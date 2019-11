Recept iz babičine kuhinje: Kako odstraniti plesen?

Vsi si želimo, da je naš dom oaza dobrega počutja in da z njim nimamo prevelikih stroškov vzdrževanja. A realnost je včasih drugačna, v novih ali starejših objektih se pojavlja plesen, ki ni le neestetska in neprijetna, predstavlja lahko tudi nevarnost za zdravje in tveganje za različne bolezni. Sanacije vlažnih sten in plesni , ki se je zaradi vlage razvila na stenah v bivalnih prostorih, se je treba lotiti premišljeno.

Čezmerna vlažnost v bivalnih prostorih je glavni razlog za nastanek plesni, ki je eden najbolj nadležnih spremljevalcev sodobnega bivanja. Za njen razvoj zadostuje že 80-odstotna vlažnost v prostoru, razvije se v od dveh do šestih mesecih, uspeva tako v temnem kot tudi svetlem okolju, znebiti pa se je je vse prej kot preprosto.

Odstranjevanje zgolj posledic čezmerne vlage v prostorih, to je plesni, je bolj ali manj jalovo početje. Odstraniti je treba vzroke zanjo, kar pomeni, da je treba najprej ugotoviti izvor vlage.

Ekipa oddaje Planet 18 je na terenu preverila eno izmed opcij, kako kratkoročno odstraniti plesen. Več pa preverite v videu. LUNOS PODARJA SIOLOVIM BRALCEM BON V VREDNOSTI 1500 EUR ZA PREZRAČEVALNI SISTEM LUNOS Izkoristite lahko tudi priložnost in sodelujete v nagradni igri. Z nekaj sreče lahko prav vi prejmete prezračevalno napravo v vrednosti 1.500 evrov, potegujete pa se lahko tudi za 10 majic. Če želite sodelovati v nagradni igri, kliknite na povezavo tukaj in izpolnite obrazec.

Kako pripraviti sredstvo za čiščenje plesni? Potrebujete: posodo za mešanje,

merilno posodo,

žlico,

detergent,

kis,

sol,

posodo z vodo in

krpe za čiščenje. S pomočjo merilne posodice po tretjinah v posodo za mešanje dodajajte sol, detergent in kis. Pomembno je, da vzdržujete razmerje tretjin. Z gobicami nato nastalo tekočino nanesite na območje, površino, kjer se pojavlja plesen. Ko končate, počakajte pet minut, zatem pa z vodo in gobicami odstranite plesen. Pomembno je, da gobice med odstranjevanjem plesni sproti čistite. Poskusite, opazili boste razliko pri površinskem odstranjevanju plesni, s čimer ste težavo kratkoročno rešili. Za dolgoročno rešitev in za cilj, da se v svojem domu za vselej znebite plesni, pa je potrebna vgradnja sistema Lunos.

Za vse morebitne dodatne informacije vas vljudno vabimo tudi k obisku spletnega mesta www.lunos.si.

Sodobna gradnja stanovanjskih hiš temelji na popolni izolaciji in s tem zatesnjenosti, kar je sicer energetsko učinkovito, vendar takšen nepredušen dom prinese novo težavo: vlago. Dom, ki je energetsko učinkovit, je pravzaprav zelo slab za bivanje, če vanj ne vgradimo kakovostne prezračevalne naprave.

Dom, ki je energetsko učinkovit, je pravzaprav zelo slab za bivanje, če vanj ne vgradimo kakovostne prezračevalne naprave. S to mislijo se ukvarja tudi ekipa podjetnika Milana Kusterja, ki je slovenskemu trgu v sodelovanju z nemškim podjetjem LUNOS ponudila izpopolnjeno napravo, s katero naši domovi lažje dihajo. Njihovo poslanstvo ni le prodajanje in nadgrajevanje naprav, ampak predvsem učenje ljudi o visoki kakovosti bivanja in življenja, česar zagovorniki so.

Mehansko prezračevanje

Zunanja vlaga je praviloma posledica slabe hidroizolacije, zamakanja iz žlebov, slabe vodovodne napeljave ali strehe. Notranja se kondenzira na toplotnih mostovih oboda stavbe. Običajno se pojavi v zgornjih vogalih in za neprezračenimi elementi ob zunanjih stenah (omare). Njen izvor so rože, sušenje perila, kopanje, dihanje, kuhanje ...

