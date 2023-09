VALLES – Parket, stopnice, notranja vrata, lesene terase (vse na enem mestu) od izvedbe do montaže

Oglasno sporočilo

Podjetje Valles slovi po vrhunski kakovosti in inovativnosti na področju talnih oblog. Z bogatim znanjem in izkušnjami že vrsto let zagotavljajo trajne, estetsko dovršene in funkcionalne rešitve za vaše talne površine.

Ponosni so na svojo slovensko proizvodnjo parketa, ki že vrsto let postavlja visoke standarde tako na slovenskem trgu kot tudi v tujini. Pri njih boste dobili »Vse na enem mestu« - parket, stopnice, notranja vrata, lesene terase.

Njihova ponudba ne zajema le izdelkov, ki so lepi na pogled, temveč so tudi funkcionalni in vzdržljivi. Izdelki so narejeni iz kakovostnega slavonskega hrasta in drugih visokokakovostnih materialov, ki zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. Številne zadovoljne stranke potrjujejo njihovo predanost kakovostnim izdelkom in storitvam, poleg tega pa cenijo njihovo zanesljivost, strokovnost ter osebni pristop.

Njihov parket je zasnovan in izdelan z mislijo na estetiko, kakovost in trajnost. Vallesov parket je edinstven; vsak kos je skrbno izbran, premišljeno obdelan in prefinjeno oblikovan z namenom, da vašemu prostoru podari toplino in udobje.

Ste že kdaj razmišljali, kako bi izgledal vaš idealni prostor?

Foto: Valles Bi bil sodoben in minimalističen? Ali tradicionalen in udoben? Ne glede na vaše želje vam lahko v podjetju pomagajo ustvariti prav to, kar iščete. Nič ni pr eveč zahtevno ali preprosto za njihovo ekipo strokovnjakov, ki so pripravljeni prisluhniti vašim idejam in vam pomagati uresničiti sanje. Vaš dom ali pisarno bodo spremenili v oazo udobja in stila!

Inovativne in kakovostne talne obloge

Talne obloge niso le del konstrukcije, ampak tudi estetski element, ki lahko popolnoma spremeni videz in vzdušje vašega prostora. Zato v podjetju Valles ponujajo široko paleto talnih oblog, ki so tako funkcionalne kot vizualno privlačne.

V njihovi ponudbi boste našli vrhunske parkete kot so: dvoslojni gotovi parket, troslojni parket in tradicionalni ladijski kmečki pod, klasični parket, kant parket, vinilne talne obloge, vezane plošče, lesene plošče itd.

Na zalogi imajo večje količine masivnega in gotovega parketa v hrastu, ki ga lahko oblikujete po vaših željah. Na voljo so različne dimenzije desk, v 4 različnih klasah ter v 30-ih različnih barvnih odtenkih proizvajalca Osmo.

Za katero vrsto parketa naj se odločim pri opremi doma?

DVOSLOJNI GOTOVI PARKET (najbolj primeren za polaganje na tla s talnim ogrevanjem)

Foto: Valles Raziskujte čarobni svet lesenih talnih oblog z dvoslojnim gotovim parketom, ki izraža brezčasno lepoto in robustno vzdržljivost. Izbirate lahko med različnimi dimenzijami desk parketa hrast od širine 70 – 190mm, na voljo v 4-ih kakovostnih razredih (natur, mix, rustik1 in rustik2) in 30-ih barvnih odtenkih.

Parket si lahko oblikujete sami po vaših željah v 5 -ih korakih

Akcijsko ponudbo gotovih parketov si lahko ogledate na

Zakaj je parket na brezovi vezani plošča najbolj primerne za polaganje na tla s talnim ogrevanjem?

Stabilnost: Breza je les, ki se relativno malo krči in širi glede na spremembe v vlažnosti in temperaturi. To pomeni, da bo dvoslojni parket iz breze manj dovzeten za deformacije, ki bi se lahko pojavile zaradi segrevanja in ohlajanja tal s talnim gretjem.

Foto: Valles Prevodnost: Breza je naravno dober prevodnik toplote, kar pomeni, da bo toplota učinkovito prehajala skozi parket in segrela prostor. To je zelo pomembno pri talnem gretju, saj omogoča enakomerno in učinkovito distribucijo toplote po celotnem prostoru.

