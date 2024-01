"Po nakupu vikenda smo se soočili s težavo" #intervju

Že res, da tudi dandanes ni vsakomur z rožicami postlano, a če primerjamo naš način življenja s tistim, ki ga poznajo prebivalci manj razvitih predelov sveta ali pa le zavrtimo čas nekaj desetletij nazaj, lahko hitro ugotovimo, da pravzaprav živimo v izobilju. Ob tem pa izgubljamo stik z naravo, s stvarmi, ki so najpomembnejše, pa naj bo to stik s sočlovekom ali pa čist zrak.

V skrbi za čim nižje mesečne stroške in čim nižji račun za ogrevanje so gradbeni materiali, pa tudi okna in vrata, postali vse bolj nepropustni. Kaj hitro se je pokazalo, da tudi to nosi posledice. Vse več družin se v svojem domu sooča s težavo vlage.

A vlaga še zdaleč ni edina težava. Notranji prostori so z večjo neprodušnostjo naših domov postali le še bolj polni onesnaženega zraka, ki ga dihamo iz dneva v dan, ob tem pa niti ne opazimo, kakšne posledice ima to za naše zdravje in tudi počutje.

Mnogi kot rešitev pri težavah z visoko vlažnostjo in tudi slabim zrakom v prostoru omenjajo zračenje, a žal tudi to ni ustrezna rešitev. Zunanji zrak je namreč pogosto onesnažen. Pozimi, ko želimo pred spanjem še enkrat prezračiti stanovanje, lahko hitro zavohamo smog in druge saje, ki prihajajo iz dimnikov sosednjih zgradb. Spomladi in poleti pa z zračenjem v stanovanje spustimo še cvetni prah. Z zračenjem pozimi lahko hitro tudi izgubimo toploto v lastnem domu, medtem ko poleti v prostor spustimo sparjen zrak.

Rešitev je v kakovostnem in sodobnem prezračevalnem sistemu, ki ga ponuja MIKrovent podjetja MIK Celje, ki si ga je v svoj novi vikend namestila tudi Angelica Vasle. Z njo smo se pogovarjali o težavah, s katerimi se je soočila po nakupu vikenda, ter predvsem o tem, kako jih je rešila.

Prezračevalni sistemi MIKrovent izpolnjujejo zahteve najnovejših standardov in ohranjajo CO2 pod mejno vrednostjo 950 ppm. Brez prezračevanja kazalnik vrednosti CO2 preseže 4.000 ppm, kar pa dolgoročno vodi k številnim boleznim, kot so možganska kap, bolezni srca, pljučni rak, kronične bolezni dihal in respiratorne okužbe vključno s pljučnico, kratkoročno se kaže v slabšem počutju, utrujenosti in precej zmanjšanih kognitivnih sposobnostih.

S kakšnimi težavami ste se soočali po nakupu vikenda?

Nakup nepremičnine za prosti čas je seveda nekaj zelo pozitivnega, a tudi takšni veseli dogodki lahko s seboj prinesejo nove težave. Tako je bilo tudi pri nas. Po nakupu smo hitro ugotovili, da so v prostoru težave s slabim zrakom. Ker smo prihajali večinoma ob koncih tedna, smo med tednom zaradi varnosti pustili vrata in okna zaprta. To pa je negativno vplivalo na zrak v prostoru.

Tudi ko smo bili na vikendu, smo z zračenjem preveč ohladili prostor. Ker uporabljamo kamin, je zračenje povzročilo tudi, da je dim iz kamina namesto po dimniku navzgor uhajal tudi v prostor.

Zakaj ste se odločili za vgradnjo prezračevalnega sistema MIKrovent? Zakaj ste se odločili ravno za podjetje MIK? Kako ocenjujete njihovo odzivnost, ponudbo, rešitev?

Danes se vse več govori o slabem zraku, ki ni samo problem mest, naš vikend je namreč v naravi, na nadmorski višini 750 metrov, obdani smo z gozdom, pa smo vseeno imeli slab zrak v notranjih prostorih. Da je bilo stanje še slabše, za ogrevanje uporabljamo tudi notranji kamin.

Za podjetje MIK in njihovo rešitev MIKrovent smo se odločili, ker je njihova prodajna svetovalka prišla na naš objekt, nam prisluhnila in na tej osnovi svetovala. Predstavila nam je delovanje njihovega prezračevalnega sistema. Še posebej pa nas je navdušilo dejstvo, da za montažno ni bil potreben večji poseg v objekt.

Zakaj je MIKrovent® vodilni med prezračevalnimi sistemi? • Prezračuje vsak prostor posebej. • Ima dvocevni sistem, ki preprečuje širjenje zraka ter s tem virusov, bakterij, alergenov in prahu iz enega prostora v druge. • Ohranja kakovost notranjega zraka in s tem vrednost CO2 pod mejo 950 ppm. • Najvišja stopnja prilagodljivosti. • Manjši poraba in izguba energije. • Koristen je pri vseh respiratornih okužbah, ki se širijo po zraku. • Za razvoj, svetovanje, prodajo, montažo, servis in garancijo poskrbi ekipa MIKrovent.

Kako je potekala montaža MIKroventa? Koliko časa je trajala?

