Šesterokotna keramika za modernejši videz prostora

Pri heksagonalnih ali šesterokotnih ploščicah ne gre ravno za najnovejši modni izum. V resnici so bile priljubljena izbira za kopalnice in kuhinje že v 19. stoletju, dokler jih pozneje niso izpodrinile ploščice štirikotnih oblik, ki vse do danes večinoma veljajo za bolj priljubljeno izbiro pri polaganju ploščic.

Pozabljene ploščice v obliki čebeljega satja se počasi vračajo v slogu klasičnega mozaika, a vendar v nekoliko prenovljeni obliki. Včasih je bila za šesterokotni mozaik značilna uporaba dveh barv.

Kombinacija bele in črne ustvarila brezčasen videz

Po večini bele ploščice je običajno spremljala črna. Vzorec polaganja se je največkrat gradil okoli podob šahovnice in abstraktnih cvetlic. Bolj kot po dovršeni estetiki so bile znane po svoji nevpadljivosti in enostavnem čiščenju.

Foto: Getty Images

Ker prostorov že dolgo ne opremljamo več samo po njihovi funkcionalni uporabi, je treba vsakič znova poiskati načine, zato da bi drugače povsem nezanimivo zasnovanim prostorom vdahnili element vizualne privlačnosti. To seveda najlažje dosežemo pri igranju z oblikami, barvami in teksturami, ki jih je v svetu keramičnih ploščic res v obilju.

Dekorativni kamen naj zamenja reliefni heksagon

Skrajni čas je, da dekorativni kamen nadomesti sodobnejša alternativa. Namesto tradicionalnega kamna lahko stene krasi relief heksagona. Geometrijski vzorec šesterokotnih ploščic lahko ob primerni postavitvi deluje enako dobro, če ne še bolje, kot okrasni kamen.

Poleg tega, da so šesterokotne ploščice zaradi svojega drugačnega videza in predvsem elementa "novosti" v primerjavi z dolgočasnim kamnom zanimivejše in elegantnejše, gre dodati tudi ključno prednost, in sicer to, da so neprimerno enostavnejše za čiščenje in vzdrževanje.

Foto: Getty Images

Relief najbolje pride do izraza, če je izdelan v nevtralnih, svetlejših tonih. Še posebej primeren je tiste, ki jim je minimalistični slog bolj pri srcu. Barvna nevpadljivost se bo lepo zlila z notranjostjo doma, tekstura vzorca pa bo ponudila dejavnik drznosti, zato prostor tudi s svetlo steno ne bo videti enolično, kar velikokrat predstavlja glavni problem pri oblikovanju prostora po načelih minimalizma.

Pridih Orienta in Sredozemlja

Moderen dizajn v kombinaciji s tradicionalnim slogom prinaša prav poseben čar. Kombinacija diametralnih nasprotij med sicer čistimi linijami, ki jih ponuja geometrijska oblika ploščice, in barvne razigranosti v abstraktnih, cvetličnih vzorcih ustvari prav zares enkratno sinergijo, ki ji ni para.

Foto: Getty Images

Tradicionalni vzorci poskrbijo za domačnost in toplino prostora, oblika ploščic pa za pridih modernosti. Tovrstne ploščice najlepše pridejo do izraza v večjih prostorih, kot so hodniki, kuhinje, balkoni in terase, malo manj pa v manjših prostorih, kot je recimo kopalnica, kjer preveč vzorcev lahko izzove videz kičastega. Če že, bi te lahko vključili v manjši meri, kot je na primer stranska stena v prhi ali njenem mozaičnem podu.

Matiran videz za ultimativno izkušnjo urbanosti

Nekaj posebnega se skriva v ploščicah matiranega videza, saj delujejo zelo razkošno in sofisticirano. Res so videti nekaj posebnega, zlasti če so odete v temne odtenke in imajo namesto temnih fug vmesni prostor zapolnjen z drzno zlato ali srebrno.

Foto: Getty Images

Atraktivno pa so ravno tako videti ploščice v imitaciji marmorja. Z izbiro teh bi težko zgrešili, saj je marmor eden tistih kamnov, ki nikoli ne gre povsem iz mode. Unikatne "žile" v prelivajočih se tonih poskrbijo za mehčanje robustnega videza, ki ga lahko izzove temen videz ploščic. Kontrast med dvema pa poskrbi za privlačen, predvsem pa brezčasen videz.