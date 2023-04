Je boljša baterijska, robotska ali motorna kosilnica?

Vsak vrtnar ima rad lepo in urejeno okolico hiše. Z dobro kosilnico si lahko močno olajša delo, z vrhunsko kosilnico pa lahko urejanje trate postane zelo prijetno opravilo. Pri izbiri prave vrste kosilnice je treba upoštevati, kako veliko površino trate moramo urejati in kakšen je naš "vrtnarski" slog oziroma ali delo radi prepustimo napravi ali pa si raje vzamemo čas in se dela lotimo kar sami. Na voljo imamo bogato izbiro baterijskih, robotskih in motornih kosilnic.

Robotska kosilnica je primerna za večino slovenskih vrtov. Foto: Eurogarden

Za vse, ki jim delo na vrtu predstavlja neprijetno opravilo, ki bi se mu najraje izognili, so zelo priročne robotske kosilnice. S strokovnjaki vrtnega centra Eurogarden smo se posvetovali, kako izbrati pravo kosilnico za svoj vrt. Blagovna znamka Ramda ponuja celovito ponudbo pripomočkov za vrt, dom in okolico.

Za kakšno površino travnika je najbolje izbrati motorno kosilnico?

Motorno kosilnico je vsekakor priporočljivo izbrati za površine, večje od 500 kvadratnih metrov. Za manjše površine v vrtnem centru Eurogarden svetujemo uporabo baterijske kosilnice ali preostalega baterijskega programa.

Bencinske kosilnice so najbolj priljubljene kosilnice pri nas. Foto: Eurogarden

Kdaj je treba menjati olje pri motorni kosilnici?

Menjava olja je pri vseh motornih strojih enkrat na sezono. Svetujemo, da olje zamenjamo in stroj pripravimo za nadaljnje delo kar takoj po končani sezoni, tako da v novo vrtnarsko sezono vstopimo z že pripravljeno kosilnico. Pri novih kosilnicah pa je priporočljivo olje zamenjati takoj po petih urah uporabe. Tako se morebitni ostanki v motorju očistijo, potem pa olje lahko menjamo le enkrat v sezoni. Drugače pa zelo priporočamo, da pred vsakim zagonom preverimo raven olja v motorju in se tako zavarujemo pred težavami, ki lahko nastanejo, če v motorju ni olja.

Električna kosilnica je primerna za manjše in srednje velike vrtove. Foto: Eurogarden

Kako pogosto brusiti nože motorne kosilnice?

Nože moramo nabrusiti vsaj po vsaki peti ali deseti košnji, kar pa je odvisno od tega, kakšno zelenico želite imeti. Z boljšimi noži bo tudi trava na vrtu lepša.

Kdaj pa moramo zamenjati filtre in zakaj je bolje kosilnico peljati na pooblaščeni servis?

Največ za svoje stroje naredimo, če jih v popravilo in vzdrževanje zaupamo pooblaščenim serviserjem, saj delo v servisnih delavnicah opravljajo strokovno usposobljeni mehaniki, ki redno izpopolnjujejo svoje znanje na šolanjih, ki jih organizirajo proizvajalci strojev in motorjev. Vrtni center Eurogarden ima razvejano servisno mrežo Eurogarden, servisno mrežo Ramda in pooblaščeni servis ROTAR, kjer lahko servisirate vse pri nas kupljene vrtne kosilnice in traktorje, motorne žage in motorne kose. Pri vseh servisnih popravilih se na motorjih uporabljajo originalni rezervni deli, saj so le-ti preizkušeni in ustrezne kakovosti za pravilno in dolgotrajno delovanje motorja, ki s tem obdrži vse svoje predpisane lastnosti in zmogljivosti.

Sicer pa je filter zraka priporočljivo zamenjati od dva- do trikrat na leto, seveda odvisno ponovno od tega, v kakšnem stanju je filter in kakšen tip filtra je vgrajen v motorju.

Če niste vešči zamenjave, je bolje priti na servis, da strokovno uredijo menjavo filtra, menjavo olja, brušenje noža in pregled svečke.

Na servisu strokovno uredijo menjavo filtra, menjavo olja, brušenje noža in pregled svečke. Foto: Eurogarden

Električne kosilnice Ramda Foto: Eurogarden Kdaj izbrati električno oziroma baterijsko kosilnico in kakšne so njene prednosti?

Električna oziroma baterijska kosilnica je primerna za manjše površine in atrije, za površine do približno 200 kvadratnih metrov.

Vzdrževanje takšne kosilnice je minimalno, potrebujemo le manjšo shrambo.

Električna ali vretenasta kosilnica zelenico res lepo uredi, trava postane urejena, lepa in polna ter čvrsta.

Kako pravilno vzdrževati električno kosilnico?

Baterijske kosilnice Ramda Foto: Eurogarden Pri električni kosilnici moramo biti pozorni, da je ne peremo z vodo, ampak da jo čistimo z lopatico za strganje ali s podobnim orodjem.

Stroj moramo dobro spihati in očistiti, kolikor je mogoče brez tekočine.

Nož nabrusimo enako kot pri motornih strojih, pred shranjevanjem pa preverimo še, da so kabli v dobrem stanju in nepoškodovani.

Zelo zanimiva je robotska kosilnica Ramda s signalom GPS , ki jo povežete s telefonom. Aplikacija vam omogoča, da prek pametnega telefona po vsem svetu prejemate informacije in upravljate svojega robota z uporabo Wi-Fi ali mobilnih podatkov.

Foto: Eurogarden

Komu svetujete uporabo robotske kosilnice?

Robotska kosilnica je primerna za vse, ki imajo radi svoj prosti čas in ga raje preživljajo drugače kot na vrtu s kosilnico v rokah. Robotska kosilnica, še posebej nova kosilnica Ramda s signalom GPS, ki uredi trato na daljavo, tudi ko vas ni doma.

Robotska kosilnica Ramda s signalom GPS:

Kako poteka vzdrževanje baterijske kosilnice?

Čiščenje baterijske kosilnice mora potekati brez vode, redno moramo pregledovati stanje baterije in polnilca ter v primeru daljšega mirovanja napolniti baterijo na dva ali tri mesece, ne smemo pa pozabiti niti na redno brušenje noža.

Motorna kosa Ramda je odlična izbira za urejanje okolice hiše in nabrežin. Foto: Eurogarden

Kako pa deluje motorna kosa?

Rešitev za lepo zelenico je tudi motorna kosa Ramda, ki je odlična izbira za urejanje okolice hiše in nabrežin. Poganja jo kakovosten motor blagovne znamke Kawasaki. Pred prvo uporabo motorne kose Ramda je treba naliti kakovostno sintetično motorno olje. Priporočamo vam uporabo motornega olja Ramda pro z dodanimi aditivi, ki so namenjeni učinkovitemu podmazovanju v ekstremnih razmerah (zunanja temperatura in vročina). Vsakih deset delovnih ur je treba dodati mast za mazanje gibljivega sklopa fleksibilne gredi. Po končani sezoni je treba motorno koso Ramda primerno očistiti. Nikakor je ne smemo čistiti z vodo. Iz posode za gorivo iztočite gorivo, in sicer tako, da zaženete motor, da se sam ugasne, ko mu zmanjka goriva. Ko je gorivo izčrpano iz rezervoarja, namažemo gibljivo gred ter kotni prenos. S tem bomo motorno koso Ramda pripravili na novo sezono.

Motorna kosa Ramda z motorjem Kawasaki