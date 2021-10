Medtem ko se vse draži, pri tem slovenskem podjetju nižajo cene

Ko gre za prezračevanje naših domov, hitro rastočemu podjetju Lunos tod okoli ni para. Večkrat nagrajeno in ugledno podjetje s številnimi zadovoljnimi strankami v svoj nabor izdelkov dodaja nekaj novega in revolucionarnega. Čas in z njim tehnologija gresta naprej in tudi v prezračevanju prostorov smo dočakali pametni, brezžični element, rekuperatorski prezračevalnik i-VENT . Tega je podjetje Lunos razvilo z ekipo slovenskih strokovnjakov in v tem segmentu predstavlja pomembno novost, ki omogoča svež zrak s pomočjo daljinca ali aplikacije.

Ker želijo prezračevalne sisteme Lunos narediti še bolj dostopne in jih približati celotni Sloveniji, so za vas pripravili prav posebno akcijo, v kateri vam ob nakupu novih, revolucionarnih prezračevalnih enot i-VENT pripada 50 odstotkov popusta

Podjetju Lunos danes zaupa že več kot 20 tisoč zadovoljnih strank. Prav zadovoljne stranke, njihova opažanja in želje so navdahnili tudi element i-VENT. Direktor podjetja Lunos Milan Kuster rad poudari, da njihovo poslanstvo ni le prodajanje in nadgrajevanje naprav na področju prezračevanja domov, odprave vlage in plesni, ampak predvsem učenje ljudi o visoki kakovosti bivanja in življenja. "Ljudje so to prepoznali, o tem nenazadnje priča število naših kupcev, zadovoljnih strank, brez katerih Lunos ne bi obstajal in gotovo ne bi imeli takšnih uspehov," hvaležno omeni sogovornik.

Stranke so povedale svoje

Ker imajo pri podjetju Lunos ogromno izkušenj s končnimi uporabniki in ker jim znajo prisluhniti, so sčasoma izluščili in prepoznali njihovo željo, potrebo po tem, da bi še poenostavili montažo in da bi bil poseg vgradnje prezračevalnih sistemov čim bolj preprost, čim manj umazan.

"Ideja je zrasla nekje v letu 2018, ko smo se lotili razvoja popolnoma novega elementa i-VENT. Pri tem smo upoštevali vse smernice s področja prezračevalne stroke. Poenostavljeno: vse, kar imamo dobrega pri obstoječih elementih, smo uporabili tudi pri novem, dodali smo nove funkcije, ki jih do zdaj nismo imeli. Stranke si že nekaj let želijo, da bi Lunos ponudil način brezžičnega krmiljenja, da bi tudi Lunos ponudil možnost telefonskih aplikacij ter podobnih rešitev. To so pogrešali in tega do zdaj nismo imeli. Z elementom i-VENT to zadevo končno pokrivamo," razloži Milan Kuster.

Revolucija v prezračevanju Pametna prezračevalna enota i-VENT predstavlja pomembno novost v decentralnem prezračevanju. Izjemno preprosta je za vgradnjo, primerna tako za v starejše hiše ali stanovanja kot tudi za v novogradnje. Temelji na pretoku zraka v celotnem bivalnem območju s preprostim upravljanjem prek aplikacije, ki je kompatibilna s sistemoma Android in iOS. Pametno prezračevalno enoto všečnega dizajna je sicer mogoče upravljati z daljincem, ki ga prejmete ob nakupu enote. Od avtomatizacije do spremembe hitrosti oziroma intenzivnosti prehajanja zraka – upravljanje enote i-VENT z majhnim, priročnim daljincem je hitro in preprosto. Sistem deluje brez hrupa in škodljivih snovi, kot tudi brez vetra in neugodnih vremenskih vplivov. Prepišna varovala in omejitev volumna zračnega pretoka pa bosta poskrbela, da ne bo prišlo do prepihov.

