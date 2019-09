Nagradna igra: izdelali vam bomo načrt za prenovo

Kolikokrat ste že nesrečno pogledovali po svojih prostorih in ugotovili, da jim nekaj manjka, vendar ne veste, kako bi se lotili prenove? Z malo sreče bo arhitekt prav vam izrisal podobo prostorov, o katerih ste že dolgo sanjali. Abanka je namreč to jesen v sodelovanju s portalom Siol.net pripravila prav posebno nagradno igro, ki vam bo omogočila lažji vpogled v vaše sanjsko stanovanje.

Kako bo videti vaše stanovanje po prenovi? Abanka bo nekomu izmed vas omogočila uresničitev sanj o idealnem domu. Foto: Getty Images

Kolikokrat ste listali po kakšni strokovni reviji, brskali po spletu, se zasanjali ob sodobno opremljenih prostorih na Pinterestu, vendar nikakor niste vedeli, kako te podobe prenesti v svoje prostore? Občutek za prostor in estetiko je vrlina, ki je sicer mogoče pri nekaterih posameznikih malo bolj izrazita kot pri drugih, gre pa predvsem za znanje, ki se ga priučimo.

Zato se nemalokrat zgodi, da se v trgovini s pohištvom navdušimo nad neko omaro ali dizajnerskim kavčem, vendar po tem, ko ga postavimo v prostor, že po nekaj minutah objokujemo svojo odločitev.

Izziv pa je lahko večji, kot na primer: kako optično povečati prostor v majhnih prostorih, katere stene lahko zrušimo, kjer bi lahko postavili nove, ali celo na primer, kako lahko v manjši garsonjeri ustvarimo prijetno okolje, kjer lahko v miru uživamo prav v vsakem svojem kotičku.

Ko sanjamo o idealnem domu, se spopadamo predvsem z dvema težavama: kako se lotiti projektiranja in kako finančno uresničiti svoje cilje. Abanka bo v sodelovanju s portalom Siol.net v jesenski nagradni igri Povsod je lepo, a doma bo najlepše nekomu izmed vas omogočila vizualizacijo prihodnosti. Da bo pot do tja še lažja, pa so pripravili tudi posebno ponudbo stanovanjskih in potrošniških kreditov.

Izziv namreč pogosto predstavlja tudi financiranje prenove, saj ta predstavlja precejšen finančni zalogaj. Za večjo prenovo, ki vsebuje gradbena dela, lahko najamete stanovanjski kredit, manjšo prenovo ali nakup pohištva pa lahko financirate s potrošniškim kreditom. Pred najemom se je najbolje oglasiti v banki in se posvetovati s strokovnjakom.

Je barva prava? Bi lahko to steno podrli? Vprašajte strokovnjaka. Foto: Getty Images

Majhno je lahko veliko

Prav majhnost bo rdeča nit nagradne igre, ki jo organiziramo v sodelovanju z Abanko in v kateri bo arhitekt nekomu izmed vas izrisal zasnovo sanjskega stanovanja.

Če živite v manjšem stanovanju, ki vam nikakor ne nudi tako želenega udobja ali ste celo pred nakupom prostora, ki sicer veliko obeta, vendar tega ne znate vizualizirati, potem je to priložnost, ki jo morate izkoristiti.

Tlorisno rešitev sanjskega doma, ki jo podarja Abanka v sodelovanju s portalom Siol.net, bo izrisal arhitekt Uroš Špile (Uroš Špile Koncepti & Arhitektura). Rešitev vam bo predstavil tudi v 3D vizualizaciji.

Opišite nam vaš izziv in izpolnite podatke v spodnjem obrazcu. Morda boste imeli ravno vi največ sreče in boste prejeli predlog za 35 kvadratnih metrov, naj bo to celo stanovanje, večji prostor ali, zakaj pa ne, morda celo mansarda v hiši, ki čaka, da se vanjo kdo vseli.

Uroš Špile spada med mlajšo generacijo arhitektov. Ukvarja se predvsem z idejnimi zasnovami ter notranjo arhitekturo. "V večini primerov gre za popolne prenove po meri, kjer se v najrazličnejših obstoječih objektih iščejo nove rešitve za popolno reorganizacijo prostorov ali pa se ti prilagajajo novim namembnostim. Moj cilj je vedno poskušati ustvariti kar se da kvaliteten in unikaten izdelek," pove arhitekt.

Nagrada za nekoga izmed vas: tlorisni predlog in 3D-prikaz prostorov v izmeri največ 35 kvadratnih metrov. Foto: Getty Images

Navdih za nov projekt boste vi

Uroš Špile zasnove svojih idej poišče najprej pri svojih naročnikih. "Navdih poskušam najti v uporabnikih samih. Navsezadnje so oni tisti, ki jim mora moj izdelek nuditi maksimalno udobje. Pri svojem delu v proces snovanja rad vključim tudi njih, da lahko skozi spoznavanje njihovega načina življenja s sodobnimi kreativnimi posegi ustvarim zanje najustreznejšo rešitev."

Postavite nam torej nov izziv, opišite svoje želje in situacijo, Abanka pa bo poskrbela, da bodo vaše sanje uresničljive.

Z Abanko do vašega sanjskega doma Prejeti tlorisni načrt ali vašo lastno idejo boste lahko uresničili s pomočjo Abanke. Preverite različne možnosti financiranja. Ne glede na to, ali kupujete ali prenavljate, je Abanka ključ do vašega sanjskega doma. Kako prenoviti dom hitreje in z manj stresa? Preverite ugodno ponudbo stanovanjskih in potrošniških kreditov Abanke in si brezplačno izdelajte svoj informativni izračun kar na spletu. Oglasite se v najbližji poslovalnici Abanke in s prijaznimi bančnimi svetovalci poiščite možnost financiranja po vaši meri.

Sodelujte v nagradni igri in osvojite načrt za prenovo