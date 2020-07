Vam v vrtu bujno uspevajo zelišča? Pripravite domačo zeliščno sol!

Razširjena in dobro poznana metoda shranjevanja je sušenje zelišč, nekateri zelišča celo zamrznejo. Letos lahko poskusite nekaj drugačnega, zelišča uporabite v kombinaciji s soljo. Domača zeliščna sol je uporabna takoj po izdelavi, brez skrbi pa takšno sol lahko tudi shranite in uporabljate, ko svežih zelišč na vrtu ni več.

Sol, ki jo boste pripravili z zelišči, se bo takoj navzela njihovega okusa in vonja. Njena uporaba je vsestranska, lahko jo dodajate že med kuho, lahko pa jo dodate na samem koncu, kot piko na i.

Domača zeliščna sol je lahko tudi čudovito darilo. Preložite jo v izbran steklen kozarček, nanj napišite vsebino, ga morda opremite z navodili za uporabo, privežite še posušen cvet zelišča in že imate idealno doma narejeno darilo.

Zelišča najprej posušimo

Za zeliščno sol moramo zelišča posušiti in pomembno je, da to storimo na pravilen način. Za zelišča je najbolje, da jih sušimo v senci, v suhem, zračnem in čistem prostoru. Za hitrejše sušenje lahko uporabimo tudi sušilnike, pri katerih pa smo previdni, da temperatura ni previsoka (40-50 stopinj Celzija). Zelišča so suha, ko jih z lahkoto drobimo.

Izdelava zeliščne soli

Posušena zelišča zdrobimo v možnarju ali kavnem mlinčku. V skledo stresemo sol in ji dodamo zdrobljena zelišča. Dobro premešamo in mešanico preložimo v manjše ali srednje velike steklene kozarce. Po izkušnjah je najboljše razmerje 80 odstotkov soli in 20 odstotkov zelišč.

Univerzalna zeliščna sol

Za 100 gramov zeliščne soli potrebujemo:

80 gramov soli,

4 grame majarona,

2 grama luštreka,

6 gramov drobnjaka,

4 grame bazilike,

2 grama peteršilja,

1 gram krebuljice,

1 gram timijana.

Mediteranska zeliščna sol

Za 100 gramov mediteranske zeliščne soli potrebujemo:

80 gramov morske soli,

6 gramov origana,

6 gramov bazilike,

4 grame rožmarina,

3 grame žajblja,

1 gram sivke.

Urška Bregar, magistrica poslovnih ved in diplomirana inženirka gozdarstva. Vrtnarske nasvete na Siol.net pripravlja vodja Samen Maier Slovenija, magistrica poslovnih ved in diplomirana inženirka gozdarstva.

