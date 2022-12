S čim obdariti in kaj postoriti v decembru?

Seveda pa je december čas obdarovanja, zato si je vredno vzeti čas za nakup izvirnih, predvsem pa praktičnih daril. Da bodo dobri možje letos vedeli, kam postaviti darila, vas vabimo v vrtne centre Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem, kjer je na zalogi pestra ponudba umetnih in naravnih drevesc. Izjemo popularne so kavkaške jelke, saj jim iglice ne odpadejo tako hitro.

Novoletni okraski morajo biti v trendu, vendar najprej prisluhnite sebi. V kolikor ste bolj pristaši elegance, vam letos svetujemo moderne okraske v pastelnih barvah, če pa imate radi živahnost, si v vašem domu letos privoščite barvni kontrast okraskov, ali bunkice z vzorci v kombinaciji z varčnimi led okrasnimi lučkami.

Praznično obdarovanje najmlajših

Daril se otroci vedno najbolj razveselijo. Zato vam priporočamo, da sami sestavite set za male vrtnarje, saj v vrtnih centrih Eurogarden dobite vse od mini samokolnic do mini rokavic in celo mini vrtno orodje. Lahko pa jim kupite tudi sanke, ali model za izdelovanje snežnih kep. Izbirate lahko tudi med otroškimi pihalniki listja, motornimi žagami, kosilnicami in drugimi vrtnimi pripomočki, ki so izjemno realnega videza ter traktorji, kopači in drugimi privlačnimi igračami.

Podarite partnerki drobno pozornost in veliko nežnosti

Vsak december so moški pred veliko dilemo, s čim presenetiti boljšo polovico. Zato vam v vrtnih centrih Eurogarden z veseljem svetujemo pri nakupu rastlin, čudovitih skodelic z motivi, darilnih setov ali gospodinjskih pripomočkov. Podarite damam izdelke z vintage pridihom, ali pa moderne dodatke, s katerimi bo vaše stanovanje postalo dom.

Praktična darila za moške

Priporočamo vam nakup praktičnih izdelkov, ki bodo vsakemu moškemu prišli še kako prav. Med takšna darila spadajo snežna lopata, tekočina proti zmrzovanju in tople delovne rokavice.

V kolikor še vedno ne veste, kaj izbrati za darilo pa vam svetujemo, da se odločite za nakup darilnih bonov vrtnih centrov Eurogarden , ki so vedno prava rešitev za vsakogar.

Primerno orodje in stroji za zimske dni

Zima je tu. Čeprav zime niso več tako hladne in je snega manj, kot smo ga bili vajeni pred desetletji, je potrebno vsako leto poskrbeti za čista dvorišča, parkirišča in dovozne poti. Kljub milejšim zimam namreč še vedno zapade toliko snega, da je vredno imeti snežno frezo ali vsaj dobro lopato.

Ko se ljudje odločajo za nakup snežne freze, se je smiselno posvetovati s strokovnjakom v vrtnem centru Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani ali v Krškem. Jasno je treba vedeti, kakšno površino dvorišča ali parkirišča morate očistiti in predvsem, koliko snega običajno zapade pri vas. Ne pozabite niti na udobje pri delu, zato naj pri nakupu snežne freze ne bo edini faktor odločitve cena, ampak tudi udobje ročk. Te naj bodo ogrevane. Priporočamo pa tudi, da ima snežna freza možnost električnega vžiga.

V kolikor imate za očistiti manjše površine, kot so dovozne poti ali parkirišča pa marsikomu zadostuje že lopata za sneg. Imate težave z bolečinami v križu ali rokah zaradi kidanja? Bodite pozorni na to, kakšno lopato uporabljate. Z ergonomsko lopato za sneg boste poskrbeli ne le za hitro očiščeno dvorišče, pač pa tudi za vaše zdravje.

Zimske naloge v gozdu

V kolikor imate v lasti svoj gozd, imate pozimi veliko dela. Glede na visoke cene energentov se namreč veliko ljudi odloča za ogrevanje na trda goriva. Sečnjo lesa za drva se tako izvaja decembra ali januarja, saj drevesa vsebujejo najmanj vode.

Oprema za varno delo v gozdu

Kar se tiče varnostnih oblačil in opreme, imajo različne države različna pravila in predpise. V gozd se nikoli ne odpravite brez zaščitne čelade z zaščitnimi slušalkami, vizirjem in zaščitnimi očali. Čelada vas ščiti pred padajočimi vejami in udarci. Poleg tega vam svetujemo uporabo gozdarske jakne, ki mora pokrivati celoten zgornji del. Obvezne so tudi zaščitne hlače, ki morajo imeti zaščito proti urezninam, ki ustreza tako mednarodnim standardom kot tudi lokalnim zahtevam. Ne pozabite niti na zaščitne škornje ter delovne rokavice, da se lahko zaščitite pred praskami in urezninami. Ob tem je potrebno dodati, da mora imeti leva rokavica zaščito proti urezu, ki bo v hipu zaustavila verigo, če zarežete vanjo. Seveda pa naj bo vedno pri roki tudi komplet prve pomoči. Vse omenjene izdelke je mogoče na enem mestu kupiti v spletni trgovini www.eurogarden.eu ter v vrtnih centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem.

Nasveti za vzdrževanje motornih žag

Ob tem bi vas radi opozorili tudi na primerno vzdrževanje vašega orodja. Verižna motorna žaga je med delovanjem izpostavljena velikim obremenitvam, zato je pravilno delovanje vseh delov nujno potrebno, da ne pride do poškodb stroja in sekača. Vzdrževanje podrobno predpiše proizvajalec, zato je ob nakupu smiselno prebrati knjižico z navodili. Kadar pride do okvare, se obrnemo na Rotar servis na Dobrovi pri Ljubljani, oziroma na več kot 40 pooblaščenih serviserjev podjetja Rotar v Sloveniji, ki jih najdete na www.rotar.si.