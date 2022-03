Prihodnost bivanja: hiše, ki osvajajo Slovenijo

"Mi se že 15 let, v skoraj 40 let starem podjetju, ukvarjamo z montažno gradnjo. Filozofija, strategija v vseh teh letih vzpostavitve končnega produkta je bila, da imamo celovito ponudbo storitev, izdelek, ki je najbolj optimalen za tisto, kar kupec išče. Vsi vemo, da gre pri hiši za življenjski projekt, v katerega ljudje vložijo vse svoje prihranke. Gre za zelo pomembno in občutljivo področje in to je bilo nekako tudi vodilo izpostavitve blagovne znamke Žiher hiš in vseh drugih segmentov, ki spadajo zraven - proizvodnje, vzorčnega studia v Ljubljani, terenskega dela ... Lahko rečem, da v vseh teh letih ni bilo vedno lahko. Da pa smo se v 15 letih naučili, usposobili ter razvili najboljšo hišo Žiher na svetu, v kateri je račun za elektriko nižji kot za račun za telefon. Lahko rečem, da na koncu stranka plača samo omrežnino, kar je v teh časih še posebej pomembno, saj vemo, da se energenti zelo dražijo," je uvodoma povedal direktor Žiher hiš Marko Žiher.

Žiher, d. o. o. , je družinsko podjetje, katerega začetki segajo v leto 1983. Podjetje odlikujejo kakovost gradnje, pravočasnost izvedbe in 30-letno jamstvo na hiše. Ob tem je treba vsekakor omeniti strokovno znanje zaposlenih, korekten odnos podjetja, najboljše razmerje med kakovostjo uporabljenih materialov in ceno, varnost, zanesljivost, zrakotesnost objektov, svetlost prostorov, optimalni tloris, povezanost z naravo, sestavo sten in napredno tehnologijo, ki omogočajo očitne energetske prihranke.

Od idejne zasnove do hiše na ključ

"Za vsako stranko naredimo individualni izris hiše. In tudi če izhajamo iz že videne hiše na spletu ali v svojem katalogu, je najprej ključno, da lahko stranke brez doplačila spreminjajo notranje stene. Ko gre za ustrezno idejno zasnovo, je naše vodilo optimizacija načrta. Zakaj? Varčna hiša mora biti optimizirana pri tlorisu. Sledi skrbna priprava ponudbe, ki jo predstavimo na posebnem terminu za stranko. Če ponudba stranki ustreza, sledi podpis pogodbe. Nato preidemo v fazo, kjer si, grobo rečeno, sledita dve fazi – obdobje prvih šestih mesecev in obdobje drugih šestih mesecev. Obdobje prvih šest mesecev je namenjeno pripravi dela, pripravi dokumentacije za gradbeno dovoljenje, pripravi dokumentacije za izvedbo in izdelavi delavniške dokumentacije. Temu sledi priprava na proizvodnjo. Proces gradnje hiše Žiher traja približno pol leta. In na koncu sta seveda pomembni tudi dokumentacija za uporabno dovoljenje in pa dokumentacija za pridobitev subvencije Eko sklada. Za omenjene reči poskrbijo strokovnjaki v hiši. Zelo pomembno je opozoriti, da nekatere domače naloge vseeno padejo tudi na investitorja, ne gre brez konkretnega sodelovanja, brez tega ni mogoče uspešno izpeljati projekta. Jasno, govorim predvsem o nakupu zemljišča, pa najprej ureditvi lokacijske informacije, geodetskega posnetka, pozneje tudi ureditvi priključkov. Kar nekaj dela ima torej tudi investitor, mi pa se poskušamo osredotočiti predvsem na to, da je stranka čim manj obremenjena. Da je vseskozi obveščena o postopku gradnje in da se lahko pravočasno in odgovorno pripravi tudi na vse vmesne faze, ki jih mora narediti sama," je dejal direktor podjetja.

Napredna tehnologija, ki omogoča energetske prihranke

Ključni dejavnik, ki montažno hišo Žiher spremeni v nizkoenergijsko ali pasivno in poskrbi, da je bivanje prijetno, stroški pa nizki, je sestava sten. Poleg sestave sten pa je glavni razlog, da so Žiher hiše resnično energijsko samozadostne, tudi Viessmannov sistem ogrevanja, prezračevanja in proizvodnje električne energije. Usklajene sistemske komponente, tri v enem – toplotna črpalka, prezračevalni sistem z rekuperacijo zraka in fotovoltaika – omogočajo enostavno izvedbo in izročitev v obratovanje.

