Nepogrešljiva orodja za vašo domačo delavnico

Ne glede na to, ali živite v ogromni hiši ali v manjšem stanovanju, morate imeti pri roki prvo moč, orodja, s katerimi boste lahko hitro in učinkovito opravili vsaj najbolj osnovna mojstrska dela.

Skrb za svoj dom pomeni tudi obvladanje najrazličnejših stvari, ki se lahko zgodijo pod našo streho – pa naj bodo to vrtanje luknje za novo polico ali sliko, sestavljanje nove omare ali hitra pomoč v vodovodnem sistemu.

In ko se zgodi nesreča ali ko domov prinesemo novo pohištvo, ki ga je treba še sestaviti, moramo biti pripravljeni. Dela doma ne zmanjka, zato imejte pri roki pripomočke, ki vas bodo lahko zlahka rešili iz zagate.

Top 5 zmagovalnih, ki jih ne smete spregledati

Tako kot so pri kuhanju ključnega pomena lonci, kuhalnice, noži, palični mešalniki in dobra kuhalna plošča, mora imeti tudi vsak domači mojster v svoji shrambi vsaj pet pripomočkov, s katerimi bo zlahka opravil vsakodnevne izzive.

#1 Kovček z osnovnim orodjem – to je osnovni domači mojstrski pripomoček, s katerim morate začeti. Ob nakupu preverite, da so v njem spravljeni različni izvijači s pripadajočimi nastavki, kladivo, osnovna žaga, klešče, papagajke, olfa nož in vodna tehtnica. Izberite kakovostno orodje, ki vam bo še dolgo služilo in ki ga boste lahko lično spravili v kovček. Vsak kos orodja naj ima svoje mesto, da ne boste vsakič obupano iskali posameznih delov orodja.

#2 Baterijski vrtalnik – ko ga boste enkrat imeli doma, ne boste mogli več brez njega. Pravi baterijski vrtalnik vas bo rešil iz zagate vsakič, ko boste morali na hitro zvrtati kakšno luknjo v steno ali sestaviti različne konstrukcije.

#3 Kotni brusilnik – z njim boste z lahkoto rezali, brusili ali polirali, odvisno od nastavkov, ki jih boste uporabljali. Uporabite ga lahko za različne materiale, kot sta kovina ali keramika.

#4 Vbodna žaga – zelo uporabno orodje, s katerim boste lahko postali mali domači mizar in tako z lahkoto narezali kos pohištva, polico ali kakšno drugo leseno površino. Natančna in zanesljiva vbodna žaga vam bo omogočila zanesljivo ustvarjanje z lesom in je nedvomno obvezni pripomoček, če bi se radi preizkusili s kakšnim novim konjičkom.

#5 Udarno kladivo – prej ali slej boste tudi vi potrebovali malo bolj surovo moč orodja, s katerim boste lahko pripomogli k bolj konkretnim spremembam svojega doma. Z udarnim kladivom boste lahko rušili in vrtali globoko v steno.

Kako kupiti pravo orodje?

V poplavi ponudb se je pogosto težko odločiti, katero orodje vam bo lahko še dolgo služilo in katero je tisto, ki vas ne bo že po prvi uporabi pustilo na cedilu.

Najprej preverite deklaracijo in njegovo uporabnost. Orodje primite v roke in preverite njegovo ergonomičnost – tako boste tudi dobili pravi občutek o kakovosti materiala.

Pri baterijskem orodju preverite kakovost in moč baterije – priporočljivo je, da ima litij-ionsko baterijo z veliko zmogljivostjo in da ima priložen tudi hitri polnilnik, ki bo baterijo napolnil prej kot v eni uri.

Ko boste izbirali baterijski vrtalnik, preverite, da ima vsaj dve prestavi za moč, kar vam bo olajšalo delo tako pri vrtanju in vijačenju v različnih materialih.

Ko boste izbirali kotni brusilnik, bodite pozorni tako na dodatno opremo, zelo priporočljivo pa je, da vsebuje tudi stranski ročaj, s katerim boste lažje spreminjali položaje, hkrati pa vam bo zagotavljal bolj nadzor med delom.

Pri nakupu vbodne žage bodite pozorni predvsem na to, da ima mogoče nastavitve različnih hitrosti in da ima dovolj veliko vhodno moč, s katero boste bolj zanesljivo vrezali v les ali celo v druge vrste materialov, kot je na primer aluminij.

Pri udarnih kladivih, ki vam bodo pomagale predvsem pri bolj zahtevnih gradbenih delih, pa so pomembni predvsem moč in število udarcev ter zmogljivost ob vrtanju.

Kopičenje orodja in najrazličnejših pripomočkov lahko zelo hitro vodi v pravi kaos. Prav zato je pomembno, da poskrbite za hitro pospravljanje. Manjše kose orodja shranite v ustrezne kovčke in zaboje različnih velikosti, v katere lahko spravite žeblje, vijake in matice. Če imate za orodje predvidenega nekaj več prostora ali celo delavnico, pazite, da ne bo ta prostor postal odlagališče. Postavite police, v steno zvrtajte obešalnike. Zelo priročen je tudi voziček za orodje. V vsakem primeru pa, tako kot pri vsem gospodinjstvu na splošno, bodite disciplinirani in po končanem delu orodje očistite in postavite na svoje mesto.

V OBI po mojstrsko orodje

Trgovine OBI so bogato založene z orodjem in različnimi pripomočki za vse vrste mojstrov – tako za domače mojstre kot tudi za profesionalce, ti za svoje delo iščejo najbolj izpopolnjeno orodje, ki izstopa predvsem po treh elementih: moči, praktičnem rokovanju in zanesljivosti.

Blagovna znamka LUX, ki jo lahko ekskluzivno kupite samo v trgovinah OBI, ponuja raznoliko izbiro najrazličnejših orodij tako za domačo kot tudi profesionalno uporabo. Odlikujeta jih vrhunska uporabnost in zanesljivost, s katero bo vsako delo brezhibno. Hitrost in surova moč sta veliki zaveznici blagovne znamke LUX, ki je našla pomembno mesto tudi med najbolj zahtevnimi strankami profesionalcev. Ko bo LUX našel svoje mesto v vaši delavnici, vas bo strast do mojstrstva še bolj prevzela.