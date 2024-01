Top 10 montažnih hiš po izboru investitorjev

Odločitev za gradnjo lastne hiše je velik korak in pomembno je, da izberete hišo, ki bo najbolj ustrezala vam in vašim potrebam ter pričakovanjem. Danes dom ni le hiša, v kateri preživljamo čas z družino in prijatelji, temveč postaja stičišče tehnologij v konceptu trajnostnega razvoja. Na trgu lahko najdete številne ponudnike tako klasičnih kot montažnih hiš , zato je pomembno, da pred nakupom tudi sami pridobite čim več informacij s tega področja. Pomemben navdih vam bodo morebiti najbolj priljubljene hiše enega izmed najuglednejših ponudnikov montažnih hiš pri nas – podjetja Lumar .

Foto: Arhiv ponudnika

Če smo še pred desetletjem Slovenci tradicionalno prisegali na tradicionalno zidano gradnjo in montažno gradnjo sprejemali nekoliko zadržano, se je trend v zadnjem času obrnil. Danes so lesene montažne hiše priljubljena izbira mnogih.

V Lumarju so pripravili nabor hiš, po katerih ste največ povpraševali v lanskem letu. Odražajo duh časa in izpolnjujejo pričakovanja visokega udobja bivanja. Naj vam bodo v navdih, ko razmišljate o svojem novem domu. V sodelovanju z Lumarjevimi arhitekti jih lahko prilagodite po svoje ali pa hišo že od začetka zasnujete povsem po svojih željah. Posredujete pa lahko tudi lastno idejno zasnovo hiše, ki ste jo naredili s svojim izbranim arhitektom oz. arhitekturnim birojem. Vsaka izgrajena hiša Lumar je namreč unikatna, saj vedno odraža tudi značaj ljudi, ki so si ali si še bodo v njej ustvarili svoj dom.

Igriv tloris hiše Varius-D 206 s poudarjenim odpiranjem na jug se pohvali z 206 kvadratnimi metri bivalnih površin. Dodatno udobje ponuja 48 kvadratnih metrov velika pokrita terasa, preko katere je omogočen dostop v prostorno pritličje. Svetli bivalni prostori se povezujejo s pokrito teraso, ki postaja poletna dnevna soba in prijetno zavetje v vseh letnih časih. V nadstropje vodijo odprte ravne stopnice, ki se v svojem izteku zaključujejo s panoramskim oknom s pogledom na naravo. Prostorni otroški sobi, skupni družabni kotiček in lastna kopalnica mlajšim članom nudijo veliko udobja. Komfortna spalnična suita ponuja dostop do zunanje terase.

Foto: Arhiv ponudnika

Arhitektura linije Komfort izhaja iz enostavne zasnove tradicionalnih hiš s strmim naklonom strehe. Podaljšani napušči notranjost hiše povežejo z okolico hiše in prijetno pokrito teraso. Osrednji bivalni prostor, povišan v mansardo z dodatno osvetlitvijo s strešnimi okni, še poveča občutek prostornosti in odprtosti notranjosti. Tlorisna razporeditev je prilagodljiva in uteleša bivanjski slog sodobne družine.

Foto: Miran Kambič

Hiša Primus-L 155 postavlja vrhunsko bivalno udobje na prvo mesto. S svojo funkcionalno zasnovo združuje prilagoditev vsem življenjskim ciklom bivanja družine. S tremi sobami v nadstropju lahko ponudi eno nivojsko bivanje za starše v pritličju ali samostojno sobo za goste. Pod eno streho lahko udobno domuje tudi do šest članov.

Foto: Arhiv ponudnika

Hiša Linea 154 združuje estetiko mansardnih hiš z udobjem dveh polnih etaž. Bogat bivalni prostor v pritličju se odpira na več strani. Udobno zasnovan enovit bivalni prostor obvladuje celotno širino tlorisa in spontano povezuje hišo z njeno okolico. Omogoča izdatno naravno osvetlitev vseh prostorov preko panoramskih oken na daljšo in krajšo stranico fasade. Arhitekturna zasnova povzema tradicionalna izhodišča pojmovanja podobe hiše in jih spretno izčisti v zadržan, estetsko sodobnejši slog. Hišo je mogoče izvajati tudi kot klasično različico z napušči.