Kupci so se za prve note i-VENT dobesedno zagrebli

Že ob vstopu na trg so stranke i-VENT vzele za svojega, posebej zaradi tega, ker ponuja številne novodobne funkcionalnosti na področju upravljanja in s tehnološkimi rešitvami lepo nadgrajujejo siceršnjo ponudbo podjetja Lunos. Iz meseca v mesec je večje število strank, ki si je v svoje domovanje namestilo prezračevalno enoto i-VENT, hkrati pa pozitivne vtise in mnenje z veseljem delijo tudi naprej. Da je res tako, smo se na lastne oči prepričali tudi sami. Da se v stanovanju ne bi pojavila plesen in vlaga, so v svoj dom vgradili pametno prezračevalno enoto i-VENT, ki predstavlja novost in unikat v mednarodnem merilu ter omogoča svež zrak s pomočjo daljinca ali aplikacije.

Cenovno ugodno in izjemno preprosto za vgradnjo

Pri razvoju izdelka, ki se ni zgodil čez noč, so imeli pri podjetju Lunos v mislih njihovega uporabnika. "Tako mladince kot seniorje (smeh, op .p.). Naša struktura kupcev je različna, i-VENT je razvit tako, da je preprost za uporabo tako za starejše kot tudi mlajše," pove Milan Kuster in dodaja, da praktične izkušnje in komunikacija s stranko na ogledu zelo hitro pokažejo, da se s pametno prezračevalno enoto i-VENT bistveno olajša vgradnja, pa tudi stroški montaže so nižji.

Obenem so pri Lunosu poskrbeli, da ima nov element zelo dober energetski učinek, da je praktično neslišen pri delovanju, da je absorpcija zunanjega zvoka ustrezna in da je poraba energije za lastno obratovanje zmanjšana.

"Ključ in pamet vsega delovanja je posebna krmilna enota, poseben sistem regulacije, ki deluje brezžično. Ta sistem regulacije omogoča bistveno natančnejše nastavitve, avtomatika je optimizirana, uporabniku prinaša dodatne funkcije, pri tem pa zadeve ne zapleta. Ena možnost je, da sistem pustimo v avtomatskem delovanju in z njim nimamo praktično nobenega opravka. Lahko se prilagaja, tvori skupine elementov po posameznih delih objekta, recimo v bivalnem delu, spalnici. Vsakemu elementu je priložen daljinski upravljalnik. Od avtomatizacije do spremembe hitrosti oz. intenzivnosti prehajanja zraka: upravljanje enote i-VENT prek majhnega, priročnega daljinca je hitro in preprosto. Uporabnik s spremembo režima na enem elementu doseže, da pri spremembi deluje vsa skupina. To je zelo pomembno s stališča pravilnega prezračevanja, kajti vedno mora biti tako, da kolikor zraka gre v objekt, mora tudi iz njega. In to dosežemo ravno s sinhronim delovanjem. I-VENT temelji na pretoku zraka v celotnem bivalnem območju s preprostim upravljanjem, ki je poleg daljinskega upravljalnika mogoča tudi prek aplikacije, ki je kompatibilna s sistemoma Android in iOS. Stopili smo v korak z možnimi orodji, ki jih tehnologija ponuja. Imamo prvi element na svetu s tovrstnim krmiljenjem, tovrstno aplikacijo, na tak način razvito in kompatibilno s praktično vsemi ruterji v uporabi," razloži direktor podjetja.

Pametno upravljanje enote s pomočjo mobilne aplikacije Preprosto upravljanje pametne prezračevalne enote i-VENT deluje prek aplikacije, ki je kompatibilna s sistemoma Android in iOS. Aplikacijo za i-VENT poiščete v mobilni trgovini, jo naložite, nato pa hitro in preprosto urejate temperaturo, stopnjo prezračevanja ipd. za vsak prostor posebej.

Pametno upravljanje enote s pomočjo daljinca Pametno prezračevalno enoto i-VENT lahko preprosto upravljamo tudi s pomočjo priročnega daljinca, ki ga prejmete ob nakupu enote. Od avtomatizacije do spremembe hitrosti oz. intenzivnosti prehajanja zraka, upravljanje enote i-VENT prek majhnega, priročnega daljinca je hitro in preprosto.

Za novogradnje in za vse vrste sanacij

Sistem i-VENT je primeren tako za novogradnje kot tudi za vse vrste sanacij. Ravno tako kot vsi drugi elementi iz Lunosove ponudbe, lahko i-VENT implementiramo tako v stanovanjsko gradnjo kot tudi v pisarne, bolnišnice, domove za ostarele, hotele, turistične objekte in podobno.