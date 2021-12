Takšna streha že potrebuje menjavo

Večina med nami navadno ne razmišlja o strehi, dokler se ne pojavijo težave. Menjava strehe takrat, ko ta že začne puščati, lahko povzroči na vašem domu dodatno in predvsem nepotrebno škodo. Pozorni moramo biti na znake, ki pravočasno nakazujejo na potrebo po menjavi. Preverili smo, kateri so ti znaki in kako pripraviti dom na menjavo strehe.

Kdaj streha potrebuje menjavo?

Strehe so iz različnih materialov, zato se njihove življenjske dobe med seboj precej razlikujejo. Da bi ocenili, koliko časa bo še zdržala vaša streha, je za začetek priporočljivo najprej preveriti shranjeno dokumentacijo in poiskati podatek, kdaj je bila streha nazadnje zamenjana oziroma kdaj je bila zgrajena ter iz kakšnega materiala so strešniki. Na tej podlagi lahko hitro ugotovite, kakšna je njena pričakovana življenjska doba. Za nasvet glede krovstva lahko strokovnjake hitro in preprosto najdete na spletni strani moja-dejavnost.si, kjer so zbrani krovci iz vse Slovenije.

Začnite na vrhu

Redno preverjajte podstreho za prve znake obrabe strešne kritine. Foto: Thinkstock Če se počasi že bližate roku za menjavo strehe, ni odveč nasvet, da redno preverjate znake, ki vas bodo pravočasno opozorili na potrebo po menjavi. Menjava strehe namreč ni nekaj, kar bi uredili čez noč, zato se tega ni priporočljivo lotiti šele takrat, ko streha že prepušča vodo. Na menjavo se je treba pripraviti vnaprej.

Prvi znaki, da nekaj ni v redu, se ne bodo pokazali na zunanji strani strehe, pač pa na vašem podstrešju. Vzemite svetilko in se povzpnite na podstrešje. Bodite pozorni, če opazite pramene svetlobe, ki kakorkoli pronicajo v notranjost, ali morebitne madeže na tleh oziroma stropu, ki bi opozarjali na prepuščanje vode.

Večja neurja lahko poškodujejo streho

Še posebej po obilnejših nevihtah z močnim vetrom preverite svojo streho tudi od zunaj. Vsi strešniki morajo biti položeni tako, kot so bili, ko ste zgradili streho. Že najmanjše odstopanje je opozorilo, da je lego strešnika treba popraviti, sicer je velika verjetnost, da vaša streha ne bo zdržala naslednjega neurja. V primeru razpokanih ali drugače poškodovanih zaplat strehe je treba poklicati strokovnjake in se pogovoriti o popravilu ali menjavi strešne kritine.

Neurja lahko huje poškodujejo streho. Foto: Getty Images Preverite tudi žlebove in odtočne kanale, v katere se izliva voda s strehe. Če ti vsebujejo posip, ki je del vaše strešne kritine, je to očiten znak, da vaša streha že potrebuje menjavo.

Stiki so lahko šibke točke

Tesnila, ki se uporabljajo na stikih kritine in zračnikov, strešnih oken ali dimnikov, so vodotesna. Kaj hitro se lahko zgodi, da kakšno tesnilo tudi popusti. Zato bodite pozorni na znake puščanja vode še posebej okoli navedenih strešnih elementov. Morebitno puščanje na stikih je k sreči mogoče hitro popraviti z nanosom novega tesnila. Če je vaša streha starejša, razmislite o nadgraditvi tesnil na vseh strešnih elementih, tako si boste zagotovili boljšo in dolgotrajnejšo vodotesno zaščito.

Stiki med strešnimi elementi in strešniki morajo dobro tesniti.

Povešena streha je znak gnilobe

Št Mah na strehi opozarja na prisotnost večje količine vlage. Foto: Envato evilni domovi imajo težave, ki jih povzroča previsok odstotek vlage v prostoru. Če se ta nabere med različnimi plastmi vaše strehe, lahko še posebej na leseni osnovi začne hitro povzročati gnilobo. To boste od zunaj težje opazili, morda boste to na podstrešju zavohali. Vsekakor pa je opozorilni znak pred gnilobo strešne konstrukcije povešanje posameznih delov strehe. Če to opazite, nikar ne odlašajte in čim prej pokličite krovca ter se odgovorite za menjavo strehe. Vam najbližje krovce lahko poiščete na moja-dejavnost.si, kjer najdete številne strokovnjake, ki vam lahko priskočijo na pomoč z nasvetom in rešitvijo.

Neželene rastline

Je vaša streha ozelenela? To vsekakor ni nekaj, česar bi se lahko v želji po trajnosti in skrbi za okolje razveselili. Mah namreč prav tako kot plesen nakazuje, da je nekje v strehi ujeta vlaga, ki lahko uniči streho. Mah lahko v zasenčenih kotih strehe preprosto odstranite s trdo krtačo. A ob tem vsekakor ne pozabite preveriti izvora vlage in ga odpraviti.

Kako pripraviti svoj dom na zamenjavo strehe? Vsekakor naj vas ne skrbi, če opazite le nekaj poškodovanih strešnikov ali manjše puščanje. To še ne pomeni, da morate nemudoma zamenjati celo streho. Vsekakor pa to že pomeni, da se morate za nasvet in pomoč obrnite na enega izmed ponudnikov krovskih storitev na moja-dejavnost.si, ki bo najlažje ocenil, kakšno popravilo potrebujete, po potrebi pa se lahko začnete tudi dogovarjati za menjavo kritine. Ključno je, da imate na voljo še dovolj časa, da se lahko tako vi kot tudi vaš dom ustrezno pripravita na gradbena dela, ki sledijo. Svoj dom in njegovo okolico ustrezno pripravite na prihod krovske ekipe. Poskrbite, da se otroci in hišni ljubljenčki v času gradnje ne bodo zadrževali v bližini gradbišča.

Še pred začetkom gradnje poiščite prostor, kjer boste lahko varno parkirali svoj avtomobil. Ne pozabite, da tudi krovci potrebujejo neoviran dostop do objekta in prostor za svoja vozila.

S sten doma odstranite vse dekorativne izdelke in slike, ki bi lahko zaradi vibracij padli na tla in se poškodovali.

S podstrešja odstranite vso lastnino. Tiste stvari, ki jih ni mogoče odnesti, prekrijte ter na ta način zaščitite pred prahom in drugimi nezaželenimi manjšimi ali večjimi delci.

Če imate v bližini hiše žar in drugo vrtno opremo, jo odmaknite bolj stran, v vrtno uto ali garažo.

S strehe odstranite morebitne antene ali satelitske krožnike. Po potrebi tudi obrežite veje bližnjih dreves, ki bi lahko zavirale delo ekipe vašega krovca.

Odnosi s sosedi so zelo pomembni, zato se o načrtovani menjavi ali obnovi strehe pogovorite tudi s sosedom.