"Štiričlanska družina v 24 urah v povprečju proizvede od deset do petnajst litrov tekočine, ki jo je treba odvesti iz bivalnih prostorov. To lahko storimo z zadostnim prezračevanjem skozi okna, kar pa je zaradi sodobnega načina bivanja malodane misija nemogoče. Najbolj učinkovito se bomo vlage znebili z mehanskim prezračevanjem – s sodobnim prezračevalnim sistemom z vračanjem odpadne toplote oziroma z rekuperacijo," pojasni Milan Kuster, direktor podjetja Lunos.

Tako za novogradnje kot tudi za obstoječe hiše

Vgradnja decentraliziranega prezračevalnega sistema je primerna tako za novogradnje kot tudi za obstoječe hiše. Na ta način bomo učinkovito, energijsko varčno, trajno in cenovno ugodno uredili prezračevanje v prostorih našega doma. Prednosti decentraliziranega prezračevalnega sistema je veliko, naj omenimo zgolj največje: vsi prostori so ves čas prezračevani, 24 ur na dan, ne da bi nam bilo treba odpirati okna, manj je alergij, saj kakovostni filtri poskrbijo, da cvetni prah, pršice in ne nazadnje tudi hrup ostanejo zunaj, iz vseh prostorov se sproti odvajajo slab zrak, neprijetne vonjave in škodljivi hlapi, sistem iz prostorov odvaja odvečno vlago, kar preprečuje nastanek plesni, pri vsem tem pa je izguba toplote minimalna, saj ni nobene potrebe po odpiranju oken in vrat.

V zadnjih letih se je trend vgrajevanja decentralnih prezračevalnih sistemov, med katerimi je po številu vgradenj Lunos vodilni v Evropi, močno povečal.

Že več kot 1.500 objektov

Podjetje Lunos vsako leto vgradi svoje sisteme v več kot 1.500 objektov. Od svojih začetkov leta 2010 so uspešno opremili približno deset tisoč slovenskih domov, od tega polovico novogradenj. Trenutno imajo v Sloveniji 73-odstotni tržni delež na področju decentralnih prezračevalnih sistemov, kar je predvsem zasluga odličnega proizvoda, kakovostnega servisa in korektnega odnosa do kupcev. V letu 2017 so v Nemčiji prejeli najvišjo nagrado v panogi best award 2017 – najboljši prezračevalni sistem v EU.

Leto pozneje je podjetje znova dobilo prvo nagrado za inovacijo na področju energetsko učinkovitih rešitev (energy efficient). Inovacija je bila tudi plod slovenskega znanja, saj so bile rešitve razvite v podjetju LUNOS Slovenija v sodelovanju z nemškimi inženirji iz LUNOS GmbH. In tudi letos ne spijo na lovorikah. Tako so 28. junija v Frankfurtu prejeli nagrado TOP 100, ki nagrajuje inovativnost srednje velikih podjetij.

S pomočjo Lunosovih prezračevalnih sistemov boste v svojih bivalnih prostorih poskrbeli za trajno svež zrak, nižjo vlažnost in preprečili nastajanje nadležne zidne plesni. Vsi njihovi elementi imajo vgrajeno tudi protihrupno in protialergijsko zaščito.

Od svetovanja do prave rešitve Če si tudi vi želite očistiti zrak v svojem domu in se znebiti vlage ter številnih mikroorganizmov in pršic, ki tako rade živijo z nami, ne odlašajte in stopite v stik s podjetjem Lunos. Podjetje Lunos bo poskrbelo za vas od začetka do konca – z brezplačnimi nasveti in predlogi, ki bodo najbolj ustrezali vašemu novemu domu. Pošljite jim svoje vprašanje ali povpraševanje prek kontaktnega obrazca, po e-pošti: info@lunos.si ali pokličite brezplačno modro številko 080 73 13. Osebno pa jih lahko obiščete na lokacijah: LUNOS − PE Ljubljana, Robbova ulica 2, 1000 Ljubljana 01 620 43 00, 080 73 13, info@lunos.si LUNOS − PE Maribor, Tržaška 65, 2000 Maribor 05 933 83 90, 080 71 86, info@lunos.si

NAGRADNA IGRA