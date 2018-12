Ustvarite vrt, ki bo izžareval praznični december

Glede na to, da se naši vrtovi počasi pripravljajo na prezimovanje, ni več veliko rastlinja, ki bi na njih cvetelo in rastlo. Da pa bi vanj vnesli kanček življenja in prazničnega veselja, ki vas bo vedno znova navduševalo in spravilo v dobro voljo, lahko svoje prazne vrtove v prihodnjih dneh izkoristite za okraševanje s prazničnim dekorjem.

Okrašeni vrtovi so res prava paša za oči, zato je oblikovanje zunanjih vrtov in dvorišč v praznični sezoni skoraj tako pomembno kot okraševanje v notranjosti domov. S povsem preprostimi dodatki in triki lahko ustvarite zavidanja vreden vrt, ki bo pričaral veselo vzdušje in navduševal tako vas kot vaše goste.

Izkoristite to, kar vam je na voljo

Če imate na svojem vrtu zimzeleno rastlinje in grmičevje, kot so na primer ciprese, lahko te izkoristite kot jelko. Okrasite jih z lučkami in drugim prazničnim dekorjem. Če zimzelenega grmičevja nimate, potem poiščite alternativo.

Lučke lahko obesite na drevo ali ograjo, še več - kot jelka lahko služi tudi povsem navadna lesena lestev, ki jo lahko prislonite na vidno mesto in okrasite z lučkami. Slednje lahko ovijete tudi okoli cvetličnih korit. Pomembno je, da izkoristite tisto, kar že imate na vrtu, da si zmanjšate stroške z nakupovanjem smrek in drugih dodatkov.

Foto: Pixabay

Če kaj res oznanja prazničnost, so to seveda okrasne lučke. Te lahko izobesite na katerokoli površino, ki bi jo radi izpostavili. Vendar ne pozabite, da lučke ne smejo biti premočne, zato posegajte po tistih manj vatnih, da bi ustvarili prijetnejšo mehko svetlobo, ki ne bo motila ne vas ne bližnjih sosedov.

Lučk ne puščajte prižganih ves dan, saj je tovrstno početje popolna potrata energije pa tudi okolje po nepotrebnem onesnažuje. Prižgite jih vsak dan ob večernih urah, kakšno uro ali dve pred spanjem, nato jih ponovno izklopite.

Postavite jih lahko na zimzeleno grmičevje, žive meje, ograjo, drevesa in vrtne potke. Če se vam zdijo lučke preveč, lahko namesto teh kot alternativo uporabite tudi lanterne. Te bodo pričarale pravo romantično vzdušje. Lahko jih obesite na drevo, postavite na mizo, blizu sedalnih površin, stopnišč ali pa z njimi osvetlite vrtne potke.

Božični venci na vratih

Z božičnim vencem ne morete nikoli zgrešiti. Tega lahko kupite že narejenega ali pa ga preprosto izdelate sami. Načinov, kako ga izdelati, je nešteto, vendar poiščite kombinacijo barv, materialov in okraskov, ki se ujemajo z barvami vašega vrta oziroma vrat ali ograje, če bi ga želeli obesiti tja.

Foto: Pixabay

Pri izdelavi venčkov se lahko odločite za tradicionalne barvne tone rdeče in zelene, če pa želite nekaj bolj prefinjenega, lahko izdelate venček, ki vsebuje veliko srebrne. Da bi vaš veček v obilju zelenja še bolj izstopal, lahko vanj dodate povsem nepričakovane barve, kot so modra, oranžna in celo rožnata.

Praznično izdelana cvetlična korita

Sami lahko izdelate tudi praznična cvetlična korita, ki jih nato postavite na vrt ali pred vhodna vrata. Vanje vključite vejice zimzelenega rastlinja jelk, smrek, cipres, cedre, brina, navadnih bodik, dodate pa lahko tudi sončnice. Če ne želite uporabiti pravega rastlinja, to nadomestite z umetnim.

Svoje okrasno korito lahko nato dodatno okrasite s storži, okrasnimi kroglicami ali angelčki. Če vam prostor dovoljuje, lahko v spodnji del "skrijete" tudi škatlice v obliki zavitih daril. Po želji lahko na okrasno rastlinje naneste tudi plast umetnega snega.

Povsod po vrtu postavite okrasje

Po vrtu lahko postavite kup majhnih dekorativnih dodatkov, ki ne bodo preveč izstopali in bili na pogled kičasti. V kotih vrta lahko svoj prostor najdejo božični vrtni palčki, na stopnišče lahko postavite manjše keramične angelčke ali ga okrasite z božično zvezdo, brez katere med temi prazniki ne gre.

Foto: Pixabay

Če imate v bližini okna in okenske police, lahko na te zalepite ali obesite papirnate okraske, izdelane iz krep papirja. Ravno tako lahko po vrtu pod zimzeleno grmičevje ali cvetlična korita postavite dekorativne škatle z obliki božičnih daril. Za sladki pridih lahko sami izdelate tudi kotiček s sladkarijami. V zemljo ali venček "zakopljite" božične lizike, ob katerih se bodo otroci ob nabiranju veselo zabavali.

Če bo v prihodnjih dneh zapadel tudi sneg, ne gre pozabiti na izdelavo snežaka. Dodatno lahko na vrtu okrasite tudi sedalne površine, če jih še niste pospravili. Okrasite jih z uporabo dekorativnega božičnega tekstila, na mizo postavite okrasne prte, venček, sveče ali lanterne.