Drevesnica Studenec z lastno pridelavo starih in novih sort sadnega drevja

Sadna drevesnica Studenec ima že dolgo tradicijo, saj pridelujemo sadike na tej lokaciji že 56 let. Decembra 1966 se je ustanovila drevesnica Studenec v okviru Kmetijskega zavoda Ljubljana na površini desetih hektarjev. Sadna drevesnica je bila do 30. junija 2020 delovna enota Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana. S tem datumom je prenehala delovati pod njegovim okriljem. S 1. julijem 2020 se pridelava sadik nadaljuje kontinuirano v okviru Drevesnice Studenec, d. o. o., in poteka tudi v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana.

V Drevesnici Studenec se ukvarjamo z lastno pridelavo sadik sadnega drevja. Še vedno ohranjamo pridelavo starih slovenskih preizkušenih sort, ki spadajo med odporne ali dokaj odporne. Te so:

carjevič,

krivopecelj,

bobovec,

zlata parmena in še mnoge druge stare sorte.

V zadnjem času pa vse bolj skrbimo tudi za pridelavo novih, proti boleznim odpornih sort: delorina, nela, florina, ecolette…, po katerih je vse večje povpraševanje. Tudi pri preostalih sadnih vrstah skušamo kar najbolj slediti novostim.

Letno vzgojimo okrog 18 tisoč kakovostnih sadik jablan, hrušk, češenj, višenj, sliv, marelic, breskev, nektarin, nešpelj, našija in kutin, cepljenih na različne podlage.

Vzgajamo tudi sadike leske, aktinidij (kivija) ter sadike jagodičevja: ribeza, joste, malin, robid, tajberi, fige, kosmulje.

Prodajo sadnih sadik začnemo jeseni, v zadnjih dneh septembra, in so v ponudbi, dokler so ugodne vremenske razmere za sajenje sadnega drevja. Spomladi pa začnemo prodajo takoj, ko odmrzne zemlja in je sadike možno posaditi.

V času prodaje imamo na zalogi tudi sadike sadnih vrst, ki jih zaradi določenih posebnosti sami ne vzgajamo: orehi, kostanj, trta, asimina, žižula, granatno jabolko, murva, sibirska limona.

V zadnjem letu v drevesnici vzgajamo tudi lovorikovec.

V prodaji imamo tudi nekaj pomožnega materiala, ki se uporablja pri sajenju ali vzgoji sadnega drevja: mreže proti voluharju, zaščito za deblo, oporne kole, mineralna in organska gnojila.

Ob nakupu sadik kupcem strokovno svetujemo pri njihovi izbiri in tudi pri tem, kako zasaditi sadovnjak, kaj je najprimernejše za njihov sadovnjak. Poleg vseh informacij v zvezi s sajenjem, ki jih kupci dobijo ob nakupu sadik, pa spomladi, konec februarja, organiziramo in v začetku marca praktično prikažemo še načine obrezovanja in precepljanja sadnega drevja, za kar je veliko zanimanje.

V sklopu drevesnice imamo tudi manjši matični nasad predvsem jablan, hrušk, češenj, višenj kutin, nešpelj … Ta nasad je namenjen predvsem učenju, tudi obiskom učencev bližnjih šol. V njem izvajamo praktične prikaze obrezovanja. Posajene imamo še matične grme jagodičevja in leske ter manjše zarodišče podlag za jablane in češnje.

V drevesnici imamo tudi manjši nasad špargljev, ki ga uporabljamo kot demonstracijski nasad. Od konca aprila do sredine junija pa zelene šparglje za svežo porabo tudi prodajamo.

Vsem svojim kupcem se zahvaljujemo za zaupanje. Tudi v prihodnje se priporočamo za nakup sadnih sadik v Drevesnici Studenec, d. o. o., prodajno mesto Studenec 48, Ljubljana.