Foto: Arhiv ponudnika

Sodobno oblikovana in prostorsko izrazito odprta hiša Atractivo 146 je namenjena vsem, ki svoj čas doma preživljajo v širšem krogu družine in prijateljev. Poudarjeno komfortna dnevna soba, jedilnica in kuhinja omogočajo družabna srečanja in druženja, ki se z lahkoto nadaljujejo tudi v zavetju zunanjega nadstreška. Notranja razporeditev spalnih prostorov je z dvema nadpovprečno velikima otroškima sobama ter ločeno spalnico z walk-in garderobo izjemno udobna in kompaktna. Iz spalnice je omogočen prehod na zunanjo pohodno teraso.

Foto: Arhiv ponudnika

Hiša Vivus 144 dopolnjuje ponudbo mansardnih skoraj nič-energijskih hiš Lumar. Spogleduje se s tradicionalnimi oblikami in ji z izbranimi detajli vdihuje sodobnost. Odprt dnevno bivalni prostor v pritličju se z velikimi steklenimi površinami povezuje z zunanjostjo. Nadkrita terasa nudi diskretno zavetje za druženje v vseh letnih časih. Ločeni funkcionalno zasnovani spalni prostori v mansardi omogočajo maksimalno bivalno udobje celotne družine.

Foto: Arhiv ponudnika

Pritlično zasnovana skoraj nič-energijska hiša Greenline XS/1 je ustvarjena z mislijo na neposredno povezanost vseh bivalnih prostorov z vrtom in naravo. Hkrati pa ustvarimo s členjenim vhodom in atrijem prostorsko in programsko ločeni bivalni in spalni del ter s tem omogočimo potrebno zasebnost. Vhod z zasteklitvijo na atrij deluje svetlo, saj se vzpostavi vizualni kontakt z vrtom in bivalnim delom. V osi hodnika se kuhinja podaljša v letno kuhinjo, ki je skupaj z zeliščnim vrtom prostorsko ločena od preostalega vrta. Spalni del je preko pokrite terase neposredno povezan z vrtom.

Foto: Lumar

Hiša Terra-R 131 je namenjena družini z do štirimi člani, ki od hiše pričakujejo urejeno notranjo razporeditev in brezpogojno navezavo na zunanji terasni prostor, ki s tem postaja središče dnevnega dogajanja. Jasna delitev zaprtih servisnih prostorov, enovitega odprtega bivalnega dela in diskretno ločenega spalnega kraka omogoča smiseln preplet programov, združenih na optimalni bivalni površini.

Foto: Arhiv ponudnika

Tradicija s pridihom sodobnosti nudi brezčasno podobo. Zahvaljujoč klasični zasnovi hiše Kaja-M 124 z dvokapno streho, tradicionalnimi napušči in izpostavljenim izzidkom se lahko zlije z okolico slovenskega kontinentalnega podeželja in mestnih ter primestnih predelov. Izzidek tvori tudi prijetno zavetrje zunanji pokriti terasi z letno kuhinjo za brezskrbne užitke na prostem. Velike steklene površine bivalnega dela omogočajo izjemno osvetlitev ter čudovite poglede v okolico.

Foto: Arhiv ponudnika

Vzdolžno zasnovana pritlična hiša Gea 120 z daljšo stranico, obrnjeno proti jugu, optimalno izkorišča moč sonca. Vsi vitalni prostori v hiši, vključno z otroškima sobama, so dobro osončeni od zgodnjega dopoldneva do poznega popoldneva, odvisno od letnega časa. Imajo tudi dostop na vrt, zato so primerni za družine, ki imajo radi stik z naravo. To dopolnjuje tudi v pokrito teraso podaljšan bivalni del, ki omogoča brezskrbno bivanje na prostem. Strešni nakloni so prilagodljivi, zato je hiša primerna za večji del slovenskega podeželja, urbanih območij in Primorja.

Foto: Arhiv ponudnika