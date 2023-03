Toplotna črpalka: prva izbira za poceni in učinkovito ogrevanje doma

Zima se je poslovila, narava se prebuja in marec nam je prinesel nekaj toplih pomladnih dni. Nekateri so se že lotili prvih del na vrtu, spet drugi so se lotili spomladanskega čiščenja. A pomlad ni samo čas za čiščenje in vrtnarjenje, ampak tudi idealen čas za pregled porabe energije in stroškov za ogrevanje, ki nam jih je prinesla pretekla zima. Primerjava stroškov ogrevanja s preteklimi leti kaj hitro pokaže, da so ti vsako leto višji. V času vsesplošne draginje je to lahko veliko breme družinskemu proračunu. Če imate tudi vi doma star in potraten ogrevalni sistem, je morda čas, da raziščete možnosti njegove zamenjave.

Kakšen način ogrevanja izbrati?

Pri odločanju o načinu ogrevanja svojega doma oz. o zamenjavi starega ogrevalnega sistema moramo upoštevati več dejavnikov. Od tega, kako velike prostore ogrevamo ter kakšni sta njihova lega in učinkovitost objekta, do udobja, ki nam ga nudi samo upravljanje ogrevanja, in stroškov, ki nam jih ta prinaša. Med številnimi možnostmi, ki so na voljo, je ena izmed najbolj učinkovitih izbir ogrevanje s toplotno črpalko, ki predstavlja najboljše razmerje med investicijo in stroški porabe.

Zanjo se odloči vedno več Slovencev, ko menjajo star ogrevalni sistem z bolj učinkovitim. Pri novogradnjah pa izbira toplotne črpalke sploh ni več vprašanje. Že nekaj let zapored so namreč najpogostejša izbira novograditeljev, saj ne nudijo zgolj visokega udobja in učinkovitosti, temveč s seboj prinašajo tudi visoke prihranke in so do okolja prijaznejše.

Na kaj paziti pri izbiri ponudnika toplotnih črpalk?

Na trgu je veliko ponudnikov, ki obljubljajo velike prihranke in ugodne cene, vendar se lahko za tem skrivajo pasti. Preden se odločimo za nakup, moramo preveriti, ali je ponudnik zanesljiv in uveljavljen na trgu ter ima dovolj izkušenj na tem področju. Pomembno je, da imajo ponudniki ustrezne licence in certifikate, ki jih izdajajo za to pristojne institucije.

Od ponudnika toplotnih črpalk zahtevajmo tehnične podatke – COP (tj. faktor učinkovitosti, ki nam pove, koliko toplote dobimo za vloženo električno energijo) in toplotno moč pri nizkih zunanjih temperaturah, preverimo, kdaj in v kakšnih pogojih delujejo elektrogrelci ter kakšna je postavitev zunanje enote, da ne bo moteča za okolico. Prav tako preverimo kakovost materialov, ki se uporabljajo pri izdelavi toplotne črpalke, saj je to ključnega pomena za njeno dolgo življenjsko dobo. Ključnega pomena za dolgo življenjsko dobo črpalke so tudi redni servisi in njeno vzdrževanje, zato povprašajmo tudi po servisni mreži in poprodajni podpori.

Slovenski strokovnjaki razvili toplotno črpalko Orca, ki visoko presega najstrožje evropske standarde Ogrevalna toplotna črpalka zrak-voda Orca z zunanjo enoto Mitsubishi Electric pomeni najnižje stroške ogrevanja v primerjavi z drugimi viri energije. Foto: Orca Energija Podjetje Orca energija je eno pomembnejših podjetij na področju razvoja in proizvodnje toplotnih črpalk na slovenskem trgu. Največji poudarek dajejo kakovosti, ki jo dokazujejo z več tisoč zadovoljnimi strankami ter različnimi nagradami in certifikati najpomembnejših neodvisnih strokovnih institucij v Evropski uniji. Kakovost njihovih produktov in lojalnost pa prepoznavajo tudi v tujini. Toplotne črpalke Orca z zunanjo enoto Mitsubishi Electric so visoko učinkovite tudi pri ekstremnih temperaturah. Primerne so tako za novogradnje kot za obnove in radiatorsko ogrevanje. Delujejo z izredno visokim izkoristkom, do kar 420 odstotkov. To pomeni, da za vsako porabljeno enoto električne energije ustvarijo kar 4,2 enote toplotne energije. Toplotna črpalka lahko prinese kar do 75 odstotkov prihrankov več kot drugi ogrevalni sistemi, hkrati pa za svoje delovanje uporablja obnovljive vire energije ter deluje popolnoma brez emisij.



