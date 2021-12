V času, ko se vse draži, pri tem slovenskem podjetju nižajo cene

Božiček je to leto pohitel in pomislil tudi nase – v želji, da darila dostavi v čim bolj zdravo bivalno okolje, je v sodelovanju s priznanim podjetjem Lunos poskrbel za imenitno akcijo, v kateri lahko prihranite kar tisoč evrov. Ob vstopu v praznični december je podjetje Lunos pripravilo prav posebno ponudbo za vse, ki si želijo varne, ekonomične in zdrave kulture bivanja. Pentlja na Lunosovih napravah je praznični družinski paket, ki ga pripravlja podjetje Lunos, darilo pa namenjajo vsem, ki si želijo varne, ekonomične in zdrave kulture bivanja.

Podjetje Lunos že desetletja izkorišča sistem naravnega toka skozi stanovanje, ob pojavu rekuperacijskih elementov so v vhodne enote dodali še te in s tem zagotovili bolj varčno prezračevanje. Danes lahko rečemo, da je tudi po zaslugi slovenskega podjetja Lunos prezračevanje v slovenskih stanovanjih naredilo velik korak naprej.

Tehnologija se v današnjem času nezadržno izboljšuje, tudi v prezračevanju prostorov smo dočakali pametni, brezžični element, rekuperatorski prezračevalnik i-VENT. Tega je podjetje Lunos razvilo z ekipo slovenskih strokovnjakov in javnosti predstavilo v začetku letošnjega leta. Po besedah direktorja Milana Kusterja v tem segmentu predstavlja pomembno novost, ki omogoča svež zrak s pomočjo daljinca ali aplikacije.

i-VENT na eni strani močno poenostavlja vgradnjo in na drugi strani prednost decentralnega sistema pred lokalnim prezračevanjem dodatno krepi z učinkovitim in enostavnim sistemom upravljanja vseh vključenih enot ter aplikacijami, ki ponujajo dodatne možnosti nadstandardnega upravljanja

Kljub razmeroma kratkemu obdobju na trgu so se kupci v prvih mesecih za enoto i-VENT dobesedno zagrebli. Zdaj je na voljo po še bolj ugodnih cenah.

Družinski paket za spremembo na bolje

Namesto 2.550 evrov boste za družinski paket, v katerega sta vključena dva prezračevalna elementa, ki se v Sloveniji najbolj prodajata, i-VENT in najtišji ventilator na svetu Silvento, odšteli zgolj 1.550 evrov, saj vam podjetje Lunos in Eko sklad podarjata svežino v vrednosti tisoč evrov. To je zagotovo najučinkovitejša prezračevalna kombinacija za zdrava pljuča vašega doma. Elementa i-VENT bosta zagotavljala zdrav zrak in suhe stene brez plesni v bivalnih prostorih, kot so dnevna soba, spalnica in otroška soba, Silvento pa bo iz vaše kopalnice ali kuhinje odvedel vso odvečno vlago.

Kaj vsebuje družinski paket? 2-krat rekuperatorska prezračevalna enota i-VENT Sistem z izjemno visokim toplotnim izkoristkom − 92,4 odstotka. Še bolj energetsko učinkovit in še tišji z avtomatskim nadzorom vlage. 1-krat ventilatorska enota SILVENTO V-EC Ventilatorska enota Silvento V-EC s krmilno enoto 5/EC-ZI, nadometnim ohišjem in stikalom za izbor hitrosti. 2-krat daljinec + mobilna aplikacija Od avtomatizacije do spremembe hitrosti oz. intenzivnosti prehajanja zraka upravljalne enote i-VENT prek malega priročnega daljinca ali mobilne aplikacije. BREZPLAČNA montaža Montaža sistema in montažni material, montaža elektroinštalacij, pritrdilni in tesnilni material, osnovna zunanja plastična rešetka in drugo.

Dolgotrajen razvoj izdelka

Podjetje Lunos, d. o. o., je v desetih letih delovanja v slovenske domove vgradilo že več kot 20 tisoč prezračevalnih sistemov v vse vrste objektov, na podlagi izkušenj in tudi mnenj kupcev pa je začelo iskati dodatne in nove rešitve.