Odpornost na temperaturne spremembe: ker je struktura vezane plošče sestavljena iz velikega števila križno zlepljenih slojev lesa. Luščeni furnirji imajo debelino 1,45mm ter so križno lepljeni med seboj, kar povzroči, da je delovanje praktično zanemarljivo.

Pri izbiri parketa za talno gretje je pomembno tudi upoštevati ustrezne klimatske pogoje z vlago v prostoru med 50-60%. Kar ja dobro za ljudi je tudi za les.

TROSLOJNI PARKET (omogoča plavajoče polaganje brez lepila na clik sistem)

Foto: Valles Glavna prednost troslojnega parketa je enostavna namestitev. Klik sistem omogoča hitro in preprosto namestitev brez potrebe po lepilih ali posebnih veščinah. Posamezne deske se lahko enostavno kliknejo skupaj, kar olajša postopek tudi za manj izkušene posameznike.

Po namestitvi parketa na klik sistem ni potrebno čakati, da se lepilo posuši. Prostor je takoj uporaben za hojo in postavitev pohištva.

Troslojni parket na klik sistem je na voljo v različnih vzorcih, barvah in vrstah lesa, kar omogoča široko izbiro glede na vaš okus in notranjo opremo.

MASIVEN PARKET (kralj parketov v celoti masiven les)

Nekaj razlogov, zakaj bi lahko izbrali masiven parket:

Foto: Valles Trajnost in dolga življenjska doba: Masivni parket je trden in vzdržljiv, kar pomeni, da lahko z ustrezno nego in vzdrževanjem traja vrsto let. Lahko ga pobrusite in ponovno obdelate, da obnovite njegov videz. Povečana vrednost nepremičnine: Masivni parket lahko poveča vrednost vaše nepremičnine, saj se kakovosten naravni les pogosto šteje za premium izdelek, ki ima širok privlačnost za morebitne kupce. Toplotna izolacija: Masivni les ima naravno toplotno izolativnost, kar lahko prispeva k udobju prostora in lahko zmanjša stroške ogrevanja.

Lahko rečemo da je edina slabost masivnega parketa večja občutljivost na temperaturne spremembe in je manj primeren za polaganje na tla s talnim gretjem v primerjavi z dvoslojnim in troslojnim parketom.

POLAGANJE PARKETA

Poleg kakovostnega parketa vam v podjetju Valles nudijo tudi strokovno vgradnjo parketa, notranjih vrat in stopnic. Na parket, ki ga kupite pri njih vam poleg 25-letne garancije na razslojevanje, nudijo tudi 3 letno garancijo na polaganje parketa.



KAKŠNA NOTRANJA VRATA NAJ IZBEREM DA BODO DOMU SLUŽILA VEČ LET?

Izbira notranjih vrat za opremo doma je pomemben korak, ki vpliva na estetiko, funkcionalnost in udobje vašega doma. Tu je nekaj ključnih stvari, na katere morate paziti pri izbiri notranjih vrat:

Foto: Valles Material: Notranja vrata so na voljo v različnih materialih, kot so les, steklo, kovina, MDF skrita in vidna nasadila. Funkcionalnost: Razmislite, kako boste uporabljali prostore. Na primer, če potrebujete več zasebnosti, lahko izberete vrata s steklom, ki zagotavljajo delno zasebnost, hkrati pa omogočajo prehod svetlobe. Če želite bolj odprt in tekoč prehod med prostori, lahko razmislite o drsnih vratih. Barva: Izbira barve vrat naj se sklada z barvnimi odtenki tal, sten, pohištva in preostale notranje opreme. Lahko izberete tudi vrata, ki imajo možnost barvanja ali obdelave, da se prilagodijo vašim željam. Vzorec in detajli: Vrata lahko vključujejo različne vzorce, vzorce rezbarij, okovje in druge detajle, ki dodajo edinstvenost in karakter prostoru. Velikost in prostor: Prilagodite velikost vrat prostoru, v katerem se bodo nahajala. Premislite tudi o tem, kako bodo vrata vplivala na pretok prostora in gibanje med sobami. Montaža: Pomembno je, da so vrata pravilno nameščena, da se zagotovi njihovo pravilno delovanje. Če niste izkušeni, je priporočljivo, da za montažo najamete strokovnjaka. Proračun: Upoštevajte svoj proračun pri izbiri vrat. Obstajajo možnosti za različne cenovne razrede, vendar se prepričajte, da se ne odločite samo glede na ceno, ampak tudi glede na kakovost.