Bolj učinkovito, varčno in do okolja prijazno ogrevanje

Po podatkih European heat pump association (EHPA) prodaja toplotnih črpalk iz leta v leto raste. Odgovor za strmo rast se skriva v napredku tehnologije, ki omogoča učinkovitost sistema pri raznolikih pogojih in naklonjenosti evropske politike k izrabi obnovljivih virov energije. Strategija EU predvideva, da se bo do leta 2030 s pomočjo elektrike ogrevalo 40 odstotkov stanovanjskih in kar 65 odstotkov poslovnih stavb. Po načelu "energetske učinkovitosti na prvem mestu" lahko sklepamo, da bo večina teh stavb izbrala prav ogrevanje s toplotno črpalko.

Odločitev za ogrevanje s toplotno črpalko Orca prinaša številne koristi za gospodinjstvo. Čeprav se začetna investicija na prvi pogled zdi visoka, je primerljiva z investicijo v druge ogrevalne sisteme. Poleg tega so na voljo finančne spodbude Eko sklada, ki omogočajo dostop do nepovratnih sredstev za nakup in montažo toplotne črpalke. Investicija se v povprečju povrne v šestih letih, pri čemer se strošek ogrevanja zniža do 75 odstotkov.

Visoki prihranki in udobje z roko v roki so tisto, kar je prepričalo tudi Blaža Švaba, da je star in potratni ogrevalni sistem zamenjal za učinkovito ogrevanje s toplotno črtpalko Orca. Strošek ogrevanja je že v prvi sezoni znižal za kar 60 odstotkov.

Toplotne črpalke Orca dosegajo visoka grelna števila COP in so primerljive z mnogo dražjimi sistemi, ki kot vir energije uporabljajo podtalnico ali zemljo. Zato predstavljajo najboljše razmerje med investicijo in prihranki. Poleg tega se jih lahko priklopi na katerikoli obstoječ sistem ogrevanja ali hlajenja – radiatorsko, talno, stensko ali stropno ogrevanje, ogrevanje sanitarne vode ali hlajenje prostorov.

Ogrevalna toplotna črpalka Orca zagotavlja najnižje stroške ogrevanja v primerjavi z drugimi viri.

Toplotna črpalka je do okolja prijazen način ogrevanja, ki uporablja obnovljive vire energije. Poleg tega pripomore k nižanju izpustov toplogrednih plinov. Če se odločimo za kombinacijo toplotne črpalke in sončne elektrarne, lahko dosežemo popolno samozadostnost in brezemisijsko ogrevanje. Življenjska doba toplotnih črpalk Orca je dolga, vzdrževanje pa povsem preprosto. Poleg tega njihova strokovna ekipa serviserjev poskrbi za redne servise, da boste nemoteno uživali v prijetno ogrevanem domu tudi do dve desetletji.

Z napredno regulacijo prek oblaka lahko spreminjate nastavitve svoje toplotne črpalke Orca s pomočjo računalnika ali pa prek pametnega mobilnega telefona in tabličnega računalnika.

Različni tipi toplotnih črpalk

Ločimo med visoko- in nizkotemperaturnimi toplotnim črpalkami, njihova glavna razlika je na področju uporabe. Visokotemperaturne toplotne črpalke omogočajo izredno ekonomično delovanje tudi pri zelo nizkih temperaturah, zaradi česar so odlična izbira za energetsko potratnejše hiše in gospodinjstva, ki se ogrevajo z radiatorji. Nizkotemperaturne toplotne črpalke pa so popolna rešitev za domove s talnim ogrevanjem, nizkotemperaturnimi radiatorji, stenskim ali stropnim ogrevanjem. Omogočajo tudi ogrevanje sanitarne vode v že vgrajenem bojlerju. Tovrstne toplotne črpalke so najprimernejše za novogradnje in objekte, ki so dobro izolirani ali pa imajo večjo površino radiatorjev.

Podjetje Marles v svoje hiše vgrajuje toplotne črpalke Orca z zunanjo enoto Mitsubishi Electric.