"Ob vrhunskem toplotnem ovoju je treba nujno imeti tudi vrhunsko nemško tehnologijo, zato smo se odločili za sodelovanje s podjetjem Viessmann, ker smo pri njih lahko vse tri komponente, ki jih vgrajujemo v svoje hiše, toplotne črpalke, prezračevalne naprave z rekuperacijo ter sončno elektrarno, dobili na enem mestu. Tako smo se izognili večjim in različnim združevanjem in vse vzdržuje eno podjetje. Investitorji se lahko na primer tudi računalniško povežejo do vseh teh komponent, vsa oprema pa jim ponuja tudi kontrolirane temperature v prostoru, podatke o tem, koliko energije pridobiva sončna elektrarna, kakšna je temperatura vode in tako naprej. Minevajo že štiri leta, odkar serijsko vgrajujemo te sončne elektrarne s certifikatom sistema Viessmann in vsekakor lahko ugotovimo, da je bil to zelo pomemben korak. To je tista prava prihodnost bivanja, ki jo zagovarjamo na ravni podjetja. Ljudje, ki bivajo v naših hišah, plačujejo samo omrežnino. Kljub zdajšnji trikratni, štirikratni ali petkratni podražitvi električne energije tega lastniki naših hiš ne občutijo. Predpogoj pa je seveda vrhunsko izolirana hiša s kakovostno ter strokovno izvedeno temeljno ploščo, steno, da lahko dosežemo ta rezultat," je razložil.

"Od leta 2004 orjemo ledino na področju varčne gradnje montažnih hiš – naj gre za nizkoenergijske, pasivne ali skoraj ničenergijske hiše. In če povzamem vso to prehojeno pot, lahko rečem, da so se zgodili na področju montažne gradnje ogromni premiki. Lahko rečem, da so bili začetki težki, številni so imeli ogromno pomislekov v primerjavi z zidano gradnjo. A danes se je ta trend tako pospešil, da ga je skoraj nemogoče ustaviti. Verjamem, da bo v nekaj naslednjih letih montažna gradnja popolnoma prevladala na trgu," je menil Marko Žiher.

Vsaka hiša je unikat

Pri procesu gradnje in izbire ustrezne montažne hiše je še kako pomembna deloma že omenjena vloga arhitektov. Pri montažni gradnji sta najpomembnejša predpriprava oziroma skrbno načrtovanje projekta ter priprava tako imenovane delavniške dokumentacije. V načrtovanje idejne zasnove hiše je poleg arhitekta vpletenih več ljudi, še zlasti pomembni sta vlogi gradbenega fizika in statika. Zakaj je dobro pri gradnji hiše sodelovati s kakovostnim projektantom, smo povprašali Blaža Flisarja.

"Pri procesu gradnje hiše je še kako pomembna vloga arhitektov, predvsem v začetni fazi. Jaz sem začetni stik z investitorjem, stranko popeljem skozi uvodni proces, ji obrazložim vse nadaljnje korake. Pomagam pri snovanju prostorov pri hišah. Pomembno je, da nam stranka že v začetni fazi poda informacijo o bivanjskih potrebah – to je tisti prvi ključni odziv, ki ga hočemo dobiti od investitorja. Na temelju teh informacij, ki jih dobimo, lahko tudi mi na koncu ustvarimo unikatni izdelek, hišo. Opozoriti pa moram še na eno stvar: z vidika priprave idejnega projekta je še kako pomembno, da s stranko začutiš določeno sinergijo, ker je potem tudi ves nadaljnji proces nekoliko lažji," pove Blaž Flisar.

"V katalogu Žiher hiš so investitorjem na voljo najrazličnejši tipi hiš glede na etažnost, uporabno površino, obliko strehe. Prepričan sem oziroma verjamem, da se nekaj najde za vsakogar.Ne glede na to, da imamo v svojem izboru tipske hiše, se zagotovo več kot 95 odstotkov strank odloči za individualne objekte. To pomeni, da izhajamo iz enega modela hiše, ki je prihodnjemu investitorju najbližje tako po videzu kot tudi po bivanjskih potrebah in uporabni površini. Izhajamo iz modela, iz katerega potem naredimo unikatni izdelek, prilagojen stranki, investitorju," je razložil Blaž Flisar.

