Okolju prijazna hidroizolacija, ki presega vsa pričakovanja

Tudi načini gradnje se prilagajajo načelom varovanja okolja, zato je vedno bolj pomembno, kakšne gradbene materiale uporabljamo, kako energetsko varčni so.

Trajnostna gradnja je nov trend v gradbeništvu, ki prinaša kar nekaj koristi za okolje, pa tudi za uporabnike stavb, saj je bivanje v trajnostnih objektih udobnejše, predvsem pa bolj zdravo.

Kakovostna zaščita stavbe – ključ do trajnosti

Da nas stavba dobro ščiti pred vsemi vplivi iz okolja, vodo, vlago, temperaturnimi ekstremi, mora biti dobro izolirana. Voda oziroma vlaga, ki prodre v notranjost stavbe, degradira stavbo, saj povzroča gnitje in razvoj plesen, ki je estetsko nesprejemljiva, poleg tega pa še zdravju zelo škodljiva.

Hidroizolacija je ena izmed zahtevnejših faz pri novogradnjah ali sanacijah objektov.

Hidroizolacijski materiali služijo kot končni pohodni sloj na zunanjih površinah (terase, balkoni, ravne strehe) ali pa kot hidroizolacijska prevleka pred polaganjem keramike (kopalnice, balkoni, terase, ravne strehe). Njihova uporaba je univerzalna tako za novogradnje kot tudi za sanacije oziroma adaptacije.

Na voljo je več različnih rešitev, med drugim so zelo učinkoviti hidroizolacijski premazi Acriflex - Acriflex Pro, Acrilex X Pro in Acriflex Mono, ki delujejo kot zapora pred vdorom vlage. Uporabljamo jih na ravnih strehah, kopalniških tleh, v garažah, kleteh ali na zunanjih površinah.

Pred polaganjem keramike in za hidroizolacijo podzemnih delov na zgradbah lahko uporabimo tudi hidroizolacijski premaz visoke gostote ULTRABIT na bazi bitumna. Za izdelavo hidroizolacijske brezšivne zaščite na balkonih, terasah, ravnih strehah, temeljih, kopalnicah priporočamo uporabo premaza ULTRAGUM na bazi bitumna. Zelo primeren je tudi za sanacijo starih hidroizolacijskih prevlek na bazi bitumna.

Za velike obremenitve lahko uporabite trikomponentni premaz Watstop (A+B+C) na osnovi epoksi in cementa, brez topil, ki zdrži do 9.5 Atm pozitivnega in negativnega pritiska vode.

Premazi, s katerimi boste kos vsem izzivom

Nezanesljiva hidroizolacija naredi veliko škode na objektu in ustvarja neugodne bivalne pogoje. Rizična področja so terase, balkoni, ravne strehe, kot tudi kopalnice, sanitarije in drugi mokri prostori.

Velik izziv pri gradnji je izvedba kvalitetne hidroizolacije na zunanjih površinah, ki ostane popolnoma nezaščitena, izpostavljena UV-žarkom, visoki in nizki temperaturi.

Sodobni talni premazi so izdelani na vodni bazi, so enokomponenetni, poponoma varni in zelo enostavni za delo, poleg tega pa so tudi zelo zanesljivi, saj imajo desetletno garancijo. Hidroizolacijsko zaščito izvajamo tudi na površinah pred polaganjem keramike. To so balkoni, terase, kopalnice, sanitarije. Teh del se moramo lotiti z mislijo, da bo material držal za vedno, torej celo življenjsko dobo objekta. Pomembno je, da je zaščitna prevleka dovolj elastična ter obenem žilava ter z dobrim oprijemom na podlago. Iz praktičnega razloga je tudi dobrodošlo, da se ploščice lahko lepijo direktno na hidroizolacijski premaz.

Izbira premaza je odvisna od področja uporabe. Premazi za tla za manjše obremenitve so primerni za prostore, kot so kleti, garaže, sprehajalne steze, igralne površine, tla v delavnicah in proizvodnih obratih, kjer se odvija lažji transport. Za ta namen so na voljo na voljo enokomponetni materiali, ki so enostavni za delo, cenovno dostopni, narejeni na vodni osnovi, torej so prijazni za uporabnike in okolje. Namenjeni so tudi za zunanje površine, ker so UV-odporni.

