Gnojilo, ki za sto dni nahrani vašo trato

Oglasno sporočilo

Zdrava in gosta trata zahteva redno gnojenje. Z vsako košnjo se iz trate odnašajo hranila, ki jih je treba nadomestiti. Le tako bo trata ohranila svojo moč in lepoto. Hranila na različne načine vplivajo na rast in razvoj travnih bilk. Najpomembnejša hranila so dušik, fosfor in kalij.

Foto: Getty Images

Dušik (N) spodbuja rast in poskrbi za zeleno barvo trate ter omogoča regeneracijo trate po košnji. Fosfor (P) pospešuje rast in tvorbo koreninskega sistema, kar omogoča hitro zaraščanje praznih mest in obraščanje po košnji. Kalij (K) ima pomembno vlogo pri vodni bilanci rastlin in s tem krepi odpornost proti suši. Krepi celično steno ter na ta način zmanjša občutljivost travnih bilk na nizke temperature in glivične bolezni. Druga prav tako pomembna hranila so magnezij, kalcij in žveplo. Poleg tega potrebuje trata tudi mikrohranila, kot so železo, mangan, baker, cink in bor, vendar jih je običajno že dovolj na voljo v tleh. POZOR: Na razpoložljivost hranil v tleh pomembno vpliva pH tal. Optimalna vrednost pH tal je med 5,5 in 6,5 (rahlo kislo območje). Da bi zagotovili optimalno oskrbo trate s hranili, vam priporočamo, da opravite preizkus vrednosti pH tal na od tri do pet let.

Dušik je med pomembnejšimi hranili

Izjemno pomemben dejavnik pri gnojenju trate je sproščanje dušika. Dušik je lahko v gnojilu prisoten v različnih oblikah, ki so rastlinam bolj ali manj dostopne. Rastline absorbirajo dušik predvsem v obliki nitrata, ki je rastlinam lahko dostopen in začne hitro delovati ter se tudi rad izpira z območja korenin.

Dušik lahko rastline uporabljajo tudi v obliki amonija. Bakterije v tleh najprej pretvorijo amonijsko obliko dušika v nitrat, ki je rastlinam lahko dostopen. Ta proces se imenuje nitrifikacija. Dušik je lahko tudi v sečninski obliki, ki se najprej pretvori v amonijsko in naprej do nitratne. Ti procesi so močno odvisni od temperature: topleje ko je, hitreje potekajo.

Oskrba trate s hranili s klasičnimi oz. dolgotrajnimi gnojili

Trata mora biti vso rastno dobo čim bolj enakomerno preskrbljena s hranili. V tem primeru se pokaže prava vrednost gnojil z dolgotrajnim delovanjem. Dušik iz klasičnih gnojil se hitro porabi in je izpostavljen izpiranju. Gnojenje s takšnimi gnojili je treba večkrat ponoviti.

Gnojilo za travo z dolgotrajnim delovanjem pa vsebujejo, poleg hitro delujočih dušikovih oblik, tudi počasi delujoče oblike dušika. Dušik se v tleh sprošča s pomočjo mikroorganizmov. Ko se temperatura tal dvigne, se aktivnost mikroorganizmov poveča in hranila se sproščajo veliko hitreje kot pri nizkih temperaturah.

Foto: Getty Images

Prednosti gnojil z dolgotrajnim sproščanjem

Bistvena prednost gnojil za trato z dolgotrajnim sproščanjem hranil je v tem, da več mesecev omogočajo sproščanje hranil ter s tem pripomorejo k enakomerni rasti in zgostitvi travne ruše. Ob tem se tudi zmanjšajo izgube hranil zaradi izpiranja in možnost onesnaženja podtalnice. Takšna gnojila so bolj prijazna do okolja.

Idealna izbira za ta čas je Substral gnojilo za trato z dolgotrajnim delovanjem. Ta s svojo posebno sestavo in načinom delovanja poskrbi za optimalno oskrbo trate s hranili.

Hranila, ki so v gnojilu, se nadzorovano sproščajo v časovnem intervalu od dveh do treh mesecev. Ne povzročajo poškodb na trati (ožig). To je do okolja prijazno gnojilo v obliki drobnega granulata (za aktivacijo ne potrebuje veliko vode). Deluje do sto dni. Se ne izpira v podtalnico. Ne povzroča sunkovite rasti (enakomerno sproščanje).

Foto: Silk d.o.o.

Substral gnojilo za travo z dolgotrajnim delovanjem zagotavlja gosto in temnozeleno travo.

Substral gnojilo za travo z dolgotrajnim delovanjem nanesemo na trato po košnji. Za čim bolj enakomeren nanos vam priporočamo, da uporabite trosilnike ali posipalnike.

Odmerek gnojila: 20 g/m2 (20 g = 1 zvrhana jedilna žlica). Za bolj intenzivno gnojenje (za bolj zeleno trato) lahko uporabimo do 30 g/m2.

Če v 36 urah po nanosu gnojila na površino ne dežuje, je treba površino zaliti, da se izognemo poškodbam trave. Še bolje je, če to storimo takoj po nanosu, tako tudi gnojilo začne delovati prej.

Foto: Getty Images

Substralovi nasveti za lepo trato:

Košnja: redna košnja pospešuje razrast in zgostitev travne ruše. Priporočena višina travne ruše po košnji je od tri do pet centimetrov. Trato, ki leži v senci, v času sušnega obdobja ne smemo kositi nižje od petih centimetrov.

Zalivanje: v sušnem obdobju dodatno zalivanje pomaga, da trata ostane zelena in vitalna. Trate ne smemo zalivati vsak dan in s kratkimi periodami, temveč se odločimo za temeljito zalivanje največ dvakrat tedensko. S tem poskrbimo, da voda doseže tudi najgloblje korenine in je tako bolj odporna proti suši.

Prezračevanje: trato je treba vsako leto prezračiti. To storimo spomladi, ko se tla osušijo. S tem odstranimo odmrle travne bilke in mah, tako da trata ponovno zadiha. Uporaba gnojila po prezračevanju pospešuje regeneracijo trate.

Dosejevanje: če je trata po prezračevanju redka in je na njej veliko golih mest, uporabimo SUBSTRAL obnovitveni set za travo po prezračevanju.

Ali ste vedeli, da ... ... je zelena barva zdravja. Dobro vpliva na počutje, zbranost ter umirja živčni sistem in razširja kapilare. Poleg ugodnega vpliva na počutje razširja kapilare in znižuje krvni tlak. Zeleno barvo naj bi izbirali ljudje, ki želijo varnost in zanesljivost. Zanje so pomembne realnost, materialnost in sedanjost. Pa naj še kdo reče, da skrb za trato ni pomembna.

Naročnik oglasnega sporočila je SILK D.O.O.