temperaturo za sajenje kot pa zemlja na vrtu.

- kjer imate težka tla, v katerih zastaja voda in v njih ne morete saditi, je visoka greda ena od zelo dobrih rešitev, da si lahko vseeno pridelate lastno zelenjavo,

- lahko jih postavite na teraso ali balkon, na katerem vam lahko služijo tudi kot dekoracija.

Priprava visoke grede Foto: Eurogarden in Ramda Najprej na dno visoke grede položite dovolj gosto mrežo, da jo zaščitite pred voluharji. Spodnji sloj je namenjen drenaži, zato okoli 20 cm na debelo naložite veje. Nato kot drugo plast dodate organski material, na primer slamo, listje ... Nadaljujete s kompostom. Prekrijete ga s slamo in dodate zemljo. Na vrhu visoko gredo dokončate z 10–15 cm kakovostne vrtne zemlje. Gredo pred setvijo ali saditvijo pognojite z organskim gnojilom. Tudi pri rastlinah v visokih gredah lahko uporabite zastirko, ki bo služila tudi za zadrževanje vlage. Za zastirko lahko uporabite slamo ali miskantus.

Katere vrste zelenjave lahko sadite v visoke grede?

Foto: Eurogarden in Ramda

V visokih gredah lahko gojite vse vrtnine. Priporočljivo je sajenje mešanih posevkov, da na manjšem prostoru pridelate več vrtnin. Tako na sredini sadite vrtnine, kot so paprike, paradižniki in kumare, ki potrebujejo oporo. Med temi sadikami lahko prostor izkoristite za solato ali špinačo, v jesenskem času pa lahko posejete tudi motovilec. Ob robu grede posadite rastline, ki se nam bodo ob rasti povesile navzdol. Take rastline so bučke, novozelandska špinača, visoki fižol in tako dalje.

Če boste imeli takšen vrt in se poleti za dalj časa odpravite na dopust, je treba poskrbeti za namakalni sistem. Kakšne so najboljše možnosti priprave namakalnega sistema, pa vam lahko vedno v vrtnih centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem pomagajo izbrati izkušeni svetovalci.

Zaradi vse bolj ekstremnih vremenskih pojavov se številni vrtnarji raje odločajo za nakup rastlinjakov. Kakšne so prednosti pokritega rastlinjaka?

Foto: Eurogarden in Ramda

Rastlinjaki ponujajo številne prednosti, kot sta na primer nadzor temperature in daljša rastna doba. Ker lahko v rastlinjaku temperaturo uravnavate in ker je temperatura znotraj pokrite in zavarovane strukture že sicer višja, z njo bistveno podaljšate rastno sezono dolgo v jesen.

Poleg tega imate s pokritim rastlinjakom boljši nadzor nad škodljivci. Rastlinjaki pomenijo pregrado med zunanjim svetom in rastlinami ter s tem škodljivcem onemogočijo lahek dostop do vašega pridelka.

Rastlinjaki tudi omogočajo delo v vsakem vremenu: naj zunaj dežuje, piha ali je hladno. Svojega dela z rastlinami pa vam tako ne bo treba prekiniti zaradi neugodnih vremenskih razmer. V rastlinjakih je rast rastlin tudi boljša. Zelenjava in druge rastline v rastlinjakih ne uspevajo bolje le zaradi toplote, temveč tudi zato, ker ti pomenijo fizično pregrado pred vetrom, točo ali neposredno izpostavljenostjo dežju. V rastlinjaku lahko ustvarite svoje pogoje, ki so najprimernejši za rastline, ki jih gojite.

Ne glede na to, ali ste ljubiteljski vrtnar in bi želeli le preskrbeti svojo družino s svežo in domačo zelenjavo ali pa je gojenje sadik in zelenjave vaš posel, vam bo rastlinjak zagotovo odprl nove možnosti gojenja rastlin.

Nepogrešljiv vrt na balkonu ali terasi

Foto: Eurogarden in Ramda

Vrtnarjenje deluje pomirjajoče, posebno zadovoljstvo je uživati svoje pridelke, hkrati pa je mogoče tudi kaj prihraniti. Vrt na balkonu ali na terasi je poleg tega lahko okras, obenem pa tudi zelena oaza, v kateri je prijetno posedeti.

Nima vsak možnosti, da bi imel svoj vrt – toda vrtnine je mogoče gojiti kar na balkonu. Tako ustvarite svoj vrtiček. Ta se lahko razširi tudi na kakšno okensko polico, ki je na primer povsem dovolj primerna gojenju različnih zelišč, ki izboljšajo okus jedi. Na balkonu je velikost vrta omejena, a izbira rastlin, ki lahko na njem uspevajo, ni majhna. Gojite lahko svojo solato ali drugo listnato zelenjavo (rukolo, špinačo ...), paradižnik, paprike, redkvice, celo kumare, bučke in brokoli, tudi jagode za zdrav posladek.

