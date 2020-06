Nasveti za premišljeno namakanje in zalivanje

Zdrava rast in manj bolezni

Z učinkovitim namakanjem zagotovimo boljšo letino, hkrati pa varčujemo z vodo in pomagamo pri ohranjanju okolja. S premišljenim zalivanjem rastlin prihranimo tudi do 70 odstotkov vode v primerjavi z običajnim namakanjem. Rastlinam kljub prihranku dajemo zadostno količino vode, ki jo potrebujejo za rast. Optimalna oskrba z vodo zagotovi boljšo letino, zdravo rast in manj bolezni. Čeprav ima vsaka rastlina svoje zahteve, obstaja nekaj preprostih pravil in nasvetov, ki vam bodo pomagali bolje zalivati ​​gredice in lončnice.

Enakomerna vlažnost

Vsaka rastlina ima svojstveno potrebo po vodi. Optimalno zalivanje rastlin pomeni, da korenine v globini dobijo dovolj vode in tako ne navlažimo le površine tal. Priporočeno je rahlo periodično izsuševanje tal, kar spodbudi rast korenin. GARDENA Micro-drip-system je samostojno kapljično zalivanje, ki omogoča oskrbo koreninskega sistema rastlin v globljih plasteh tal.

Zalivanje rastlin je priporočljivo v zgodnjih jutranjih urah, saj se čez dan tla segrejejo, čez noč pa ohladijo. Tako ob jutranjem namakanju izhlapi manj vode v primerjavi z namakanjem zvečer. Rastlinam omogočimo dovolj časa, da absorbirajo vodo in si naberejo moči za prihajajoči dan. Samodejni zalivalnik AquaZoom compact je primerna rešitev za optimalno zalivanje zelenjavnih in cvetličnih gredic – brez ustvarjanja luž.

Mokri listi rastlin povzročajo bolne liste. Če so listi čez noč preveč vlažni, lahko to privede do glivičnih bolezni. Ob močnem soncu čez dan pa vodne kapljice na listih povzročijo rahle opekline.

Kadar zalivamo ročno, je bolje zaliti rastline enkrat v večji količini kot pa v več majhnih odmerkih. Tako voda prodre tudi v globlje ležeče zemeljske plasti vse do korenin.

Glede na vremenske razmere lahko zadostuje zalivanje le od dva- do trikrat na teden.

Kapljično namakanje pod zemljo je primerno za grmičevje, kot so žive meje, gozdni in travnati grmi ali trate. Nadzemno namakanje je primerno za namakanje posamičnih območij, kot so zelenjavne gredice, zasaditve loncev ali na balkonih.

Spremljajte vlažnost tal

Rastline potrebujejo zadostno količino vode, pomembna pa je tudi vlažnost tal. Zastojna voda v tleh izpodriva zrak in iz korenin odstranjuje kisik. Senzorji vlage v tleh pomagajo pri zagotavljanju optimalne količine vode.

Uporaba mehke vode

Deževnica je praviloma najprimernejša za namakanje rastlin. Če uporabljamo vodo iz pipe, jo mešamo z destilirano vodo, da zmanjšamo vsebnost apnenca v vodi. Tako voda postane bolj prebavljiva, zlasti za občutljive rastline.

Udobje pri delu

Pri delu na vrtu je pomembno, da poskrbimo tudi za varnost in udobje pri delu. Stenski nosilec GARDENA se usmerja proti vam, kar lajša zalivanje vrta. Samodejno navijanje po končanju zalivanja poskrbi za praktično, hitro in enostavno shranjevanje cevi. Pozimi se kolut odstrani iz nosilca in shrani v prostoru, varnim pred zmrzaljo.

Da bo vrt ponudil pravo sproščujoče doživetje, pa od nas zahteva tudi skrbno nego in premišljeno načrtovanje.

S pomočjo brezplačne aplikacije GARDENA myGarden lahko izdelate simulacijo svojega sanjskega vrta. Izrišete lahko vse, kar si želite v svojem vrtu: gredice, trato, rastline, drevesa, vrtno pohištvo in še več.

Ob ureditvi okolice vam omogoča tudi samodejno postavitev zalivalnih sistemov, ki bodo poskrbeli za optimalno zalivanje vrta, trate in gredic.

Več na spletni strani www.gardena.si/prihrani.

