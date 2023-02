Ogrevanje, ki deluje varčno tudi v ekstremnih razmerah

Foto: Orca Energija

Toplotna črpalka ali ogrevanje na pelete?

Čeprav sta oba sistema energetsko učinkovita in celo do okolja prijazna, za naravi najbolj prijazen sistem še vedno velja toplotna črpalka, ki je obenem tudi energetsko učinkovitejša. Toplotna črpalka je sodoben, dovršen in učinkovit ogrevalni sistem. Za svoje delovanje uporablja obnovljive vire energije in ne ustvarja emisij.

Začetna investicija je povsem primerljiva z investicijo v druge ogrevalne sisteme, a vam bo tekoče stroške ogrevanja znižala za neverjetnih 75 odstotkov, zaradi česar se vam bo začetna investicija povrnila veliko prej, povprečno v zgolj šestih letih.

V primerjavi s pečjo na pelete je začetna investicija v toplotno črpalko resda višja, a ker gre za dolgoročen nakup, je treba upoštevati tudi tekoče stroške. Tako je odločitev za toplotno črpalko še vedno najbolj ekonomična.

Primerjava ekonomičnosti posameznih ogrevalnih sistemov. Foto: Orca Energija

Tudi pri družini iz Lovrenca na Pohorju so se odločili za menjavo ogrevalnega sistema. Pelete so zamenjali s toplotno črpalko Orca. "Pred dvema letoma smo se odločili, da bomo zamenjali ogrevalni sistem in izbrali smo toplotno črpalko Orca. Z njo ogrevamo celotno hišo, 240 kvadratnih metrov površine, in sanitarno vodo. Prihranki so se začeli kazati zelo hitro, prihranili smo precej denarja."

Zanjo so se tako odločili predvsem zaradi nizkih stroškov ogrevanja, saj so poprej na leto porabili tudi do štiri tone peletov, a toplotne črpalke zagotavljajo še številne druge ugodnosti. Ponašajo se z visoko učinkovitostjo in avtomatskim delovanjem, kar za uporabnike pomeni večje udobje. Zasnovane so tako, da delujejo samostojno. V začetku ogrevalne sezone nastavite želeno temperaturo doma, potem pa le še uživate v prijetni toplini.

Najučinkovitejša rešitev ogrevanja tudi za najhujši mraz Prava moč toplotne črpalke se pokaže, ko se temperature spustijo globoko pod ledišče. Kot je ob obisku družine iz Lovrenca povedal Blaž Švab, je "zmotno prepričanje, da so toplotne črpalke manj učinkovite pri nižjih zunanjih temperaturah. Za nekatere to res drži, a nikakor ne za vse. Toplotna črpalka Orca z zunanjo enoto Mitsubishi Electric je prilagojena vsem vremenskim razmeram in samostojno ogreva tudi v ekstremnih pogojih." Kljub nizkim temperaturam na Pohorju pri družini, ki se je odločila za toplotno črpalko Orca, do zdaj še ni bilo potrebe za vklop elektrogrelcev, ki so del te toplotne črpalke in so zasnovani prav za njeno brezhibno delovanje tudi v ekstremnih razmerah. "S toplotno črpalko Orca smo izredno zadovoljni!" Družino iz Lovrenca je obiskal Blaž Švab, ki je tudi sam ponosni lastnik toplotne črpalke Orca. Foto: Orca Energija

Kako deluje toplotna črpalka Orca v ekstremnih zimskih razmerah?

Rast cen na vseh področjih naših življenj je postala tako sunkovita, da so ljudje vse bolj postali pozorni na cene. Tako nekateri ponudniki toplotnih črpalk z namenom ponudbe cenovno bolj privlačne toplotne črpalke končnim potrošnikom ponujajo toplotne črpalke nižje moči. Začetna investicija je tako na prvi pogled nižja, a ker takšna črpalka ne bo imela dovolj moči za ogrevanje v zimskih mesecih, vanje vgradijo še elektrogrelce ustrezne moči, s katerimi povečajo moč črpalke. Tako začetna investicija sicer še vedno ostaja nižja, a bo zaradi neprestanega delovanja elektrogrelca, ki se bo aktiviral že ob blagih zimskih temperaturah, mesečna poraba energije občutno višja. Cenovna razlika v začetni investiciji bo tako hitro skopnela.

Foto: Orca Energija

V Orci zaupajo zunanjim enotam Mitsubishi Electric, ki samostojno delujejo tudi pri izjemno nizkih zunanjih temperaturah, vse tja do –28 stopinj Celzija, ter ohranjajo stoodstotno grelno moč toplotne črpalke vse do –15 stopinj Celzija. Tehnologija učinkovitega obtoka plina Flash injection namreč zagotavlja visoko učinkovito in zanesljivo ogrevanje objektov v najhladnejših mesecih in na drugi vir ogrevanja preklopi le v ekstremnih primerih.

Kako boste vedeli, da se ni dodatni električni grelec aktiviral samodejno in vam tako ustvaril večje porabe energije? Ta pri toplotnih črpalkah Orca nikoli ne deluje samodejno, stranka ga mora vklopiti sama. In kdaj ga je treba vklopiti? V primeru ekstremnih temperatur, ko se te spustijo vse pod –28 stopinj Celzija, in v primeru morebitne napake v delovanju. Tako vas nikoli ne bo zeblo. Namen elektrogrelca v črpalkah Orca tako ni njegovo nenehno delovanje. Gre za varovalko, ki omogoča dodatno varnost in je kot taka zaščita, na katero lahko računate v izjemnih situacijah.

Toplotna črpalka bo poskrbela za toplino v vašem domu tudi v najbolj ekstremnih razmerah. Foto: Shutterstock

Kakšne prihranke lahko pričakujemo?

Poraba električne energije za ogrevanje ni odvisna zgolj od nastavitev sistema, temveč tudi od naših navad želenih temperatur vode in stanovanja. Z varčnim vedenjem in z razumevanjem delovanja toplotne črpalke sami največ pripomoremo k nižji porabi električne energije.

Tudi glasbenik Blaž Švab se je odločil za menjavo peči na kurilno olje s toplotno črpalko Orca. Njegovi prihranki na ogrevalno sezono so več kot 60-odstotni. "Ljudje me večkrat vprašajo, ali toplotna črpalka res deluje in ali se izplača. Moj odgovor je vedno enak – absolutno," dodaja Blaž.