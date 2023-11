Sistem NET-meteringa za nove sončne elektrarne samo še do konca letošnjega leta

V današnjem svetu, kjer se zavestno obračamo k obnovljivim virom energije, sončne elektrarne prevzemajo vodilno vlogo na poti v trajnostno prihodnost. Tistim, ki so se za sončne elektrarne že odločili, pomemben dejavnik predstavlja sistem obračunavanja električne energije, imenovan NET-metering. Ta sistem obračunavanja električne energije lastnikom sončnih elektrarn omogoča, da z viški proizvedene energije, pridelane poleti, pokrijejo zimske primanjkljaje. A bodite pozorni – novim strankam je NET-metering na voljo samo še do konca leta 2023.

Kaj je NET-metering?

NET-metering predstavlja način za zmanjšanje stroškov električne energije in lastnikom sončnih elektrarn omogoča, da proizvedeno energijo izkoristijo v polni meri. Z drugimi besedami, NET-metering omogoča, da sončne elektrarne pokrivajo potrebe gospodinjstva po električni energiji, presežki in manki pa se uravnavajo po omrežju. Ko proizvodnja presega porabo, elektrarne oddajo viške v omrežje, medtem ko v času manjše proizvodnje prejemate električno energijo iz omrežja. Enkrat letno se opravi obračun, ki temelji na razliki med oddano in prevzeto električno energijo. To za lastnike sončnih elektrarn ne pomeni zgolj okoljskih koristi, ampak obenem zmanjšajo tudi svoj račun za električno energijo, kar predstavlja pomembne finančne prihranke.

Ampak, pozor, če razmišljate o postavitvi sončne elektrarne, je zdaj pravi trenutek, da se zanjo odločite. Zakaj? Ker bo sistem NET-metering za nove odjemalce na voljo le še do konca leta 2023. Za vse, ki si želite izkoristiti to možnost, je nujno, da do konca leta oddate vlogo za soglasje za postavitev sončne elektrarne. To pomeni, da soglasja ni treba pridobiti letos, ampak je dovolj oddana vloga, sončna elektrarna pa mora biti priklopljena leta 2024.

Za trajnostno prihodnost potrebujete tudi zanesljivega partnerja

Odločitev za sončno elektrarno pa ni dovolj. Pri tem morate vedeti, komu zaupati, da bo vaša samooskrba zanesljiva. Pri GEN-I Sonce so pionirji na področju sončne energije. Z njihovo strokovnostjo in izkušnjami vam pomagajo na poti do lastne sončne elektrarne. Njihovi strokovnjaki so predani kakovosti in trajnosti ter tako zagotavljajo, da je vaša sončna elektrarna vedno povezana v električno omrežje in deluje z največjo učinkovitostjo.

