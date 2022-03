Enostavno in učinkovito do goste in zelene BIO trate

Trata je več kot le zelenica. Je prostor, kjer se spočijete, zabavate, družite in, končno, izrazite svoj vrtnarski potencial. Z nekaj truda, a s pravilnimi ukrepi in kakovostnimi izdelki vam bo lahko vaša trata v ponos. Sledite napotkom, ki bodo obrodili sadove: vaša trata bo tako zelena, gosta in trpežna.

Substral organska gnojila omogočijo takojšnjo uporabo trate takoj po nanosu.

BIO trata – za ljudi, živali in skrb za podtalnico

Če želite travo, ki jo pokosite, kompostirati, si gotovo ne želite, da bi bila obremenjena s sintetičnimi snovmi. Ravno tako je pomembno, če imate otroke in hišne ljubljenčke, da je vaša zelenica gnojena z BIO organskimi gnojili.

Če trato gnojite z organskimi gnojili, jo lahko uporabljate takoj!

Uporaba organskih gnojil za trato ima več prednosti. Odlikuje jih manj pogosta uporaba, saj se organska snov dalj časa razkraja, hkrati pa se težje izpere z območja korenin. S počasnim sproščanjem ni nevarnosti, da bi se hranila prehitro sprostila in povzročila ožige trate.

Organske snovi dvigujejo rodovitnost tal in so hrana za številne mikroorganizme v tleh, ki so bistveni za izmenjavo hranil z rastlinami. S tem, ko izboljšate strukturo tal, ta postanejo manj zbita, kar izboljša oskrbo z vodo.

Organska gnojila omogočijo, da vaša trata postane bolj odporna proti stresu, ki ga povzročita suša in mraz. Poveča se tudi odpornost proti boleznim in škodljivcem.

Spomladi je trata iztrošena

Da spomladi okrepite travo, ki se je pozimi poškodovala zaradi mraza, je najbolje narediti nekaj ukrepov. Prvi med temi je prezračevanje trate.

Prezračevanje trate je pomembno opravilo

Prezračevanje je priporočljivo izvesti spomladi ali jeseni. S tem poskrbite, da bo trata dobro prenašala visoke oz. nizke temperature in sušo ter vse obremenitve. Upoštevajte, da prezračevanje izvedete v času, ko je trata dovolj vlažna, a ne mokra. Ravno tako ne izvajajte prezračevanja, ko je suša.

Trato prezračite, da:

Odstranite polst, ki so ostanki trave po košenju in mahovi. Tako omogočite, da travne korenine prejmejo vsa hranila in dovolj vode.

Omogočite rast koreninam. Travna ruša se tako dobro utrdi, zmanjša se zbitost tal.

S prezračevanjem odstranite tudi nekatere plevele, kot so prstnik in jetičnik.

Prezračevanje izvedete tako, da trato najprej nizko pokosite in jo temeljito pregrabite. Lahko uporabite prezračevalnik (nastavite na tri centimetre). Po končanem prezračevanju površino še enkrat pregrabite s pahljačastimi grabljami, tako boste odstranili vse ostanke odmrle trave.

Po prezračevanju nujno dosejevanje in gnojenje

Velikokrat se zgodi, da po prezračevanju na trati ostanejo gola mesta. Taka mesta čim prej znova zasejte.

Spomladi je trato treba nahraniti. Priporočamo vam, da uporabite Substral Naturen organsko gnojilo za travo. Prednosti tega gnojila je v tem, da je iz stoodstotno naravnih sestavin z višjo vsebnostjo dušika. Prav dušik je spomladi in poleti izjemno pomemben za travo, saj spodbuja njeno rast.

Druga pomembna lastnost dobrega gnojila je v tem, da je granulat droben. Majhna zrnca granulata omogočajo enakomerno razporeditev gnojila pri raztrosu. S tem tudi preprečite ožige na trati.

Raztros Substral Naturen organskega gnojila za travo lahko izvajate tudi pri nižjih temperaturah. Kot primerjavo naj povemo, da je za raztros mineralnih gnojil treba počakati, da ima zemlja deset stopinj Celzija.

Odvisno od založenosti tal s hranili raztrosite od 25 do 50 gramov Substral organskega gnojila na kvadratni meter površine.

Z organskim gnojilom poskrbite tudi za to, da z gnojenjem ne onesnažujete podtalne vode. Vaši otroci in hišni ljubljenčki pa lahko uporabljajo trato čisto takoj po raztrosu.

Od Substral organskih gnojil imate koristi vi in vaše okolje.

Pognojite trato in preprečite rast plevelom

Vaša trava ni v najboljši formi? Ali na njej rastejo pleveli, mahovi in se razraščajo plesni? Ukrenite kaj! S Substral organskimi gnojili z naravnimi sestavinami poskrbite za boljši videz vaše trate.

Še posebej če trato kosite z robotsko kosilnico, vam priporočamo Substral Naturen 6 v 1 popolno gnojilo za travo z dolgotrajnim delovanjem. To pomeni, da gnojilo kar tri mesece skrbi za vsa hranila, ki jih vaša trava potrebuje za to, da bo gosta in zelena.

Prednosti tega gnojila:

Spodbudi življenje v tleh tako, da spodbuja mikrobiološko aktivnost in dviguje rodovitnost tal.

Zmanjšuje nastajanje polsti, ki preprečuje dostop vode in hranil do korenin. Tako je potrebnega manj prezračevanja.

Dobro odpornost proti suši in mrazu, kar omogoča visok delež kalija.

Organsko gnojilo ustvarja nizek pH trate, kar prepreči pojav in razraščanje mahov.

Gnojilo uporabljajte od marca do septembra. Odvisno od tega, kako dobra je založenost tal s hranili, prilagodite raztros gnojila od 75 do sto gramov na kvadratni meter.

Najboljše rezultate s SUBSTRAL Naturen 6v1 popolnim gnojilom za travo boste dosegli, če boste trato gnojili trikrat:

Gnojite marca ali aprila. Drugo gnojenje opravite junija oz. julija. Zadnje gnojenje opravite septembra oz. oktobra.

Pravilen postopek gnojenja trate

Trato pokosite in pokošeno trato odstranite. Raztrosite gnojilo na suho trato. Polovico odmerka gnojila raztresite po dolgem, drugo polovico pa počez. Trato temeljito zalijte. S tem boste omogočili, da gnojilo hitreje doseže korenine. Dober teden po nanosu gnojila opravite naslednjo košnjo.