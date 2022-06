V prihodnosti bo sončna elektrarna smiselna le v kombinaciji s hranilnikom

Zaradi tehnološkega razvoja, e-avtomobilov in vse več različnih električnih naprav, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju, gre pričakovati, da bo vedno več povpraševanja po električni energiji. Hkrati pa smo priča rasti njene cene. Tehnologija pridobivanja električne energije je vedno bolj usmerjena v obnovljive vire, kot so sončna, vetrna, vodna in biotermalna energija, ki pomagajo zmanjševati emisije toplogrednih plinov in predstavljajo zanesljiv vir pridobivanja elektrike. Že danes se z namestitvijo solarnih sistemov za proizvodnjo električne energije gospodinjstva lahko odločijo za prehod na samooskrbo z električno energijo. Presežek te pa shranjujejo v hranilnikih Tesla Powerwall in jo porabijo v nočnem času in času njene zmanjšane proizvodnje ter tako povečajo svojo preskrbljenost z lastnim virom električne energije. Čeprav so hranilniki velika naložba, bo v prihodnosti le ta smiselna, če se boste odločili za postavitev sončne elektrarne.