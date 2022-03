Digitalni dogodek: Nega in zdravje psa

Oglasno sporočilo

Ste ljubitelj zvestih štirinožnih prijateljev ali celo skrbni lastnik oz. lastnica psa? Verjamemo, da je za vas zelo pomembno, da je vaš kosmatinec zdrav, negovan in srečen. Čeprav je pasje življenje precej krajše od našega, nam v letih, ki jih preživimo skupaj, podarijo obilo ljubezni in topline. Da bi živeli karseda dobro in dolgo, kaže v prvi vrsti poskrbeti za njihovo zdravje, pravilno nego in kakovostno druženje.