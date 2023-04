Nasveti za nego trate

Oglasno sporočilo

Negovana trata je vaše zeleno zatočišče, oaza miru za sproščanje, prostor za otroško veselje ter igre in sončenje. Vzdrževanje bujne zelene preproge pa pomeni tudi predvsem veliko košnje. Košnja, košnja in še več košnje – zdrava trata zahteva redno nego ter brezhiben, čist rez.

Foto: Gardena

Steblo bilke mora imeti določeno dolžino, da omogoča fotosintezo. Prav zato velja pravilo, da je bolje kositi manj in bolj pogosto. Pri vsaki košnji steblo skrajšamo od približno polovice do dve tretjini. Trato na manj sončnih območjih lahko pustimo nekoliko daljšo, dokler ne doseže dolžine okoli pet cm. Ob vsaki košnji spremenite smer košnje, da stebla ne boste vedno pritiskali v isto smer. Občasno kosite tudi diagonalno in zamenjajte stran ali kosite v obliki vzorca, npr. trak, kvadrat ali krog.

Košnja z baterijskim napajanjem

Brezžično košnjo trate in popolno prilagodljivost boste dosegli z novimi baterijskimi kosilnicami GARDENA. GARDENA PowerMax 30/18V P4A je s širino košnje 30 cm primerna za trate do 150 m2. Za večja travna območja je na voljo PowerMax 32/18V P4A, ki poskrbi za do 200 m2, ter PowerMax 37/36V P4A z dvakratno močjo baterije za do 350 m2.

Kosilnice PowerMax zagotavljajo odlične rezultate košnje zahvaljujoč dvojno utrjenim rezilom z natančnim brušenjem. Sistem Cut & Collect omogoča posebej učinkovito košnjo, saj izboljšano kroženje zraka poskrbi, da v zbirno košaro pride več pokošene trave. Ker je košaro treba manj pogosto prazniti, to pomeni prihranek časa in manj prekinitev košnje. Višino košnje pri večini modelov enostavno centralno nastavite le s pritiskom na gumb. Košnja trave je še posebej udobna z ergonomsko oblikovanim ročajem, ki omogoča naravni položaj rok, upravljanje v različnih položajih oprijema in celo z eno roko. Po višini nastavljiv ročaj omogoča optimalno prilagajanje kosilnice višini telesa.

Baterijske kosilnice GARDENA zagotavljajo popolne rezultate košnje in navdušujejo z enakomerno in optimalno pokošeno trato. Foto: Gardena

Košnja tesnih kotičkov in obrob

Ko ste končali s košnjo velikih površin, je čas, da pokosite tudi okoli drevja in grmovnic. Košnja okoli drevesa ali v tesnih kotičkih je zamudna, če se opravila lotimo z ročnim orodjem. Baterijski trimer SmallCut 23/18V P4A GARDENA tehta le dva kg in z delovno širino 23 cm učinkovito odreže travo ob deblu drevesa. Velik ročaj in dodatni sprednji ročaj poskrbita za udobno upravljanje in prijeten delovni položaj. Vsa baterijska orodja GARDENA imajo tudi LED-prikaz napolnjenosti baterije, ki sporoča, kdaj je čas za zaslužen počitek.

Baterijski Trimmer z izjemno nizko težo poskrbi za ergonomsko rokovanje ter zagotavljata prijeten delovni položaj. Foto: Gardena

Za nego manjših trat

Predvsem lastniki atrijev in mestnih vrtov ne potrebujejo velike kosilnice. Za tiste z manjšimi vrtovi in trate do 50 m2 je idealna baterijska kosilnica HandyMower 22/18V P4A GARDENA. Odlična je tudi za košnjo manjših površin pred hišo, ožje predele okoli hiše ali manjše vrtove razgibanih oblik. Majhna teža in kompaktna oblika poskrbita, da je košnja trate enostavna ter brez napora, odrezani delčki trave pa poskrbijo za naravno pognojitev.

Kosilnica HandyMower je lahka, okretna in enostavna za upravljanje, zato boste brez težave boste pokosili težje dostopne kotičke. Foto: Gardena

Baterija za različne možnosti uporabe Baterije Power for All Alliance* lahko uporabljate v različnih napravah GARDENA in v številnih drugih izdelkih Alliance za vrt in dom. Baterije lahko polnite kadarkoli, saj nimajo spominskega učinka. Lastnikom vrtov ponujamo raznoliko baterijsko orodje za nego rastlin, živih mej, drevja, grmovnic in trate. Škarje za veje ter živo mejo, kosilnice in trimerji, črpalke, čistilniki ter puhalniki … Skoraj vsa orodja so že baterijska, saj so enostavna za uporabo in tudi okolju prijazna. Baterijska orodja lahko kupite v kompletu z baterijo in polnilnikom, na voljo pa so tudi izdelki brez baterije.

*Power for All Alliance je eden največjih 18 V baterijskih sistemov blagovnih znamk vodilnih proizvajalcev po vsem svetu in ponuja rešitve za celoten dom. www.powerforall-alliance.com

