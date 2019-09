Najboljše rešitve ogrevanja in hlajenja vašega doma!

Sistem ogrevanja in hlajenja domačih prostorov je investicija v udobje bivanja. Ali se vam bo obrestovala, pa je odvisno od mnogih dejavnikov. Koliko boste zanjo odšteli in v kakšnem času se vam bo investicija povrnila, je v veliki meri odvisno od vašega poznavanja sistemov, časa, ki ga iskanju lahko namenite. Ker je dober hladilno – ogrevalen sistem ključnega pomena za udobno bivanje in se pri nakupu spuščate v investicijo, vam svetujemo, da pri vseh korakih načrtovanja vključite strokovnjake.

Foto: Getty Images

V poplavi tehnološko dovršenih sistemov ogrevanja in hlajenja se je težko znajti. Tudi informacije, ki jih boste našli na trgu, so razpršene in končna izbira ne bi smela biti prepuščena naključju. Pred nakupom ali prenovo torej na tehtnico postavite pričakovanja, zahteve ter obstoječe možnosti. Pri tem upoštevajte vsaj šest osnovnih faktorjev.

Izberite ustrezno velikost naprav – naprave s premajhno ali preveliko kapaciteto ogrevanja pomenijo energetske izgube, zato je izbira ustrezne moči naprav še kako pomembna.

Prepoznajte učinkovitost – energetska učinkovitost je pomemben faktor vsake naprave za hlajenje ali ogrevanje.

Upoštevajte ročnost uporabe – nizka cena ne pomeni prihranka, v kolikor naprava ni energetsko učinkovita in jo nameravate uporabljati dlje. Če jo načrtujete zgolj kot kratkotrajno rešitev, potem je smiselno upoštevati tudi cenejše, četudi manj učinkovite naprave, saj se vam investicija ne bo nujno povrnila.

Notranje in zunanje enote se medsebojno dopolnjujejo in kompatibilnost ni zagotovljena med starejšimi in novejšimi modeli. Če se znajdete v položaju, kjer je potrebno zamenjati eno od enot, je bolj smiselno zamenjati obe, hkrati z napeljavo med njima. Le tako se lahko zagotovi zanesljivo in dolgotrajno obratovanje.

Montiranje zaupajte strokovnjakom – za učinkovito montažo je potrebno namensko orodje in znanja, ki jih poseduje le usposobljen strokovnjak. Niti najbolj dovršen tehnološki dosežek ne bo zagotovil odličnih rezultatov, če ne bo zmontiran skladno s predpisi in priporočili proizvajalca.

Ocenite ostale dejavnike v gospodinjstvu – preden se odločite za investicijo, pretehtajte energetsko učinkovitost doma. Morda bi bilo bolj smiselno najprej investirati v izolacijski sloj fasade, morda imate večje izgube zaradi starejših oken, …

Ko pričakovanja, ponudbo na trgu in realne potrebe pošteno pretehtate in se odločite za najbolj optimalno rešitev, je ključnega pomena, da boste izbrali kvalitetno montažo in s tem poskrbeli, da se vam naložba kar najbolj optimalno obrestuje. Tudi, če ste se odločanju prepustili z vso vnemo, montažo in poprodajno skrb raje prepustite strokovnjakom, sicer se vam bo ob prvi okvari še kako kolcalo.

Sedem brezskrbnih let

Če tehničnega jezika ne obvladate najbolj, je morda za vas še najboljša rešitev, da se že pred nakupom obrnete na zanesljivega ponudnika. Če ste raziskavo opravili sami in ste se za vrsto opreme že odločili, je skrajni čas, da zadeve prepustite strokovnjakom. Najboljši vam bodo nudili celostno storitev, kot tudi izvrstno poprodajno izkušnjo. Poprodajna izkušnja je namreč ključen dejavnik pri izračunu ali se je naložba izplačala ali ne. Daikin, vodilni proizvajalec vrhunskih klimatskih naprav in ogrevalnih sistemov denimo, je za uporabnike enot Daikin predstavil platformo Stand By Me. Gre za uporabniku prijazen sistem, ki vas vključi v Daikinovo servisno mrežo. Če imajo sodobne naprave povečini dveletno garancijsko dobo, se ta lahko uporabniku preko Stand By Me podaljša za celih pet let. V praksi to pomeni, da boste kot uporabnik uživali do sedem brezskrbnih let garancijskega roka, ob tem pa imeli na razpolago še omrežje certificiranih serviserjev, samodejne urnike vzdrževanja z opomniki ter digitalni dnevnik popravil in posegov v enoto – od popravil do vzdrževanja.

Pravijo, da vsaka šola nekaj stane, da pa cena le ne bi bila previsoka, izkoristite optimalne rešitve zanesljivega ponudnika in si prihranite sive lase. Ob tem pa se raje osredotočite na stvari, ki vaše življenje bogatijo in se raje posvečajte njim.