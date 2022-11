Ko se vaša mačka ne more porediti, naredite tole …

Oglasno sporočilo

Kaj lahko naredite v tem primeru?

Ali ste vedeli, da se več kot 80 odstotkov obiskov veterinarja zgodi samo zaradi zdravstvenih težav hišnih ljubljenčkov, ki jedo napačno hrano? Pri izbiri hrane morate biti še kako pozorni, saj lahko s pravilno in uravnoteženo izbiro svojemu najboljšemu prijatelju prihranite marsikatero neprijetnost.

Kaj lahko storite vi?

Zdravstvene težave se pogosto začnejo zaradi napačne prehrane, zato je bistvena pravilna izbira hrane za vašega ljubljenega mucka.

Kaj svetuje Mr. Pet?

Izberite primerno hrano za svojega hišnega ljubljenčka. Mačji mladiči potrebujejo hrano za mladičke, saj je veliko bolj hranilna.

Imate občutek, da vaša mala kepica ne raste, kot bi morala?

Za zdravo rast in razvoj mačji mladički potrebujejo hrano, ki bo zadostila vsem njihovim potrebam. Pomembno je, da izberete hrano, ki je bogata z mesom, saj so mucki mesojede živali.

1) Izbira prilagojene hrane za mladiče

Tako suha hrana kot mokra hrana za mačje mladičke mora imeti visoko vsebnost beljakovin in biti energetsko zelo bogata, saj mladiček potrebuje veliko energije za zdravo rast in razvoj. Pri izbiri hrane je pomembno, katere sestavine so zapisane na deklaraciji. Najboljše je, da je na deklaraciji na prvem mestu meso ter čim manj ali nič žit in umetnih dodatkov. Večina kakovostne hrane za mladičke vsebuje tudi prebiotike, ki poskrbijo za zdravo prebavo in pravilen razvoj prebavil vašega mucka. Koliko hrane dnevno vaš mucek potrebuje, pa vam pove razpredelnica o hranjenju, ki jo najdete na embalaži hrane.

2) Mokra ali suha hrana?

S katero vrsto hrane boste hranili svojega mucka, je odvisno od vas. Priporočamo vam, da kombinirate mokro in suho hrano, saj v naravi mačke jedo svež plen, ki pokrije tudi del dnevne potrebe po tekočinah. Če bo vaš mucek spil premalo vode, se lahko zgodi, da bo dehidriral, poveča pa se tudi možnost za obolenja sečil. Nekateri mucki nočejo piti stoječe vode, zato je za njih odlična rešitev tudi nakup fontane za pitje.