"Poenostavljano: vse, kar imamo dobrega pri obstoječih elementih, smo uporabili tudi pri novem, dodali smo nove funkcije, ki jih do zdaj nismo imeli. Sama želja strank je že nekaj let, da bi Lunos ponudil način brezžičnega krmiljenja, da bi tudi Lunos ponudil možnost telefonskih aplikacij in podobnih rešitev. To so pogrešali in tega do zdaj nismo imeli. Z elementom i-VENT to zadevo končno pokrivamo," zadovoljno razloži Milan Kuster.

Pri razvoju izdelka, ki se ni zgodil čez noč, so imeli pri podjetju Lunos v mislih uporabnika. "Tako mladince kot seniorje (smeh, op. p.). Naša struktura kupcev je različna, i-VENT je razvit tako, da je enostaven za uporabo, tako za starejše kot tudi mlajše," meni in dodaja, da praktične izkušnje in komunikacija s stranko na samem ogledu zelo hitro pokažejo, da se s pametno prezračevalno enoto i-VENT bistveno olajša sama vgradnja, pa tudi stroški montaže so nižji.

Sistem i-VENT je primeren tako za novogradnje kot tudi za vse vrste sanacij. Ravno tako kot vse preostale elemente iz Lunosovega asortimenta lahko i-VENT implementiramo tako v stanovanjsko gradnjo kot tudi v pisarne, bolnišnice, domove za ostarele, hotele, turistične objekte in podobno.

Upravljanje prek daljinca ali aplikacije

Pri Lunosu so poskrbeli, da ima nov element zelo dober energetski učinek, da je praktično neslišen pri delovanju, da je absorpcija zunanjega zvoka ustrezna in da je poraba energije za lastno obratovanje zmanjšana.

"Ključ in pamet vsega delovanja je posebna krmilna enota, poseben sistem regulacije, ki deluje brezžično. Ta sistem regulacije omogoča bistveno bolj natančne nastavitve, sama avtomatika je optimizirana, uporabniku prinaša dodatne funkcije, pri tem pa zadeve ne zaplete. Ena možnost je, da sistem pustimo v avtomatskem delovanju in z njim nimamo praktično nobenega opravka. Lahko se prilagaja, tvori skupine elementov po posameznih delih objekta, na primer v bivalnem delu, spalnici. Vsakemu elementu je priložen daljinski upravljalnik. Od avtomatizacije do spremembe hitrosti oz. intenzivnosti prehajanja zraka: upravljanje enote i-VENT prek majhnega, priročnega daljinca je hitro in enostavno. Uporabnik s spremembo režima na enem elementu doseže, da pri spremembi deluje vsa skupina. To je zelo pomembno s stališča pravilnega prezračevanja, kajti vedno mora biti tako, da kolikor zraka gre v objekt, toliko ga mora tudi iz njega. In to dosežemo ravno s tem sinhronim delovanjem. i-VENT temelji na pretoku zraka v celotnem bivalnem območju z enostavnim upravljanjem, ki je poleg daljinskega upravljalnika mogoč tudi prek aplikacije, ki je kompatibilna s sistemoma Android in iOS. Stopili smo v korak z zadnjimi mogočimi orodji, ki jih tehnologija ponuja. Imamo prvi element na svetu, ki ima tovrstno krmiljenje, tovrstne aplikacije, na tak način razvite in kompatibilne s praktično vsemi ruterji v uporabi," razloži sogovornik.

Foto: Jan Lukanović

Aplikacijo za i-VENT poiščete v mobilni trgovini, jo naložite, nato pa hitro in enostavno urejate temperaturo, stopnjo prezračevanja ipd. za vsak prostor posebej.

Ključne prednosti pametne prezračevalne enote i-VENT:

varčevanje z energijo,

odprava odvečne vlage,

skoraj neslišno delovanje,

protihrupna zaščita,

upravljanje prek aplikacije,

filter proti alergijam,

enostavna montaža,

enostavno in poceni vzdrževanje.

Foto: Jan Lukanović