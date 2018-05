Naredite sami svojo kokedamo

Umetnost kokedama lahko dobesedno prevedemo iz japonščine kot žoga mahu in je v zadnjem obdobju znova doživela svoj vzpon kot moderna oblika umetnosti, ki je koristna za edinstveno podobo rastlinja in cvetja. Japonska kroglica je lahko zelo ustvarjalno darilo, saj je res ni težko narediti.

Kokedama je stoletja stara oblika japonske vrtnarske umetnosti in je povezana s prakso gojenja bonsajev. Osredotoča se na način prikaza rastlinja, pri čemer je kroglica mahu osrednja in podporna točka rastline. Kokedama je sestavljena iz koreninskega sistema rastline, obvezanega z mehkim zelenim mahom in zemljo, ki ponujata podporo in prostor za rast rastline. Lahko jo obestite ali postavite praktično kamorkoli.

Foto: Thinkstock

Tradicionalna umetnostna oblika kokedame se je opirala na skrbno sestavljeno gmoto zemlje, ki se je zaradi lepljive sestave lahko obdržala sama.

Gmota je sestavljena iz zemlje, gline in šotne mahovine, ta zadržuje vlago, kot bi to počela vaza ali lonček.

Zemljo in majhno količino gline zmešajte skupaj in ju dobro navlažite s vodo. To boste najlažje storili tako, da jo razpršite po zmesi, ta ne sme biti mokra, temveč vlažna.

Premokra zemlja lahko hitreje razpade, kar bi vam povzročalo težave pri izdelavi krogle.

Ko imate zemljo pripravljeno, z rokami oblikujte kroglo in jo dobro stisnite, da povežete vse sestavine skupaj. Rožo, ki jo želite uporabiti, odstranite iz lončka, a pri tem pazite, da ne poškodujete njenih korenin.

Foto: Thinkstock

Nežno vdolbite prostor za rožo in jo posadite v kroglo, nato jo znova stisnite skupaj.

Če vam je lažje, lahko najprej oblikujete kroglo in jo nato z nožem prerežete po sredini, da dobite dve polovici. Mednju postavite rožo in ju nato znova združite skupaj v eno celoto.

Glineno zemljo boste nato prekrili z mahom. Stisnite ga okoli krogle, dokler ta ni popolnoma prekrita z mahom. Uporabite vrvico in jo vsaj dvakrat ovijte okoli krogle, da se mah povežete s kroglo, zemljo in glino.

Končna krogla mora biti čvrsta, zato ovijajte vrv okoli, dokler ne bo ta "trda". Odrežite odvečno vrvico, ki vam ostane.

Postavite jo na podstavek

Rožo v krogli lahko postavite na podstavek iz lesa, keramike ali stekla. Če želite, lahko tudi visi. Lahko jo z vrvico privežete na drevo ali kupite viseče mreže za rože in okrasite svoje notranje prostore.

Pri kokedami za postavitev ne uporabljajte vaz ali lončkov, saj bi s tem zakrili kroglo, ki je osrednja točka tovrstnega načina sajenja. Ne bojte se, da bi vam razpadla, saj bo, če je dobro pričvrstite, zelo stabilna.

Zeleno rastlinje je za kokedamo najprimernejše

Za kokedamo predlagamo, da uporabite zeleno rastlinje, kot so praproti, bambus ali celo bršljan. Pri projektu se izogibajte uporabe sukulent in kaktusov ter podobnih rastlinskih vrst, saj je za te krogla mahu prevlažno okolje za rast. Kokedamo boste najlažje zalivali z razprševanjem vode nad kroglo, saj zanjo ne morete uporabiti običajnega načina zalivanja, ker bi nam razpadla.

Kokedama je lahko zabaven projekt, ki ga lahko ustvarite s svojimi mlajšimi družinskimi člani, ob enem pa gre za edinstven način prezentacije rastlinja. Foto: Thinkstock