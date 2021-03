Ni neugodnih mansardnih prostorov, so le dobre ali slabe rešitve

Na sredini mansarde so postavili multifunkcionalni kubus, streho pa odprli tako, da ga z vseh strani bogato obliva naravna svetloba.

Z odlično zamišljeno zasnovo, ki v sredini prostora v kubusu združuje osrednje funkcijske enote, so preostali prostor manjše mansarde v več pogledih razbremenili. Najpomembnejšo vlogo zagotavljanja funkcionalnosti opravlja naravna dnevna svetloba. Skozi strešna okna prihaja v prostor iz najbolj naravne smeri – od zgoraj. To omogoča, da lahko karkoli v tem prostoru prestavimo kamorkoli, ne da bi zastrli osrednji vir svetlobe. Svoboda bivanja je tako največja, osvetlitev in funkcionalnost posameznih prostorov, ki tukaj niso strogo ločeni in omejeni, pa najbolj naravni. Da lahko manjši prostor ponudi vse, kar bi zagotovil veliki, je odločilno.

Za več svetlobe so kombinirali več oken skupaj. Tako je prostor postal ne le bolj svetel, ampak tudi veliko bolj atraktiven.

Okna v tej jedilnici so vpeta zgoraj in sredinsko ter so najbolj primerna ravno za prostore, kjer je dostop do njih neoviran. Njihov spodnji rob je vgrajen na višini od 110 do 150 cm. Premišljeno pa niso izbrali le oken. Kot lahko opazite, so pri načrtovanju notranje opreme upoštevali dejstvo, da temni objekti bolj absorbirajo svetlobo in naredijo prostor temačnejši. Zato so raje izbrali svetla tla, svetle stene in svetlo pohištvo. Tu in tam puščeni izrazitejši barvni odtenki s tem le še bolje pridejo do izraza.

Unikatne rešitve za unikatne prostore

Nove prostorske dimenzije so z inovativno zasnovo mansarde prinesli odprti podesti. Po eni strani so pripomogli k zračnosti prostora, po drugi pa ponudili dodatne oblikovalske možnosti in celo skladišče zmogljivosti. To velja tudi za podest nad kubusom, v katerem je kopalnica. Dejstvo je, da lahko takšno inovativno in zelo všečno zasnovo bivalnega prostora običajno ponudi le mansarda.

Z domiselno izrabo arhitekturnih danosti prostora so kopalnico inovativno umestili v kompaktni kubus.

Zasnova majhne kopalnice, ki se dobro odziva na danosti prostora ter omogoča kar največ funkcionalnosti in obenem največ inovativnega oblikovanja, je zmeraj poseben izziv. Če iščete navdih zase, prelistajte tale katalog zbranih primerov dobre prakse prenovljenih mansardnih kopalnic. Našli boste prikaze in primerjavo pred prenovo in po njej.

Unikatnost v izobilju

Bogata osvetlitev, ki so jo investitorji z obilico okenskih površin dobili tukaj, prinaša zdravo okolje in pozitivno razpoloženje. Potrebna je tako za aktivno bivanje kot za počitek.

Dnevna svetloba, ki jo lahko s prenovo zagotovite v izobilju, je kombinacija neposredne in posredne sončne svetlobe. Pravzaprav je edinstvena in je ni mogoče poustvariti – noben umetni vir svetlobe namreč ne zmore posnemati variacij naravnega svetlobnega spektra, ki se spreminja tridimenzionalno: med dnevi, med letnimi časi in še s spremembo vremenskih pogojev. Električne sijalke še zdaleč ne dosegajo celovitosti barvnega spektra vidnega dela dnevne svetlobe, obstajajo le približki. Pri tem ne gre le za subjektivne občutke posameznika. Dokazano je, da okolje z veliko dnevne svetlobe tako odraslim kot otrokom omogoča do 15 odstotkov večjo produktivnost in osredotočenost na delo. Blagor tistim, ki to vedo in znajo izkoristiti.

Pametna zasnova, pametno življenje

Če mu dopustite, lahko sonce vaši mansardi pomaga dvakrat: po eni strani zagotavlja zadostno količino svetlobe, po drugi pa je ključni dejavnik za toploto. Da bi njegovo energijo čim bolje izkoristili, je pomembno, da upoštevate usmerjenost oken in prostorov glede na smeri neba oziroma glede na pot sonca. Pametna zasnova, ki omogoča izkoriščanje obilice naravne svetlobe, pomeni tudi pametno bivanje: ne le, da bo vaš dom z njo svetlejši in videti večji, ampak vam bo omogočila tudi trajnostno obliko ogrevanja in prinesla prihranek pri stroških.

Širino strešnih oken v tej mansardi je določila razdalja med špirovci, na njihovo velikost pa je vplivala tudi usmerjenost glede na strani neba.

Za prenovo, ki bo dala najboljše rezultate, spoznajte pravilno načrtovanje dnevne svetlobe. S tem boste odkrili tudi skrivnost zadnjih študij, zakaj se stanovalci najraje zadržujejo v tistih delih domovanja, ki imajo največ sončne svetlobe.