Sončne elektrarne na prelomu. Kako se prilagoditi novi ureditvi? Je strah pred novim obračunavanjem upravičen?

Prehod v nizkoogljično in bolj zeleno družbo bo uspešen, če si bomo vsi prizadevali za rabo energije iz obnovljivih virov. Prehod v podnebno nevtralno družbo zahteva spreminjanje proizvodnje in potrošnje v bolj trajnostne oblike, zato tudi Slovenija z različnimi mehanizmi pospešuje investicije v rabo obnovljivih virov energije, med katere spada tudi izgradnja sončnih elektrarn. Proizvodnja električne energije v sončnih elektrarnah pomeni največji razvojni in okoljsko sprejemljiv potencial za povečanje proizvodnje električne energije iz OVE v Sloveniji.

K čistejšemu in bolj zelenemu okolju lahko prispevamo tako, da čim več električne energije črpamo iz obnovljivih virov energije. Foto: Enertron

Eden od najmočnejših virov energije je sončno sevanje, ki ga s pridom izkoriščajo uporabniki sončnih elektrarn. S sončno energijo se lahko oskrbujemo trajnostno in zmanjšujemo vpliv na okolje, predvsem pa si lahko znatno znižamo redne mesečne stroške za električno energijo.

Z namestitvijo sončne elektrarne lahko postanemo energetsko samooskrbni in s tem tudi neodvisni od gibanja cen na trgu električne energije. Lastniki sončnih elektrarn za dom, ki so trenutno vključeni v obračunavanje energije po sistemu neto meritev, povečini še lastniki toplotne črpalke ali električnega avtomobila, bodo bistveno bolj podvrženi plačevanju višjih zneskov omrežnin kot do zdaj.

Ali je energetska samooskrba še vedno odlična investicija?

V času stalne rasti cen energije postaja naložba v energetsko samooskrbo še privlačnejša, zlasti ob upoštevanju nenadnih nihanj na trgu energentov, ki se pojavljajo v kriznih razmerah, kot sta vojni v Ukrajini in Gazi. Zaskrbljujoče velika nihanja v cenah energije v teh obdobjih so pogosto rezultat geopolitičnih napetosti in omejenega dostopa do določenih energetskih virov.

V takšnem okolju postaja energetska samooskrba ključna za zagotavljanje stabilnosti in predvidljivosti stroškov. Lastniki sončnih elektrarn ter drugi končni odjemalci se bodo morali prilagoditi novim ureditvam izračuna omrežnin, kar zahteva razumevanje sprememb v tarifah, še posebej tistih, ki se nanašajo na čas proizvodnje in porabe električne energije.

V prihodnosti bo za odjemalce ključnega pomena natančno spremljanje uporabe naprav z visoko močjo, kot so polnilnica za električni avto, toplotna črpalka, pralni stroj in indukcijska plošča. Še posebej bo treba biti pozoren pri sočasni uporabi teh naprav, saj bo to odločilno vplivalo na izračun obračunske moči in njeno morebitno prekoračitev. Zato je smiselno razmisliti o investiciji v baterijske sisteme, ki lahko omogočijo boljšo izrabo sončne energije in zmanjšajo obremenitev omrežja.

Revolucija v obračunavanju omrežnine: nov tarifni sistem

Foto: Enertron

Marca 2024 bo začel veljati nov tarifni sistem za obračunavanje omrežnine, ki jo plačujemo za priključno moč in distribucijo električne energije, ki predstavlja tretjino celotnega računa za električno energijo.

Obračun omrežnine, ki bo tudi v prihodnje temeljil na ločevanju glede na moč in porabo energije, bo po novem temeljil na 15-minutnih vrednostih, s tem da bodo uvedli dve sezoni – višja sezona bo med novembrom in februarjem, nižja pa med marcem in oktobrom – ter pet časovnih blokov, ki bodo določeni glede na obremenjenost omrežja ter razločevanje med dogovorjeno ter presežno obračunsko močjo. V obdobjih največje obremenitve bo omrežnina najvišja, medtem ko bo v časih manjše obremenitve cenejša. Znotraj vsake sezone se bodo izmenjali štirje časovni bloki, znotraj katerih bodo trije bloki razdeljeni na delovne dni in dela proste dni.

Te spremembe bodo veljale za vse uporabnike, tako za gospodinjstva kot za poslovne odjemalce. Vsi, ki imajo velike porabnike energije, kot so e-polnilnice za vozila, toplotne črpalke, indukcijski štedilniki, klimatske naprave, grelniki vode itd., bodo morali prilagoditi svoj profil porabe, tako da bodo določili obratovanje naprav v obdobjih, ko bo omrežnina nižja.

