Prihaja mraz: poskrbite za topel dom brez gromozanskih stroškov

Uhajanje toplega zraka in slab izkoristek toplotne energije spadata med bolj pereče težave našega doma. Na to vplivata predvsem dva dejavnika: slabe življenjske navade in pomanjkljiva gradbena zasnova objeta.

Z nekaj triki do boljše kakovosti bivanja

Za udobje doma vso leto lahko poskrbimo sami, in sicer s spremembo nekaterih navad.

Prezračevanje: Za čist zrak v našem domu je izrednega pomena redno prezračevanje prostorov, vendar naj bo to preudarno. Ne puščajte odprtih oken ves dan, dovolj bo, če boste prostor temeljito zračili dvakrat dnevno, in sicer vsakič približno 15 minut.

Preverite delovanje radiatorjev: Na začetku kurilne sezone radiatorje odzračimo, saj lahko tako poskrbimo, da bodo oddajali več kakovostne toplote.

Ne prekrivajte radiatorjev: Zelo priljubljena navada je sušenje perila na radiatorjih, čemur se raje izogibajte, saj s tem onemogočite pravilno kroženje toplega zraka. Radiatorji bodo vroči, prostor pa (pre)hladen.

Znižajte temperaturo: Idealna temperatura v dnevnih prostorih je od 20 do 21 stopinj Celzija, ponoči naj bo kakšno stopinjo manj. Če boste zmanjšali višino temperature samo za eno stopinjo, boste lahko znižali stroške že za šest odstotkov.

Omislite si termostatske ventile: Na ta način boste zlahka nadzirali temperaturo v svojih prostorih in tako poskrbeli za enakomerno in učinkovit toploto ves dan.

Vam piha skozi okna? Preverite, ali okna dobro tesnijo, saj dodatno tesnjenje učinkovito zmanjšuje porabo energije v stanovanju. Priporočljivo je tesnjenje s silikonskimi tesnili, ki so bolj trpežna.

S takšnimi hitrimi in preprostimi ukrepi lahko prihranite tudi do 15 odstotkov energije za ogrevanje.

Brez konkretnih posegov pogosto ne gre

Ključnega pomena sta predvsem gradbena zasnova in ogrevanje objekta, kar bo zagotovilo ustrezno zaščito pred zunanjimi vplivi.

Da bo bivanje jeseni in pozimi kar najbolj prijetno, je torej pomembno, da pravočasno poskrbimo za tri ključne dejavnike: streho, fasado in ogrevalni sistem.

Streha Gerard prenese močna neurja. Veter, toča, sneg in led so brez moči. Streha kljubuje času in potresom, kar dokazuje več kot 60 let izkušenj po vsem svetu. Izdelana je iz jekla, močna, vendar lahka, posip iz naravnega vulkanskega kamna pa ji daje klasičen videz in jo dela tiho. Idealna je za renovacije. Za streho Gerard boste dobili 50-letno garancijo. S streho Gerard, ki jo montirajo najboljši krovci, je vaša hiša pripravljena na vse, kar bo prinesla prihodnost.

Schiedel - vodilno evropsko podjetje na področju dimnikov – je sinonim za ogrevanje ter s tem tudi za življenje.Udoben ogenj v kaminu ter pripadajoč dimniški sistem pomenita večje udobje bivanja in boljšo kakovost življenja, večjo varnost in neodvisnost. Zahvaljujoč 70-letnim izkušnjam podjetje Schiedel ponuja inovativne, zanesljive in visoko kakovostne proizvode ter storitve.

Weber že od leta 1874 razvija fasadne sisteme in izdelke, s katerimi poleg estetskih rešujejo tudi energijske in arhitekturne zahteve vsakdana. Njihova ponudba zajema raznovrstne fasadne sisteme za vse vrste stavb. Z dekorativnimi rešitvami učinkovito imitirajo kamen, les, opeko ter danes zelo priljubljen videz betona. Dodatne estetske učinke na fasadi dosežejo z bleščicami weberdesign.

