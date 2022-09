Že 100.000 uporabnikov je enotnih: to je najboljša rešitev za zdravje vašega doma, brez vlage in plesni

Ali ste vedeli, da naj bi bil zrak v notranjih prostorih kar od štiri- do petkrat bolj onesnažen kot tisti zunaj? V svojih domovih kuhamo, pomivamo, sušimo perilo … In vsa ta, čeprav nujna, opravila ustvarjajo visoko raven vlage v notranjih prostorih, poleg tega pa v bivalno okolje izhlapevajo tudi potencialno nevarne snovi, ki jih vsebujejo čistila. Poleg tega veliko ljudi za odpravljanje neprijetnih vonjav uporablja tudi različne osvežilce zraka, ki pa zagotovo ne pripomorejo k bolj zdravim bivalnim pogojem. Rešitev? Odločitev za vgradnjo prezračevalnega sistema je nedvomno naložba v bolj zdravo bivalno okolje.

Seveda je prav, da je naš dom čist in da v njem lepo diši, a ne na račun kakovosti zraka v njem.

Čezmerna vlaga, plesen, nevarne kemikalije … Naš dom se lahko iz oaze miru in dobrega počutja hitro spremeni v pravo tempirano bombo. In posledice se navadno pokažejo prav tam, kjer si najmanj želimo: na našem zdravju in dobrem počutju.

Glavobol, nespečnost, alergije, bolezni dihal … Vse to so lahko posledice slabe kakovosti zraka v notranjih prostorih.

Skupaj za zdravje vašega doma! Podjetje Lunos velja za prave specialiste prezračevanja pri nas. Ker je podjetju mar za vaše zdravje, so to jesen za vas pripravili posebno akcijo, v kateri vam za nakup paketa rekuperatorskih enot Lunos podarjajo kar 1.000 oziroma 2.000 evrov popusta. Več o akciji najdete tukaj. Akcija velja od 12. 9. 2022 do 31. 10. 2022 oziroma do odprodaje zalog.

Je zračenje edini način za izboljšanje kakovosti zraka v našem domu?

Seveda je pomembno, da svoj dom čim večkrat dnevno temeljito prezračimo. A saj sami veste, da na zračenje notranjih prostorov pogosto kar pozabimo ali pa se nam preprosto ne ljubi. Predvsem v hladnejšem delu leta z odpiranjem oken večkrat na dan ustvarimo tudi velike toplotne izgube, v pomladnem obdobju pa v svoj dom spuščamo tudi cvetni prah in druge alergene.

Kaj torej storiti, da bi poskrbeli za redno prezračevanje ter si tako zagotovili čist zrak in zdrave bivalne pogoje?

Razmislek o vgradnji prezračevalnega sistema je zagotovo na mestu

Ena od najbolj učinkovitih rešitev je zagotovo vgradnja prezračevalnega sistema , ki bo namesto vas poskrbel za nadzorovano prezračevanje ter izboljšanje mikroklime v notranjih prostorih. Velika prednost prezračevalnih sistemov je v tem, da vam stalno dovajajo svež zrak v prostor, iz njega pa odvajajo izrabljenega skupaj z vsemi preostalimi škodljivimi snovmi. Poleg tega preprečujejo prepih in vdor zunanjega hrupa ter prahu.

V podjetju Lunos vam ponujajo pester nabor prezračevalnih sistemov, zato smo prepričani, da boste v naši ponudbi našli rešitev, ki bo zadovoljila vse vaše želje in potrebe. Njihovi prezračevalni sistemi bodo poskrbeli, da boste zaživeli bolj kakovostno in zdravo življenje. Pomembno je poudariti, da so njihovi prezračevalni sistemi primerni tako za novogradnje kot tudi za starejše objekte.

Lunosove prezračevane sisteme odlikuje izjemna energetska učinkovitost, kar vam ob razmeroma nizkih investicijskih in obratovalnih stroških dolgoročno prinaša tudi precejšnje prihranke pri ogrevanju.

Številni Slovenci so si enotni: nakup tega sistema je bila ena od najboljših naložb v življenju

Podjetje Lunos, d. o. o., je v desetih letih delovanja prezračevalne sisteme v slovenske domove vgradilo že okoli 100.000 uporabnikom.

"Lahko rečem, da je bil nakup prezračevalnega sistema Lunos ena od mojih najboljših naložb. Zdaj je minilo že sedem let od montaže prezračevalnega sistema v mojem stanovanju. Z ženo sva izjemno zadovoljna s sistemom Lunos, saj nama je olajšal bivanje, v stanovanju je čistejši zrak, še vedno vse deluje." "Investicija, vredna vloženega denarja. Brez prezračevanja si ne predstavljam bivanja v hiši." To sta le dva izmed številnih komentarjev zadovoljnih uporabnikov, ki so energetsko prenovo hiše zaupali specialistom za prezračevanje, strokovnjakom podjetja Lunos.

Lunosovo poslanstvo ni le prodajanje in nadgrajevanje naprav na področju prezračevanja domov, odprave vlage in plesni, ampak predvsem učenje ljudi o visoki kakovosti bivanja in življenja. "Ljudje so to prepoznali, o tem ne nazadnje priča okoli 100.000 zadovoljnih strank, brez katerih Lunos ne bi obstajal in zagotovo ne bi bil tako uspešen," pove direktor podjetja Lunos Milan Kuster.