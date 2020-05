Sodobna gradnja hiš: prednosti lesene konstrukcije

Ljudje si že stoletja z lesom ustvarjamo prijetno toplino bivanja, saj je močan in prilagodljiv ter enostaven za delo, obdelavo in dodelavo.

Les je material prihodnosti, lesena CLT gradnja pa je gradnja prihodnosti. Pri CLT gradniji se uporablja križno lepljen les - inovativni inženirski lesni izdelek prihodnosti, ki se uspešno uporablja pri gradnji stanovanjskih, poslovnih in industrijskih stavb.

Les je eden od najbolj zdravih gradbenih materialov, zato ima posebno mesto med gradbenimi materiali prihodnosti. Hitra montaža, izjemno natančna izvedba, suha in tiha gradnja, ki jo nudi les kot naravni material, so edinstvene prednosti lesene gradnje.

Poleg tega je mogoče les obdelati na različne načine in s tem doseči unikaten videz objekta. Različne vrste lesa, kot so smreka, bor, srebrna jelka in drugi, dajejo poseben pečat notranjim prostorom, na voljo so tudi različne barvne glazure ter obdelave površin.

Les uravnava vlago v prostoru in omogoča naravno čiščenje zraka. Je povsem čist gradbeni material, zato je še posebej primeren tudi za tiste, ki imajo težave z dihali ali alergije.

Inovativna lesena gradnja

Les ustvarja izjemno prijetno bivalno okolje, ki vam zagotavlja zares dobro počutje.

Križno lepljen les oziroma CLT (Cross Laminated Timber) ali KLH (Kreuz Lagen Holz) ima odlične konstrukcijske možnosti, velika prednost je tudi njegova relativno majhna teža. V Sloveniji je v okviru lesenih gradenj kar 20 odstotkov več konstrukcij iz križno lepljenega lesa na leto, v Avstriji pa je ta rast kar 50-odstotna. Nedvomno gre za način gradnje, ki bo močno zaznamoval naš način bivanja.

Po vsem svetu se CLT odlikuje kot inovativni inženirski lesni izdelek prihodnosti za vse vrste gradenj – za stanovanjske, poslovne in industrijske stavbe, in to ne glede na to, ali gre za osupljive strukture, kot so lesene stolpnice in lebdeče stopnice, ali bolj vsakdanje objekte. CLT ponuja moč in stabilnost, hitro montažo, stroškovno učinkovitost in odlične trajnostne pogoje.

Odlično se obnese v kombinaciji z drugimi materiali, kot so beton, jeklo in steklo. Lesena konstrukcija ima odlične fizikalne in mehanske lastnosti, zato je primerna tudi za gradnjo večetažnih stanovanjskih in poslovnih stavb, športnih objektov in drugih zahtevnih konstrukcij.

Požar? Strah je odveč.

Čeprav CLT plošča sicer površinsko zagori, se ogenj počasi pomika v notranjost, in to maksimalno 2-3 centimetre. Les ohranja statično trdnost tudi pri daljši izpostavljenosti ognju, zato so masivni leseni paneli oziroma CLT plošče bolj odporne proti ognju kot armiranobetonski in jekleni elementi, saj ob požaru prihaja pri armiranobetonski plošči do eksplozijskega odpadanja betona in celo rušenja konstrukcije.

Tudi jeklo pri višji temperaturi popolnoma izgubi večino nosilnih lastnosti.

Potres? Z leseno konstrukcijo iz CLT plošč smo varni.

Ni naključje, da so večino popotresne sanacije v zadnjem času izvedli ravno z uporabo CLT plošč. Foto: Getty Images Gradnja z masivno konstrukcijo iz CLT plošč spada med najodpornejše sisteme pri protipotresni gradnji.

V primerjavi s klasičnim načinom gradnje (opeka-jeklo-beton) in v primerjavi z drugimi načini lesene montažne gradnje ima ta gradnja veliko prednost, ki se skriva v žlahtni kombinaciji lastnosti naravnega materiala – lesa, iz katerega so v celoti sestavljene CLT plošče, in pa v načinu izdelave CLT plošč.

Les je prožen, ima nizko lastno težo in izredne fizikalne lastnosti, kar omogoča odlične reakcije konstrukcije ob potresu in zato lahko ti objekti prestanejo tudi največje potresne obremenitve brez omembe vrednih poškodb.

Prednosti CLT gradnje

Gradbeni sistem CLT je zasnovan tako, da ga projektanti zlahka prilagajajo glede na posamezne projekte in zahteve kupcev.

- gradnja s CLT sistemom je izjemno hitra in natančna,

- vsi elementi (stene, stropi, streha) so izdelani na osnovi natančnih načrtov s CNC stroji, zato je možnost napak minimalna,

- povezan sistem sten, stropov in strehe tvori čvrsto jedro,

- CLT sistem bistveno bolj enakomerno obremenjuje celotno temeljno ploščo in lažje premaguje tudi večje potresne obremenitve,

- konstrukcija iz CLT plošč je človeku in okolju precej bolj prijazna,

- požarna odpornost CLT konstrukcije je precej višja kot pri skeletni konstrukciji,

- lesena gradnja CLT je stroškovno ugodna v primerjavi z drugimi konstrukcijami in poteka hitreje od klasične gradnje,

- za osnovno surovino se najpogosteje uporablja les iglavcev, ki je tehnično posušen do 12 % vlažnosti, s čimer je omogočena naravna zaščita lesa pred škodljivci, kot so glive, insekti in plesni.