Trendi se spreminjajo

Ob prvem koraku, pri stiku z investitorjem, je pomembno, da ima stranka gradbeno parcelo, lokacijsko informacijo, to pridobi na svoji občini, geodetski načrt, dobrodošlo je tudi geomehansko poročilo. To je temelj za začetek projektiranja, kjer stranki svetujejo s primerno umestitvijo objekta na parcelo, pogovorijo se, kje bo umeščen glavni dovoz, kam bo hiša usmerjena. Idealna orientacija je vzhod-jug-zahod, da so torej bivalni prostori usmerjeni proti jugu zaradi večje količine solarnih dobitkov. V nadaljnji fazi pa sledi priprava projektne dokumentacije, ki jo prav tako vodijo v podjetju Žiher hiše. "Po pridobitvi projektne dokumentacije, ko upravna enota izda uradno gradbeno dovoljenje, imamo končni sestanek projektiranja, vzorčenja, kjer stranko popeljemo skozi nadaljnji proces, vsak prostor podrobno obdelamo. Določimo, kje bodo sanitarni elementi, elektroinštalacije, kakšen bo položaj oken, kako se bodo odpirala, spregovorimo tudi o podrobnostih, povezanih z zunanjo okolico. Sledi projekt za izvedbo, ključna faza za pripravo delavniških načrtov. Projekt za izvedbo ne vsebuje samo načrta arhitekture, vključeni so tudi drugi sodelavci, s katerimi sodelujemo. Načrt elektroinštalacij pripravi električar, strojnik pripravi načrt strojnih inštalacij, statik pripravi načrt gradbenih konstrukcij," je razložil Blaž Flisar.

Poudaril je, da se stranki naložba zaradi več kvadratnih metrov povrne z vgrajenimi materiali, sestavo konstrukcije. Govorimo o steni, stropih, strešni konstrukciji, pri čemer računajo na strojne inštalacije, toplotne črpalke, centralno prezračevanje in pa seveda fotovoltaiko, ki jo ponujajo v podjetju Žiher hiše. "To pomeni, da z vgrajenimi materiali in vso tehnologijo, pasivno hišo s posebno tehnologijo, izkoriščamo zunanje obnovljive vire, zrak, sonce. S tem se ustvarjajo prihranki. Radi rečemo, da je največji strošek pri hišah Žiher račun za internet in telefon. Pa tudi v praksi se velikokrat izkaže, da je res tako, o tem pričajo informacije, ki jih dobimo od investitorjev, ki že dlje časa živijo v hiši," je razložil sogovornik.

Kljub temu opaža, da se v zadnjem obdobju veča povpraševanje po manjših hišah, kot smo jih gradili nekoč. "V zadnjem obdobju je mogoče opaziti, da se počasi pojavljajo spremembe, kar zadeva arhitekturne smernice, govorim predvsem o bivalni površini. Seveda ne govorimo o hišah, velikih 50 kvadratnih metrov, temveč od 110 do 130 kvadratnih metrov. Vsekakor pa se ljudje manj odločajo za hiše v velikosti 200 kvadratnih metrov, kot so se mogoče v preteklosti. Ključne so seveda bivanjske potrebe, iz katerih vseskozi izhajamo," je pripovedoval Blaž Flisar. Njihovo delo je temelj za nadaljnje delo v proizvodnji: "Zato je še kako pomembno, da določimo vse podrobnosti."

Sodoben proizvodni obrat

Podjetje Žiher hiše se lahko pohvali z enim od najsodobnejših proizvodnih obratov za izdelavo montažnih hiš tod okoli. V proizvodnem obratu proizvajajo montažne hiše, prilagojene željam strank in postavljene v jasno določenem času.

"Veliko je proizvajalcev, ki delajo hiše, razlika med njimi pa je predvsem v podrobnostih izdelave in v končni izvedbi. Držimo se tega, da poskušamo čim več narediti v proizvodnji, saj s tem znižujemo stroške na gradbiščih, dodatno delo, morebitna popravila. V proizvodnji lahko nadzorujemo pogoje ter tudi natančnost izdelave, procesa. Pripravimo vse komponente, ki jih potem na objektu 'samo' še sestavijo. Ko pride hiša v proizvodnjo, imamo od pet do šest dni časa, da jo izdelamo. Obdobje izdelave montažne hiše v proizvodnji, od prvega razreza na napravi CNC do končne naklade, traja približno od pet do šest dni, govorimo o povprečno veliki družinski hiši. Tudi proizvodni obrat nam omogoča, da naredimo okoli pet ali šest hiš na mesec, a številka se razlikuje od posamezne hiše, večje, manjše. Ta številka je predpostavljena za hiše v velikosti okoli 120 kvadratnih metrov," je povedal dr. Miro Tomažič, vodja proizvodnje pri Žiher hišah.

