S pravimi vrati do energetsko varčnejšega doma

Varčevanje z energijo – kaj, kako in zakaj?

Ko govorimo o varčevanju z energijo, imamo v mislih načrtno zmanjševanje porabe energije, ki pa ne zmanjšuje učinkovitosti. Dosežemo ga lahko predvsem s skromnejšim ali varčnejšim gospodarjenjem z energetskimi viri, kot je toplota.

Eden najpreprostejših načinov, kako lahko privarčujete pri energiji tudi v svojem domu, je ustrezna izolacijo. Z njo namreč porabite manj energije za gretje in hlajenje oz. za to, da dosežete in vzdržujete optimalno temperaturo. S tem poskrbite, da je vaš dom ne le stroškovno učinkovit, temveč tudi do okolja prijazen, saj zmanjšate porabo dragocenih naravnih virov energije, kot sta premog in olje, hkrati pa omejite izpust toplogrednih plinov.

Energetska varčnost doma se začne pri izolaciji.

Kot kaže statistika, se pomembnosti izolacije v Sloveniji še ne zavedamo dovolj, saj največ energije (62 %) porabimo prav za ogrevanje prostorov (vir: Surs). Slabše izolirani so zlasti starejši objekti, ki jih moramo zato toliko bolj ogrevati, da dosežemo želeno temperaturo. S tem pa, kot že rečeno, dodatno bremenimo tako okolje kot svojo denarnico.

Poleg toplote kot energetski vir omenimo tudi svetlobo. Nekateri domovi jo že s pridom izkoriščajo za napajanje prek sončnih celic, drugi pa s pomočjo steklenih površin vanj privabljajo več naravne svetlobe in tudi toplote. Če o izbiri stekla razmišljate tudi vi, je najbolj priporočljivo večslojno termopan steklo, ki ima odlične izolativne lastnosti.

Kaj ima vse to opraviti z vrati?

Ne glede na to, koliko vložite v izolativno fasado ali dobro tesneča okna, vaš dom ne bo zares energetsko varčen brez pravih vhodnih vrat. Ta so namreč eden glavnih krivcev za toplotne in ventilacijske izgube v vašem domu, ki vas lahko pozimi močno udarijo po žepu, poleti pa vam zakuhajo neznosno vročino. Podatki kažejo, da skozi okna in vhodna vrata s slabo izolacijo izgubimo celo več energije kot skozi neizolirano fasado.

Prav zato je pomembno, da pri izbiri vhodnih vrat ne zamahnete z roko, temveč jih vključite že v načrtovanje gradnje oziroma prenove svojega doma. Čeprav so vhodna vrata na dnu cenovnega razpona mamljiva izbira (navsezadnje ste kup premoženja zapravili že za okna, kajne?), se ta žal obrestujejo le kratkoročno. Za dolgoročen prihranek pa poskrbijo aluminijasta vrata ribniškega Inotherma, ki so po zaslugi vrhunske izolativnosti in dolge življenjske dobe že vrsto let prva izbira na evropskem trgu.

Brez pravih vrat ne bo šlo

Energetsko varčen dom se začne in konča pri vhodnih vratih, česar se pri Inothermu dobro zavedajo. Njihova aluminijasta vrata že serijsko ponujajo nadstandardno izolativnost, ki jo zagotavlja toplotna prehodnost od 0,61 W/m2K (pri vratih brez stekel v polnilu). S tem so njihova vrata kos tudi najizrazitejšim temperaturnim razlikam med notranjostjo in zunanjostjo, prav tako pa ne podležejo ukrivljanju ob temperaturnih spremembah, ki pesti npr. lesena in PVC vrata. Sicer pa je aluminij pri izbiri vhodnih vrat priljubljen tudi po zaslugi svoje vzdržljivosti, preprostega vzdrževanja in ekološke učinkovitosti, ki mu dajejo izjemno dolgo življenjsko dobo.

Z aluminijastimi vrati preprečite zvijanje ter si zagotovite energetski in finančni prihranek.

Poleg materiala je treba pomisliti tudi na starost vrat. Dotrajana vhodna vrata nimajo več svojih prvotnih izolativnih lastnosti in v okolico po nepotrebnem oddajo ogromno energije, kar spet zvišuje stroške ogrevanja. Menjava vhodnih vrat za nova, ki so kakovostnejša in obstojnejša, lahko te stroške zniža tudi do deset odstotkov.

Kaj vse vpliva na energetsko učinkovitost vrat?

Energetska učinkovitost vhodnih vrat je poleg materiala in starosti odvisna še od številnih drugih dejavnikov, in sicer od:

debeline vratnega krila,

vgrajenega izolacijskega materiala vratnega krila,

debeline podboja,

vgrajenega izolacijskega materiala podboja,

števila tesnil,

tesnjenja pri pragu, med krilom in podbojem ter

izolativnosti stekla.

Za vrhunsko izolativnost je ključna masivna in statično stabilna konstrukcija, ki preprečuje vpliv temperaturnih sprememb na sama vrata in njihovo delovanje. Ker pa je pri Inothermu energetska učinkovitost ena od prednostnih nalog, sta v njihove modele serijsko vgrajena termično prekinjen prag in trojno tesnilo z vulkaniziranim vogalom, ki zanesljivo odpravljata najpogosteje spregledane šibke točke vhodnih vrat. Z njuno pomočjo notranjost vašega doma ostane nedotaknjena ne glede na zunanje vplive, kot so:

veter,

mraz,

vlaga,

hrup,

vročina in

onesnažen zrak.

Čar vrat Inotherm je v detajlih, ki jih drugi proizvajalci pogosto spregledajo.

Ne pozabite na montažo!

Pri Inothermu za visokokakovostnimi vrati stoji tudi strokovna in izkušena ekipa monterjev, ki poskrbi za pravilno vgradnjo vhodnih vrat. Stabilna in energetsko učinkovita konstrukcija namreč ne odtehta veliko, če se vrata zaradi nepravilne vgradnje povesijo, saj to povzroči težje zapiranje in predvsem slabše tesnjenje – s tem pa se vrnete k težavam, ki ste se jim poskušali izogniti na samem začetku.