A preden začnete izbirati, kaj boste pridelovali glede na to, kaj najraje vidite na svojem krožniku, morate oceniti razmere, ki jih imate.

Kaj morate upoštevati?

Foto: Eurogarden in Ramda

Prepričajte se, kakšno težo lahko prenese vaš balkon. Korita, v katerih je mogoče pridelovati zelenjavo, so lahko težka, še posebno, ko jih zalijete. Zato na balkonu nikoli ni dobro pretiravati z velikostjo vrta. Izberite čim lažja korita in lonce oziroma najtežje premaknite k stenam.

Ocenite, kakšne svetlobne pogoje imate. Koliko ur je vaš balkon obsijan s soncem? Odgovorite si čim bolj iskreno, saj lahko to vpliva na vaš uspeh pri vrtnarjenju. Ko izbirate rastline, ki jih boste posadili, izberite tiste, ki jim bo ugajalo ravno toliko sonca, kot ga je na voljo. Tudi na balkonu, ki je večino časa v senci, kar vsekakor ni idealno, obstajajo možnosti, da balkonski vrtiček preživi. Še vedno lahko pridelujete solato, špinačo, ohrovt, korenje in celo jagode.

Vetrovni pogoji so na balkonu lahko povsem drugačni kot na tleh. Da bi doživeli uspeh pri vrtnarjenju, je res ključno, da posadite natanko tiste rastline, ki jim ustrezajo vaše razmere. Če je precej vetra, posadite bolj trdožive oziroma korita postavite tako, da pred vetrom varujejo bolj občutljive.

Težko si je predstavljati, kakšna odgovornost je vrt, zato ga je priporočljivo širiti počasi in postopoma. Začnite z eno vrsto rastlin letos, prihodnje leto dodajte naslednjo. Ali morda šele čez dve leti. Pridobite izkušnje. Če takoj posadite ogromen vrt, boste morda imeli naenkrat veliko preveč obveznosti in težav. Lahko se zgodi, da boste obupali.

Na balkonu je prostor omejen, zato ga je treba pametno izkoristiti. Ne le tla, izkoristiti je mogoče ograjo, stene in z visečimi lonci celo strop, a pazite, da je vse varno pritrjeno, da ne pretiravate in da teža vrta – kot že omenjeno – ni prevelika. Poleg tega pa na balkonu načrtujte tudi prostor, kjer se boste vsi stanovalci lahko usedli in uživali v zeleni oazi, ki bo počasi nastala. Nikar tega ne zamenjajte za še več loncev oziroma korit, saj je to pomembno za kakovost življenja. Marsikdo za povrh pozabi načrtovati varen in lahek dostop do vseh loncev in korit. Vendarle jih želite zaliti, ne da bi obstajala nevarnost, da bi se spotaknili ali kaj podrli. Tudi zato pri načrtovanju vrta na balkonu res nikoli ni pametno pretiravati.

Ne pozabite na redno in pravilno zalivanje svojega vrta

Foto: Eurogarden in Ramda

Zalivanje je ključnega pomena za kakovosten in bogat pridelek na vašem zelenjavnem vrtu. Pravilna tehnika zalivanja je bistvenega pomena, saj zagotavlja, da rastline prejmejo ustrezno količino vode, kar vpliva na njihovo rast, razvoj in produktivnost.

Namen zalivanja je, da voda doseže korenine rastlin, zato je pomembno, da vodo usmerite neposredno na zemljo tik nad korenine. Namesto da vodo enakomerno razpršite po vsem vrtu, lahko uvedete kapljično namakanje. Tovrsten način zalivanja zmanjšuje izgubo vode zaradi izhlapevanja in zagotavlja, da voda doseže korenine rastlin.

Najboljši čas za zalivanje vrta je zgodaj zjutraj ali pozno popoldne, ko so temperature sploh v poletnih mesecih nekoliko nižje. Izogibajte se zalivanju v vročini, saj večji del vode hitro izhlapi, preden doseže korenine rastlin. Zalivanje zgodaj zjutraj pomaga tudi pri preprečevanju bolezni, saj se listi rastlin hitreje posušijo. Da si boste delo poenostavili, vam svetujemo, da razmislite o nakupu avtomatskega namakalnega sistema.

Za dodatne vrtnarske nasvete so vam vedno na voljo tudi izkušeni strokovnjaki v vrtnih centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem.