Pomislite na notranja vrata, ki so oblikovana po vaših željah in potrebah. Valles lahko izdela vrata, ki se harmonično ujemajo s slogom vašega doma, ne glede na to, ali se nagibate h klasičnemu ali modernemu slogu. V sodelovanju z njihovimi strokovnjaki boste zagotovo našli takšna, ki bodo popolnoma ustrezala vašemu okusu in potrebam. Vrata lahko izbirate v istih odtenkih kot parket.

KAKŠEN LES NAJ IZBEREM ZA LESENO TERASO?

Pri izbiri lesa za leseno teraso je pomembno izbrati les, ki je trpežen, odporen na vremenske vplive in primeren za zunanjo uporabo. Naslednji lesi so pogosto priporočeni za gradnjo lesenih teras:

Tropični trdi lesi: Lesi, kot so ipe, bangkirai, merbau in teak, so znani po svoji naravni odpornosti na vremenske razmere, trohnenje in škodljivce. So trpežni in imajo dolgo življenjsko dobo. Glede na razmerje kvaliteta cena v podjetju Valles priporočajo les IPE. Video si lahko ogledate na https://www.youtube.com/watch?v=cF8RV3OQ5oI Foto: Valles Macesen: Je cenovno najbolj ugoden les za lesene terase. Je lahek in ima naravno odpornost na insekte in vremenske vplive. Macesen je znano, da se lahko precej razpoka, ko se izpostavlja vremenskim spremembam. To je še posebej opazno pri sončnih terasah, kjer so močni vplivi UV svetlobe.

INDIVIDUALNO SVETOVANJE IN POMOČ PRI IZBIRI

Valles je podjetje, ki ne nudi le prodaje in montaže kakovostnih izdelkov, temveč tudi strokovno svetovanje in pomoč pri izbiri pravih materialov. Njihova celostna ponudba je prilagojena zahtevam najrazličnejših strank.

PREVERITE NJIHOVO PONUDBO

Se pripravljate na prenovo vašega doma in potrebujete zanesljivega partnerja, ki vam bo svetoval ter vam pomagal pri odločitvah? Ne odlašajte in stopite v stik s podjetjem Valles še danes! Njihovi strokovnjaki vas čakajo v dveh salonih, ki sta locirana v Ljubljani in Sežani. Tam si boste v živo lahko ogledali vzorce parketov in se tako lažje odločili za pravo izbiro.

Obiščite tudi njihovo spletno stran in spletno trgovino, kjer se boste takoj prepričali o širokem spektru izdelkov ter storitev, ki jih ponujajo. Tam boste našli tudi koristne nasvete ter navdih za prenovo vašega doma ali poslovnega prostora.

ZAKAJ IZBRATI VALLES?

V Vallesu so prepričani, da je vsak dom edinstven in zasluži posebno pozornost. Zato se bodo posvetili vašim potrebam in željam ter vam ponudili rešitve, ki bodo vaš prostor spremenile v prijetno in udobno bivalno okolje. Z veseljem vam bodo svetovali in pomagali pri pravi izbiri za vas in vaš dom. V primeru, da se odločite za nakup parketa pri njih, vam na vrata, stopnice in terase nudijo tudi dodatne popuste!

VSE NA ENEM MESTU! Podjetju je uspelo zgraditi močan in zanesljiv ugled, ki odraža njihovo zavezanost k odličnosti. Pri njih boste resnično dobili "Vse na enem mestu". To pomeni manj usklajevanja z različnimi obrtniki, večji prihranek časa in energije ter ne nazadnje prihranek denarja za vas. Poleg tega pa so vsi vgrajeni materiali najvišje kakovosti ter ukrojeni po merah in željah stranke. Z nakupom parketa, stopnic in vrat v slovenskem podjetju boste podprli tako njih kot tudi domačo proizvodnjo. Zaupajte vaš dom najboljšim - izberite Valles in doživite razliko, ki jo prinaša vrhunska slovenska proizvodnja.

