Delo na vrtu: kaj je treba postoriti maja?

Zelenjavni vrt

Do sredine maja še vedno preti nevarnost pozeb, zato so prve setve zelenjave pod zaščito.

V začetku maja na vrtu posejemo neobčutljive vrtnine, sadike pa presajamo v ne preveč vročem dnevu, da rastline ne doživijo prevelikega šoka. Sejemo cvetačo, zelje, ohrovt, brstični ohrovt, fižol, solato, špinačo, redkvico, grah in mesečne jagode. Občutljive vrtnine, bučke, paradižnik, fižol, papriko zasadimo po drugi polovici maja. V tem času se v večjem številu pojavijo polži. Postavite jim pasti in jih redno odstranjujte. Lahko pa letos poskusite zasaditi rastline, ki jih odganjajo: čebulo, česen, žajbelj, timijan, kapucinke in ognjič.

Sadni vrt

Tisti, ki ste v začetku aprila posadili novo sadno drevje in grmičevje, morate biti pozorni na to, da imajo rastline dovolj vode. Posajena drevesa in grmičke je treba večkrat zaliti, da se korenine primejo. Pri na novo posajenih rastlinah odstranimo morebitne plodove. Prvo leto je pomembno, da se drevo dobro ukorenini in si opomore od šoka, ki je nastal pri presajanju.

Sadno drevje dognojujemo z dušikovimi gnojili, ki jih potresemo pod obodom krošnje, saj jih bo tam rastlina najbolje uporabila. S pokošeno travo zastremo kolobarje okrog drevja.

Foto: Shutterstock

Zeliščni vrt

Maja lahko sejemo ali na prosto presadimo tudi zelišča. Tudi za njih velja, da jih je treba zaščititi v hladnih nočeh in jutrih. Trajna zelišča, ki smo jih posejali prejšnja leta, pa lahko začnemo obirati že konec meseca.

Okrasni vrt

Na okna, balkone, terase in gredice že sadimo cvetlice. Najbolje bodo skupaj rasle cvetlice, ki imajo podobne zahteve po svetlobi, vodi in hranilih. Sadimo tudi okrasne čebulnice za poletno in jesensko cvetenje: dalije, lilije, kane, gladijole ... Maja je treba odcvetelim grmovnicam, kot sta rododendron in forzicija, odstraniti ostanke cvetov, tako da bodo prihodnje leto cvetovi še bolj krepki. Prav tako je maj najprimernejši mesec za razmnoževanje okrasnih grmovnic s podtaknjenci. Maj je tudi pravi mesec za sajenje zimzelenih iglavcev. Ker so v tem času tulipani in narcise odcveteli, je treba potrgati cvetove in jim pozneje še odrezati cvetna stebla.