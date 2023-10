Ujemite sončno energijo še letos

Vstopite v svet sončne energije in izkoristite prednosti, ki jih prinaša sončna elektrarna. Sončna energija ni več le trend, ampak ključna priložnost za trajnostno prihodnost, ki jo moramo izkoristiti zdaj. S tehnološkim napredkom in dostopnostjo fotovoltaičnih modulov je sončna energija postala eden najbolj konkurenčnih virov električne energije. Zakaj torej odlašati? Razmislite o postavitvi svoje mikro sončne elektrarne in ujemite vse njene prednosti zdaj, ko še lahko izkoristite enoletni obračun energije iz samooskrbe.

Zakaj se odločiti za sončne elektrarne?

V Sloveniji so sončne elektrarne postale nepogrešljiv del energetske revolucije. Z ozaveščenostjo o okoljski trajnosti in višjimi cenami električne energije so postale prva izbira za čisto in trajnostno proizvodnjo električne energije. Poleg tega, da prispevate k zmanjšanju ogljičnega odtisa, lahko zmanjšate svoje stroške za električno energijo.

Sončne elektrarne prinašajo številne finančne koristi, saj so dolgoročna naložba, ki se povrne v kratkem času. Po namestitvi sončne elektrarne lahko pričakujete pomembne prihranke na mesečnih računih za električno energijo, ki lahko znašajo tudi do 75 odstotkov. Zato preverite, ali streha vašega domovanja ponuja ustrezne pogoje za namestitev sončne elektrarne, in se o postavitvi posvetujte s strokovnjaki.

Foto: GEN-i

Zanesljiv partner za sončno prihodnost

Za zanesljivo in odgovorno storitev s certifikati kakovosti in dolgoročno podporo se obrnite na GEN-I Sonce, vodilnega ponudnika sončnih elektrarn v Sloveniji. Z več kot 7.500 zadovoljnimi strankami bodo strokovnjaki v podjetju GEN-I Sonce poskrbeli za varnost in brezskrbnost vaše investicije.

Če še niste prepričani o postavitvi lastne sončne elektrarne, poslušajte nasvet GEN-I Sonce: "Ne odlašajte predolgo!" Zakaj? Ker se letos izteče sistem NET-meteringa. To je priložnost, ki je ne smete zamuditi. Ta sistem omogoča, da presežno električno energijo, ki jo proizvede vaša sončna elektrarna, prenesete nazaj v omrežje in jo kompenzirate z mankom proizvodnje. S koncem letošnjega leta pa se ta sistem za nove odjemalce konča. To pomeni, da se, če se boste za sončno elektrarno na ključ odločili v prihodnjem letu, viški elektrike ne bodo več kompenzirali in boste plačevali vso prevzeto elektriko v tekočem obdobju, ne glede na to, koliko je boste kasneje iz lastne naprave vrnili.

Foto: GEN-i

Še danes začnite svojo pot v svet sončne energije z GEN-I Sonce. Obiščite njihovo spletno stran, izpolnite obrazec, preverite ceno sončne elektrarne, prilagojene svojim potrebam, in naročite ogled lokacije. Vaša sončna elektrarna je le nekaj korakov stran. Izkoristite sončno energijo in prispevajte k trajnostni prihodnosti že zdaj.