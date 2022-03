Iščemo naj traktor leta 2022. Oddajte svoj glas. #nagradna igra

Marca nas sončni žarki že razvajajo z višjimi temperaturami, čeprav nas še vedno lahko presenetijo povsem zimske razmere. Ob ugodnem vremenu in če zemlja ni preveč razmočena, se lahko lotimo že prvih opravil na vrtu.

Trato okrog hiše, vrt in okolico moramo pripraviti na prihajajoče tople mesece, okrog stezic začenjamo odstranjevati plevel in osvežimo travo ter trajnice. Zdaj je čas, da si naredimo načrt, kako bo letos videti okolica naše hiše.

Pri vrtnih opravilih nam je zmogljiv in okreten vrtni traktor lahko v veliko pomoč.

Druga sezona izbora za NAJ TRAKTOR

Tudi letos lahko pred novo vrtnarsko sezono oddate svoj glas za "NAJ TRAKTOR". Glasovanje bo trajalo kar tri mesece. Na koncu glasovanja pa bomo med vsemi, ki boste v treh mesecih glasovali za svojega favorita, izžrebali nagrajenca, ki bo prejel čisto nov vrtni traktor, ki ne sme manjkati na nobenem malce večjem vrtu.

Nagrada, ki bi razveselila vsakega vrtičkarja ali kmetovalca

Vsak mesec vam bomo predstavili štiri favorite, ki se bodo potegovali za vaš glas. Junija bo eden od vas zmagovalca odpeljal domov na svoj vrt.

Enemu med vsemi, ki boste v teh treh mesecih oddali svoj glas za katerikoli traktor, bomo podarili izjemno nagrado: vrtni traktor CASTELGARDEN XD150HD v vrednosti 1.977,59 evra. To je nagrada, ki jo bo vesel vsak vrtičkar, ki ima rad urejeno okolico doma, in kmetovalec, ki skrbi za večje travnate površine.

Štirje vrtni traktorji, ki se potegujejo za "NAJ TRAKTOR MESECA MARCA"

V prvo glasovanje so se uvrstili štirje šampioni, ki jih odlikujejo zmogljivost motorja, robustnost šasije in izjemna širina košnje trave. Nekateri med njimi imajo košaro za pokošeno travo, drugi imajo možnost priključkov, nekateri so za manjše vrtove, drugi za večje površine.

Enemu od štirih favoritov meseca marca lahko v spodnjem obrazcu oddate svoj glas in se tako uvrstite v žrebanje za izjemno nagrado.

1. Za lepo trato: Vrtni traktor CASTELGARDEN XD150HD

Zmogljiv vrtni traktor poganja enovaljni motor, hidrostatični menjalnik s pedalom pa omogoča lažje upravljanje hitrosti. Ima ergonomsko oblikovan sedež, ki zagotavlja večje udobje med delom.

- Motor: enovaljni bencinski STIGA ST450, 432 cm3.

- Širina rezanja: 98 cm.

- Brez koša, stranski izmet.

- Višina košnje: 7 pozicij, 25–80 mm.

- Primeren za košnjo do 4.000 m2

- Rezervoar goriva: 6 litrov.

2. Za večje površine: vrtni traktor Castelgarden KS XDL210HD

Vrtni traktor Castelgarden KS XDL210HD s stranskim izmetom je preprost za uporabo z možnostjo uporabe vlečnih priključkov.

- Motor: dvovaljni bencinski STIGA, ST550 V-TWIN CYLINDER, 586 cm3.

- Širina rezanja: 108 cm.

- Brez koša, stranski izmet.

- Višina košnje: 7 pozicij, 25–80 mm.

- Primeren za košnjo do 7.000 m2

- Rezervoar goriva: 6 litrov.

3. Za vrt in okrog cvetnih gredic: vrtni traktor Ramda RA 895709

Vrtni traktor Ramda RA 895709 je kompakten rider, ki je preprost za upravljanje na vrtu in okoli cvetnih gredic. Primeren je za vrtove med 800 do 1.500 m2.

- Motor: Loncin 432 cm3.

- Menjalnik: 5 naprej + 1 nazaj.

- Širina rezanja: 76 cm.

- Višina košnje: 6 pozicij, 30–76 mm.

- Sistem rezanja 3v1: mulčenje, zbiranje in stranski izmet.

- Kapaciteta košare: 170 l.

- Kolesa: 10" / 15".

4. Za večje površine s košem: vrtni traktor RAMDA PRO TC8416H

Vrtni traktor za večje površine RAMDA PRO TC8416H ima veliko kapaciteto koša in možnost uporabe vlečnih priključkov.

- Motor: enovaljni bencinski GGP 7750, 452 cm3.

- Širina košnje: 84 cm.

- Nastavitev višine košnje z ročico 7 stopenj.

- Višina košnje od 25 mm do 80 mm.

- Kapaciteta koša: 240 l.

- Dimenzija koles: spredaj 13x5.00-6", zadaj 18x6.50-8".

- Primeren za košnjo do 4.000 m2.