Acriflex Pro je tankoslojni enokomponetni premaz za hidroizolacijo.

- Na vodni bazi, okolju prijazen, brez oznake za nevarno snov, varen tudi za delo v zaprtih prostorih.

- ETAG005 CERTIFICIRAN z desetletno garancijo (na odprtem).

- Ohranja elastičnost do temperature -25 °C.

- Preizkusen na klimatski test 1.680 ur.

- Zagotavlja vodotesnost z malo debelino nanosa.

- Pohoden: z zmerno intenziteto (do 1.5 N/mm2).

- Odlična odpornost na UV, vremenske vplive, temperaturne cikluse.

- Površina ostane rahlo strukturirana in nedrsna.

- Površina se lahko čisti, ne nastaja plesen in alge.

Acrilex X Pro je tankoslojni pohodni enokomponetni premaz za hidroizolacijo.

- Na bazi elastomernih smol, namenjen za zelo izpostavljena mesta (tudi za stoječo vodo).

- Je okolju prijazen, brez oznake za nevarno snov (brez VOC), varen tudi za delo tudi v zaprtih prostorih.

- Garancija pet let na odprtem, neomejeno če je vgrajen pod keramiko.

- Elastičnost do pretrganja: 90 odstotkov.

- Ohranja elastičnost do temperature -25 °C.

- Odlična odpornost na UV, vremenske vplive, temperaturne cikluse.

- Preizkušen na klimatski test 1.680 ur.

- Zagotavlja vodotesnost z malo debelino nanosa.

- Pohoden: mehanska trdnost štiri N/mm2.

- Na suhi premaz se lahko lepi keramika direktno.

- Površina ostane rahlo strukturirana in nedrsna.

- Površina se lahko čisti, ne nastaja plesen in alge.

Acriflex Mono je Tankoslojni enokomponetni premaz na bazi elastomernih smol za hidroizolacijo, primeren za kopalnice.

- Na vodni bazi, okolju prijazen, brez oznake za nevarno snov, varen tudi za delo v zaprtih prostorih.

- Neomejena garancija, če je prekrit s keramiko.

- Elastičnost do pretrganja: 170 odstotkov.

- Ohranja elastično do temperature -25 °C.

-Dobro odporen na UV, vremenske vplive, temperaturne cikluse.

- Zagotavlja vodotesnost z malo debelino nanosa.

- Površina ostane rahlo strukturirana in nedrsna.

- Na suhi premaz se lahko lepi keramika direktno.

- Površina se lahko čisti, ne nastaja plesen in alge.

Talne barve

Floorgum Paint je talni premaz za igralne površine, kolesarske steze, pešpoti, kleti, terase.

Visoko kvaliteten 1-komponenten barvni premaz za tla na vodni osnovi, iz mešanice specialnih smol granulacije 0.06 do 0.1 mm. Premaz je ne-drsen in primeren za igralne površine, kolesarske steze in talne označbe na stezah za pešce in kolesarje.

Je izjemno odporen na vodo, UV-žarke, temperaturne cikluse in na obmorske klimatske razmere.

Idealen tudi za pomožne prostore – garaže, kleti, terase, stopnišča. Suhi premaz je elastičen in ugoden za hojo, tudi z bosimi nogami.

Floorgum Tyre Mono je talna barva za tla za garaže, mehanične delavnice, bencinske črpalke, parkirišča, klančine, skladišča, avto pralnice

Visoko kvaliteten 1-komponentni ne-drsni talni premaz za površine, namenjene za promet z avtomobili. Zasnovan je iz specifične mešanice smol, pridobljenih po inovativni recepturi, ki že pri mali debelini zagotavlja veliko mehanično odpornost in odpornost proti obrabi.

Premazana površina je n-drsna, tudi če je omočena. Premaz je primeren za uporabo na notranjih in zunanji površinah. Barva Floorgum Tyre Mono je zelo enostavna za nanašanje, primerna tudi za premazovanje klančin, tudi kot alternativa asfaltnim površinam. Lahko se uporabi kot površinski zaščitni premaz na Diasen hidroizolacijskih premazih Acriflex Pro in Acriflex X-Pro.

Premaz zagotavlja vodonepropustnost, tudi če je izpostavljen stoječi voda. Odlična odpornost na vremenske vplive, UV-žarke, tekoče vode, goriva, olja in smog.