Tako je potrebno v teh časih prezračevati prostor

Iztrošen zrak v prostoru zmanjšuje udobje in vpliva na zdravje ljudi. Kakovost zraka v zaprtih bivalnih prostorih je pomembna sestavina bivalnega ugodja v domačem ali poslovnem okolju. Naravno prezračevanje z odpiranjem oken ne zadošča, skozi odprta okna lahko vdirajo nečistoče, v urbanem okolju pa tudi nadležen hrup. S povečano količino izmenjave zraka se povečujejo tudi izgube toplote in s tem stroški energije za hlajenje ali ogrevanje.

Zavedanje o pomembnosti svežega zraka v delovnih in bivalnih prostorih je v času virusnih obolenj še bistveno povečano in tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje je septembra izdal prenovljena navodila za prezračevanje prostorov v času širjenja okužbe covid-19.

Mitsubishi Electric že vrsto let dobavlja lokalne in centralne prezračevalne naprave s patentiranim izmenjevalnikom toplote Lossnay. Dozdajšnjim modelom centralnega prezračevanja (montaža pod stropom) se je pridružila še vertikalna izvedba za montažo na steno s cevnimi priključki na zgornji ploskvi. Ta omogoča zajem zraka tudi iz vlažnih prostorov, kot so kopalnice ali kuhinje.

Najpomembnejši lastnosti prezračevalne naprave sta učinkovitost izmenjave toplote in tiho delovanje. Novi vertikalni model doseže tudi 90-odstotni izkoristek rekuperacije, uvršča se v najvišji razred A+ in občutno presega pogoje za pridobitev spodbud za okoljske naložbe pri Eko skladu.

Na voljo so tri velikosti glede na pretok zraka, 250, 350 ali 500 kubičnih metrov na uro. Ventilatorja za dovod in odvod zraka sta inverterskega tipa in delujeta v štirih stopnjah pretoka zraka, te so prosto nastavljive med 25 in stotimi odstotki polne kapacitete v korakih po en odstotek. Prilagodljivost krmiljenja delovanja je pomembna prednost novega modela. Krmilnik je običajno vgrajen v ohišje naprave ali na steno v prostoru. Dodatni vmesnik Wi-Fi omogoča upravljanje v oblaku prek aplikacije MELCloud. Napravo lahko povežemo z raznimi stikali, tipali vlažnosti, ogljikovega dioksida, dodatnimi grelniki ali kanalsko enoto klimatske naprave.

Na sprednji strani naprave so lahko dosegljivi trije predali s filtri. Redno vzdrževanje je preprosto in hitro opravljeno, brez dodatnega orodja. V standardni dobavi sta vključena dva filtra G3 gostote 55 odstotkov, opcijsko pa so na voljo še filtri G4 gostote 90 odstotkov, M6 za filtracijo ePM10 80 odstotkov ali ePM2.5 50 odstotkov ali za filtracijo dušikovih oksidov (NOx).

Območje delovanja prezračevalne naprave je od –15 stopinj Celzija do +40 stopinj Celzija zunanje temperature, v območju pod –3 stopinje Celzija s krajšimi prekinitvami delovanja. Če sistem opremimo še z grelnikom in loputo na dovodu zunanjega zraka, nam naprava vse do –25 stopinj Celzija omogoča stalni odvod in občasni dovod zraka.

Vse vertikalne prezračevalne naprave VL-CZPVU v prvi hitrosti ventilatorja (pri 30 odstotkih nazivnega pretoka) delujejo z zvočnim tlakom 15 decibelov (na oddaljenosti tri metre od naprave), zato lahko delujejo tudi v nočnem času. Samo v polni obremenitvi se glasnost pojača. Za zahtevnejše uporabnike je na voljo dušilec zvoka v ohišju enakega videza in mer, ki se ujema z napravo.