Prilagajanje novi ureditvi obračunavanja omrežnin bo ključnega pomena za končne odjemalce

Strah pred novim obračunavanjem omrežnin je razumljiv, saj lahko prinese dodatne stroške za tiste, ki novega sistema ne bodo razumeli in se mu posledično ne bodo znali prilagoditi. Vendar pa so lahko učinkovite rešitve z energetskim upravljanjem in vključitvijo baterijskih sistemov ključne pri zmanjševanju teh stroškov in zagotavljanju stabilnosti električnega omrežja.

Pomembno je, da se končni odjemalci prilagodijo tem spremembam ter razmislijo o inovativnih rešitvah, kot so sončne elektrarne v kombinaciji z baterijskimi sistemi in napredno regulacijo porabe ter tako obvladujejo nihanja v proizvodnji električne energije. S premišljenim pristopom in investicijami je mogoče zmanjšati negativne učinke novih ureditev na žep končnih odjemalcev.

Finančne spodbude še naprej obljubljajo svetlo prihodnost

Fizične osebe lahko za sofinanciranje sončnih elektrarn za dom s hranilniki energije dobijo tudi finančno spodbudo, ki je ne bo več dodeljeval Eko sklad, ampak operater trga z elektriko Borzen. Poziv za pridobitev nepovratnih sredstev, ki bo namenjen fizičnim osebam, bo na voljo za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote.

Postopek bo v celoti digitaliziran, tako da bo dodeljevanje spodbud hitrejše. Vloge bo mogoče podati predvidoma marca 2024, v tem času pa nobena vloga ne bo spregledana. Do subvencije bodo upravičeni tudi tisti, ki niso ujeli javnega poziva na Eko skladu oziroma bodo v vmesnem času končali naložbo. Po novem razpisu je za leto 2024 predvidenih 14 milijonov evrov, na razpis pa je mogoče prijavljati tako naprave, ki so šele v fazi načrtovanja, kot tudi take, ki bi bile že (novo) zgrajene ali obnovljene.

V podjetju ENERTRON imamo za vas pripravljeno rešitev z inovativnimi sistemi za obvladovanje porabe energije! ENERTRON: že 14 let, več kot 2.000 sončnih elektrarn ODDAJTE POVPRAŠEVANJE

V osmih korakih do nove Sončne elektrarne za dom

Foto: Enertron

1. Oddaja povpraševanja

Izpolnite obrazec (če že imate pridobljeno soglasje, ga priložite).

2. Potrditev naročila, ogled objekta in izvedba meritev

Podpis potrditve naročila je pravna podlaga za urejanje dokumentacije v imenu stranke in za določitev termina obiska na terenu. Glede na stanje objekta vam svetujemo, uskladimo čas postavitve in se dogovorimo o podrobnostih montaže.

3. Zahteve za pridobitev soglasja za priključitev in obrazci za subvencijo

Pri podjetju ENERTRON pripravimo ustrezno dokumentacijo za priključitev v regijsko elektrodistribucijsko službo. Postopek pridobivanja soglasja običajno traja do 30 dni, a je lahko daljši v primeru povečanega obsega dela in/ali povpraševanja pri elektrodistributerjih.

Sočasno pripravimo tudi dokumentacijo za pridobitev nepovratnih sredstev.

4. Vloge za pridobitev pogodb za priključitev in dobavo energije

Po pridobljenem soglasju sledi oddaja zahtevka za sklenitev nove pogodbe za dobavo energije.

5. Montaža sončne elektrarne in izvedba meritev

Po končanem četrtem koraku sledi montaža sončne elektrarne, ki traja največ dva dneva. Po montaži opravimo pregled in meritve elektrarne v skladu z veljavno zakonodajo.

6. Priključitev elektrarne v elektrodistribucijsko omrežje

Po opravljenih meritvah podjetje ENERTRON zbere celotno dokumentacijo, elektrodistribucijsko podjetje izvede prevzem naprave, sledi podpis pogodbe o predaji v uporabo. Sončna elektrarna je tako uradno priključena v omrežje.

7. Sklepni obisk, dostava dokumentacije in primopredaja naprave

Po priključitvi sončne elektrarne v omrežje sledi ponovna predstavitev naprave, postopkov v primeru izrednih dogodkov, krajše šolanje za uporabnika in nastavitev nadzora delovanja sončne elektrarne na vaši mobilni napravi ali računalniku.

8. Redno vzdrževanje sončne elektrarne

Podjetje ENERTRON sladno s sklenjeno pogodbo o vzdrževanju sončno elektrarno redno spremlja iz svojega nadzornega centra, v primeru napak poskrbi za njihovo odpravo in tako zagotavlja njeno nemoteno in varno delovanje v celotni življenjski dobi naprave.

Foto: Enertron