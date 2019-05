Nova generacija robotskih kosilnic za srednje velike in velike vrtove

Oglasno sporočilo

Nova GARDENA SILENO life je opremljena z najboljšo tehnologijo, ki izhaja iz več kot 20 let izkušenj in razvoja na področju robotskih kosilnic. Nova robotska kosilnica je na voljo v treh modelnih variantah z zmogljivostjo 750, 1000 in 1250 m2. S predstavitvijo robotskih kosilnic SILENO city v letu 2018 je GARDENA pokazala rezultat dvajsetletnih izkušenj. Kot del zadnje generacije robotskih kosilnic so ti modeli združili vse najboljše lastnosti znamke in se pohvalili z impresivnim dizajnom in funkcijo. SILENO city je tudi že prejela nagrado Red Dot Design Award. V vrtni sezoni 2019 je nova SILENO life, namenjena srednje velikim vrtovom, zaokrožila novo družino proizvodov.

Tako kot SILENO city, je tudi SILENO life priročna in inteligentna kosilnica. Glede na model lahko pokriva maksimalno površino 750, 1000 ali 1250 m2. Kompaktna, agilna in okretna robotska kosilnica je opremljena s štirimi kolesi in z lahkoto obvladuje naklone do 30%. Sistem SensorCut pri kosilnici SILENO life zagotavlja enakomerno košnjo brez sledi koles, ki omogoča izjemno gladko in precizno rezanje vrhov trave, tako da je vaša trata videti kot gosta, zelena preproga. Kosilnica zaznava ozke prehode in majhne površine na vašem vrtu in se z njimi brez težav spopade. Polnilno postajo lahko namestite kjerkoli na vašem vrtu. Preprosta menijska navigacija omogoča uporabniku intuitivno upravljanje in programiranje robotsko kosilnico, PIN koda pa zagotavlja potrebno zaščito pred krajo.

Nova GARDENA SILENO life se lahko uporablja v vseh vremenskih razmerah - celo mokro vreme je ne bo ustavilo. Ko je košnja končana, se bo kosilnica samodejno vrnila v polnilno postajo. SILENO life je izjemno tiha, zato jo boste med košnjo komaj slišali. Ko je na vrsti čiščenje kosilnice, preprosto vzemite vrtno cev in odstranite vso umazanijo iz ohišja, koles in rezil z minimalnim naporom.

Za robotske kosilnice SILENO life in SILENO city je na voljo tudi garaža iz trde plastike, ki ščiti vašo kosilnico in polnilno postajo pred soncem in dežjem. Njena zložljiva streha omogoča enostaven dostop do nadzorne plošče kosilnice za hitro nastavitev.

POSEBNA PONUDBA: med 10. aprilom in 23. junijem kupite robotsko kosilnico GARDENA in si zagotovite svoj EKO BONUS v višini 100 € ter sodelujte v žrebanju za veliko nagrado – VRAČILO CELOTNE KUPNINE! med 10. aprilom in 23. junijem kupite robotsko kosilnico GARDENA in si zagotovite svoj EKO BONUS v višini 100 € ter sodelujte v žrebanju za veliko nagrado – VRAČILO CELOTNE KUPNINE!

O GARDENI Že več kot 50 let GARDENA ponuja vse, kar potrebujejo strastni vrtnarji. Široka paleta izdelkov ponuja inovativne rešitve in sisteme za zalivanje, nego trat, nego dreves in grmičevja ter obdelovanje tal. Danes je GARDENA vodilni evropski dobavitelj visokokakovostnih vrtnarskih orodij in se distribuira v več kot 80 državah po vsem svetu. GARDENA je blagovna znamka skupine Husqvarna Group. Več informacij na gardena.com.

Naročnik oglasnega sporočila je Husqvarna Austria GMBH