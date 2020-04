Pod tlemi domačega kabineta našla ogromen džakuzi #video

Američana Mark in Jenny Ronsman sta hišo, v kateri živita, kupila pred dobrimi tremi leti. Prejšnja lastnica jima je ob prodaji govorila o veliki masažni kadi, ki naj bi bila nekje v hiši, a se takrat s tem nista pretirano ukvarjala.

Zdaj, ko zaradi epidemije koronavirusa ves čas preživljata doma, pa sta se odločila, da se lotita temeljite prenove. Lotila sta se odstranjevanja lesenih tal v kabinetu, pod njimi pa naletela na ogromno masažno kad, vgrajeno v tla.

Poglejte, kako je potekalo odkrivanje:

"Bila sva šokirana in presrečna hkrati, da je v najini hiši nekaj tako lepega, nisva pričakovala, da bo tako velika in globoka," sta povedala za spletni medij Insider. Kad je prekrita z modrimi keramičnimi ploščicami in je še vedno v dobrem stanju, sta pojasnila. Pred prvim kopanjem bo treba menjati le masažne šobe. "Upava, da bova to lahko uredila karseda hitro," sta še dejala.