Hiša je sestavljena iz okoli 10 tisoč različnih kosov, od vijakov, sponk, lepil, konstrukcijskega lesa … "V proizvodnji v hiši pripravimo grobe električno-strojne inštalacije, prezračevanje, vgradijo se podometni deli, okna, police, žaluzije ali rolete. Hiša je že 90-odstotno končana. Ko je hiša odpeljana na gradbišče, je že zaščitena s pročeljem ter je do končne izvedbe precej hitreje pripravljena kot sicer. Ko pride hiša na gradbišče, je postavljena v treh ali štirih dneh. V pogodbi imamo rok 150 dni, da je hiša na objektu končana, ta rok pa poskušamo še skrajšati," je dodal dr. Miro Tomažič.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Da, izdelava vsake hiše je svojevrsten unikat. "Slovenija je razdeljena na potresna območja. Pri preračunavanju najbolj smiselne rešitve projektanti in statiki upoštevajo posamične lokacije in na temelju preračunanih obremenitev na tistih mestih izračunajo statistiko in kaj mora posamezna hiša vsebovati, da je potresno varna na posameznem območju. Zato je pravzaprav vsaka hiša unikatna," še pravi dr. Miro Tomažič.

"V proizvodnji uporabljamo certificirane materiale z oznako CE, vidi se sledljivost materiala, od kod prihaja, kdo ga je proizvajal. Vse imamo pod nadzorom. Samo v proizvodnem procesu je zaposlenih 22 delavcev. Letos imamo v načrtu narediti več kot 50 hiš. V skladišču imamo trenutno sicer zalog za štiri ali pet hiš. Razmere na trgu so se spremenile, zato je dobro imeti vnaprej pripravljen asortiment, pri čemer ničesar ne prepuščamo naključju. Natanko se ve, kje je kakšen material in koliko ga je. Nekoč smo imeli tako rečeno vitko proizvodnjo s čim manjšim skladiščem, zdaj so razmere vse spremenile," je razložil dr. Tomažič.

Razvoj se ne ustavlja

Da je prihodnost zagotovo v tem, kdo bo znal čim več kakovostnih montažnih hiš narediti v svoji proizvodnji, meni tudi direktor podjetja, Marko Žiher, s katerim smo spregovorili še o drugih prednostih, ki podjetje Žiher hiše ločijo od konkurence. To so predvsem izvedba temeljne plošče v njihovi izvedbi, lasten prevoz ter kakovostna mreža ustaljenih podizvajalcev, ki sodelujejo s podjetjem Žiher hiše.

"V podjetju organiziramo tudi izvedbo temeljne plošče v lastni režiji. Za to imamo zaposlene klasične gradbince, ki zelo kakovostno in natančno izdelajo temeljno ploščo po vseh energetskih smernicah. Kot vemo, je del toplotnega ovoja pri vsaki varčni hiši tudi temeljna plošča. Zelo pomembno se nam zdi, da to temeljno ploščo izvaja nekdo, ki izvaja tudi gradnjo hiše. Za to smo mi poskrbeli že pred nekaj leti, imamo svojo gradbeno ekipo, ne nazadnje se v podjetju Žiher že skoraj 40 let ukvarjamo tudi z betonom. Torej poznamo ta zelo pomemben gradbeni material, na katerem seveda stoji vsa hiša. Da temeljno ploščo izvede podjetje, ki gradi hišo, se je posebej v zadnjih letih izkazalo za zelo pomemben dejavnik. Opozoril bi tudi na nekatere malo manj vidne prednosti, ki so v končni sliki še kako pomembne. Veliko vlogo ima tudi prevoz, saj je treba hiše dostaviti na zelo različne lokacije, dostopne in manj dostopne, na različnih višinah in tako naprej. Izhajamo iz transportnega podjetja in tako lažje organiziramo prevoze hiš na zelo različne kraje, na različna mesta. Zelo pomembno se mi zdi, da je tudi ta prevoz organiziran v našem podjetju. Lahko povem, da vse hiše v celoti odpeljemo na gradbišča s svojimi tovornimi vozili. V teh letih smo razvili tudi mrežo svojih podizvajalcev. Ves čas skrbimo za to, da se tudi oni počutijo kot del našega podjetja, da razumejo našo strategijo, filozofijo. S tem, ko pomagajo pri gradnji naše hiše, tudi zagotavljajo določeno kakovost, želeno kakovost. Naš standard," je razložil Marko Žiher in pogled usmeril v prihodnost.

Pri Žiher hišah se razvoj vsekakor ni ustavil. Nedavno so obstoječemu asortimentu skoraj ničenergijskih Žiher hiš dodali nekaj novega – modularne Smart hiše, ki postavljajo nove časovne smernice postavitve hiš. "Podjetje Žiher hiše je razvilo cenovno ugodne, modularne montažne hiše, ki so v večini narejene v proizvodnji ter na terenu končane v roku enega meseca. Gre za modularno montažno hišo, tehnično, tehnološko, po varčnosti enako pametnim Žiher hišam. To je prava prihodnost bivanja. V to resnično verjamemo," je sklenil.