Po nasvetu prodajne svetovalke, sva se z možem določila, da bova namestila dve napravi, in sicer MIKrovent 150 v bivalnem prostoru in MIKrovent 35 v spodnji kuhinji. Postopek montaže se je pravzaprav začel že pred vgradnjo, saj smo se skupaj s svetovalko in MIK-ovim merilcem dogovorili o postavitvi naprav, da smo lahko pravočasno zagotovili dovod elektrike, nato pa je prišel monter in skladno z merilnim listom montiral obe napravi na dogovorjeni mesti. Potek vgradnje je potekal brez večjih gradbenih del, monter pa je za seboj tudi vse pospravil in počistil.

Kaj vas je pri prezračevalnem sistemu MIKrovent najbolj navdušilo?

Z možem naju je pri MIKroventu navdušilo, da ima naprava dvocevni sistem. Tako se čist in umazan zrak ne mešata. Poleg tega lahko napravo upravljava tudi z mobilno aplikacijo. Ne glede na to, ali sva doma, na vikendu, v službi ali na dopustu, vedno lahko vidiva, kakšen zrak je v prostoru, in ga po potrebi regulirava. Aplikacija je zelo enostavna in prijetna za uporabo.

Naprava pa lahko deluje tudi v avtomatskem načinu. To pomeni, da se vklaplja in izkaplja glede na kakovost zraka v prostoru.

Prednosti dvocevnega sistema Vse prezračevalne naprave MIKrovent so dvocevne, kar pomeni, da gre zrak iz prostora po eni cevi, medtem ko gre zunanji zrak v prostor po drugi cevi. Notranji in zunanji zrak se pri tem fizično ne srečata, se pa srečata v rekuperatorju, pri čemer si oddajata toploto in hlad.

Zdaj, ko že nekaj časa uporabljate prezračevalni sistem MIKrovent, kako ste z njim zadovoljni? Kakšno razliko v zraku občutite?

Čez dan ponavadi uporabljamo avtomatski način delovanja, saj se nama to zdi najvarčnejši in najboljši način za upravljanje kakovosti zraka v prostoru. Preden greva spat, pa napravi nastaviva na ročni način in določiva stopnjo, ki nama najbolj ustreza za čas noči.

Če pomislim na zrak, ki smo ga imeli v našem vikendu pred vgradnjo prezračevalnega sistema MIKrovent, moram povedati, da je najočitnejša razlika med pred in potem, če pomislim na zrak, ki nas je pričakal po nekajdnevni odsotnosti takrat, in tem, ki nas pričaka zdaj. Ne glede na to, koliko časa smo odsotni, je zrak, ko se vrnemo, prijeten in svež, kot da bi bili tam vsak dan.

Senzorji zagotavljajo prilagojeno in najbolj optimalno delovanje Senzorski sistem prezračevalnih naprav MIKrovent omogoča, da so v vsaki sobi prilagojene razmere glede na različne parametre v posamezni sobi. Ta prilagoditev različnim razmeram in nenazadnje tudi dinamiki našega življenja je izjemnega pomena.

Bi prezračevalne naprave MIKrovent priporočili tudi drugim?

Prezračevalni sistem MIKrovent bi vsekakor priporočila vsakomur. Ponuja vse, kar uporabnik potrebuje od prezračevalnega sistema. Ima dvocevni sistem, montaža zahteva minimalni poseg v prostor, vse naprave v domu je mogoče upravljati z daljincem ali mobilno aplikacijo in, kar je najpomembnejše, razlika v kakovosti zraka v prostoru je očitno izboljšana, to pa se tako na dolgi kot na kratek rok pozna tudi na počutju in nenazadnje celo na zdravju posameznika.

Se vam zdi, da se dovolj zavedamo pomena kakovostnega zraka v zaprtih prostorih?

Počasi je resnično opazno, da se ljudje vse bolj zavedajo, da je tudi zrak v zaprtih prostorih pogosto slab. Žal pa je tako, da dokler sam ne opaziš razlike po tem, ko začneš uporabljati ustrezno prezračevalno napravo, težko razumeš, da je zrak, ki ga vsak dan dihaš v svojem domu, slab, celo škodljiv.

Ko danes pogledam filtre, se naravnost zgrozim, koliko umazanije lahko vnesemo v svoje telo v zaprtem prostoru, na primer samo medtem ko doma spimo.

MIKrovent znižuje vrednosti radona – zdravju nevarnega plina Naprave MIKrovent merijo tudi prisotnost radona v zraku, ki je posebej problematičen v kraškem svetu. Svetovna zdravstvena organizacija navaja, da je visoka koncentracija radona v stavbah drugi največji razlog za raka pljuč in druge nevidne ubijalce, kot so možganske kapi, srčne bolezni, rak in drugi. Posebej v zaprtih prostorih njegova koncentracija skokovito naraste in takrat začne ogrožati zdravje ljudi. Najbolj je prisoten v kleteh in pritličjih. Naprave MIKrovent imajo kar devet senzorjev, ki merijo vrednosti radona. Rezultati so lahko sprva strah vzbujajoči, a ob delovanju naprave boste hitro opazili, kako prezračevalni sistem v realnem času znižuje vrednosti radona v prostoru.

Ali kakovosti zraka pri vas doma že dalj časa posvečate več pozornosti ali je to nekaj, na kar ste postali pozorni pred kratkim?

S tem sem se seznanila šele zadnje leto, odkar smo kupili vikend, ki je oddaljen od doma, zato tam nismo bili vsak dan, da bi lahko zračili. Predvsem ob vsakokratnem prihodu na vikend me je vedno znova presenetil zrak, ki je bil že tako slab, da je bilo to mogoče zaznati po vonju. In takrat sem postala bolj pozorna na to, kako pomembna je ustrezna kakovost zraka tudi v zaprtem prostoru.

Preberite še: