Čeprav je veliko strahu pred ukinitvijo netmeteringa, o čemer se danes veliko govori, ta nikoli ni bilo mišljen kot dolgoročni način samooskrbe, pravi Roman Bernard, direktor in solastnik slovenskega podjetja Ngen. "Preračunavanje kilovatnih ur konec leta je nekaj, česar energetika ne more prenesti. Kilovatno uro, ki jo nekdo proizvede, je treba v istem trenutku porabiti. Poleti proizvedene energije se še ne da učinkovito shraniti za pozimi, tudi baterije niso narejene tako. Netmetering energetskemu sistemu in operaterjem povzroča velike stroške, zato je bil že od začetka mišljen bolj kot spodbuda prehoda na sončno energijo."

Roman Bernard: "Sončne energije bo v prihodnje čez dan in poleti bo toliko, da bi nuklearko lahko kar ugasnili." Foto: Ana Kovač

Roman Bernard je danes direktor in solastnik podjetja Ngen, ki je svoje poslovanje razširilo iz Slovenije tudi na evropski trg, kjer že žanje uspehe. Že od nekdaj se tako ali drugače ukvarja z elektriko. Po koncu izobraževanja na elektrotehnični smeri se je zaposlil v Savskih elektrarnah, po 12 letih pa se je odločil, da je čas za samostojno podjetniško pot. Oral je ledino na področju kabelske televizije v Sloveniji in svoje podjetje Astra Telekom, ki je del skupine Gorenjski kabel, dobro prodal skladom, iz katerih je nastal Telemach. Danes je eden najuspešnejših slovenskih poslovnežev. Z njim smo se pogovarjali o več perečih temah, za katere je v javnosti vse več zanimanja. Pojasnil nam je, zakaj je ukinjanje netmeteringa nekaj popolnoma pričakovanega, ne razlog za preplah ali hitenje, kaj nam prinaša bližajoča se sprememba tarifnega sistema spomladi ter zakaj je nakup sončne elektrarne s hranilnikom ekološko in ekonomično gledano še najbolj smiselna rešitev. Pokomentiral je tudi nedavna in aktualna vprašanja o povezavi med požari in fotovoltaiko.

Z novim letom se ukinja netmetering. Je to razlog, da bi morali pohiteti z gradnjo sončne elektrarne? Se po tem obdobju res ne bo več izplačalo graditi sončnih elektrarn?

Letni netmetering je bil sprva namenjen spodbujanju uporabnikov, da so se odločili za gradnjo sončnih elektrarn. A takšen sistem energetsko gledano ni vzdržen. Sončna energija se proizvaja, ko sije sonce, kar je večinoma poleti. Enakih količin električne energije ni mogoče proizvesti pozimi. Na eni strani gre torej za sezonski problem, hkrati je velik razpon v proizvodnji tudi na dnevni ravni. Če uporabnik nima baterije, gredo presežki vedno v omrežje. A tudi pozimi mora nekdo proizvesti električno energijo, kar pa pomeni, da takšno ravnanje ni vzdržno z vidika energetskega sektorja, hkrati pa tudi še vedno ni prijazno do okolja.

Z ukinitvijo letnega netmeteringa se ne bo zgodilo nič slabega za uporabnike. Prednost netmeteringa je bila cenovno ugodna rešitev. Pri nakupu je namreč glavno vodilo cena. A danes je sistem tako prilagojen, da se bo postavitev sončne elektrarne izplačala tudi po ukinitvi netmeteringa. Že res, da bo treba hkrati kupiti hranilnik, a se bo ta uporabnikom obrestoval, cena konec koncev niti ne bo višja.

Trenutno je namreč subvencija za nakup sončne elektrarne s hranilnikom desetkrat višja kot pri nakupu zgolj sončne elektrarne. To pomeni, da subvencija pri nakupu paketa elektrarne s hranilnikom praktično pokrije naložbo v sam hranilnik.

Primer izračuna nakupa sončne elektrarne s hranilnikom ali brez njega 1. PAKET: NAKUP SAMO SONČNE ELEKTRARNE BREZ HRANILNIKA 11,8 kWp sončna elektrarna + hibridni razsmernik Ngen Star + SmartBox cca. 14.000 evrov + DDV = 15.330 evrov – 590 evrov subvencije = 14.740 evrov 2. PAKET: NAKUP SONČNE ELEKTRARNE IN HRANILNIKA 11,8 kWp sončna elektrarna + hibridni razsmernik Ngen Star + SmartBox cca. 14.000 evrov + DDV + S2 star baterijski hranilniki cca. 3.900 evrov + DDV = 19.600,5 evra – 4.900,12 evra maksimalne subvencije = 14.700,37 evra ČE VZAMETE DRUGI PAKET S HRANILNIKOM, PREJMETE HRANILNIK S SUBVENCIJO BREZPLAČNO, torej za skoraj ISTO CENO oziroma natančno za celo negativno razliko –40,37 evra, kot pa če vzamete samo elektrarno v PAKETU 1: razlika za paket skupaj s hranilnikom znaša –40,37 evra.

V Avstriji na primer sploh ni debate o tem, ali se nakup sončne elektrarne s hranilnikom izplača ali ne. V nasprotju s Slovenijo, kjer so cene električne energije regulirane, tudi za gospodinjstva, v Avstriji cen elektrike ni regulira država, ampak je poskrbela z regulacijo samo za ekonomsko šibkejše uporabnike. Posledično so cene trikrat višje. Če je trenutna cena pri nas devet centov, je v Avstriji 24 centov. V takšnem primeru se tudi naložba povrne veliko hitreje.

V kombinaciji s priključitvijo na Ngenovo omrežje električne energije je za naše uporabnike elektrika cenejša tudi do 40 odstotkov.

S produktom Ngen Star ponujate več kot drugi ponudniki klasičnih sončnih elektrarn. Ponujate hibridno sončno elektrarno s hranilnikom in priklopom na Ngenovo platformo. Kaj uporabniki pridobijo z izbiro vaše hibridne sončne elektrarne, ki je povezana s platformo Ngen?

Hranilnik postaja pomemben del sončnih elektrarn, ker čez celoten dan uravnava proizvodnjo in porabo. V Ngenu opažamo, da se ljudje vse bolj odločajo za hranilnike, tudi zaradi napovedi novega omrežninskega akta, ki bo začel veljati predvidoma marca prihodnje leto.

Ta omrežninski akt nas bo spodbudil k temu, da zvečer, ko ne bo presežkov električne energije v omrežju, pač pa jo bodo za našo porabo morale proizvesti druge elektrarne, zmanjšamo porabo električne energije. Zaradi večje porabe in manjše ponudbe bo takrat energija in tudi omrežnina dražja. Seveda se lahko vsak potrudi in v večernih urah zmanjša porabo, a ob tem bo še kako dobrodošla rešitev hranilnik električne energije. Ta vam bo lahko dobavljal elektriko, ki jo boste potrebovali v večernih urah, hkrati pa boste tudi prihranili pri omrežnini. Uporabniki bodo s hranilniki pri omrežnini in priključni moči lahko prihranili tudi od 32 do 40 odstotkov.

V Ngenu smo zato poskrbeli, da hibridna sončna elektrarna vključuje tako sončno elektrarno kot tudi hranilnik, hibridni inverter in SmartBox. Prek zadnjega so s sončno elektrarno povezani tudi vsi večji porabniki električne energije, kot so toplotna črpalka, električni grelec ali avtomobilska polnilnica. V kombinaciji s priključitvijo na Ngenovo omrežje električne energije je za naše uporabnike lahko elektrika cenejša tudi do 40 odstotkov.

S sistemom Ngen bi lahko zadovoljili svoje osnovne potrebe po elektriki

Hibridno sončno elektrarno ste nadgradili z novim čipom Synaptic. Kaj ta prinaša uporabnikom? Kako to deluje v praksi?

Presežki električne energije se navadno spremljajo na 15-minutne intervale. V Sloveniji je bila pred mesecem dni v določeni uri cena elektrike na borzi –500 evrov in vse sončne elektrarne, ki so delovale, so morale v tistem trenutku plačati, da so lahko oddajale elektriko v omrežje. To pomeni, da je bil tisti, ki je uporabljal elektriko, pravzaprav dodatno nagrajen.

V ta namen smo v Ngenu razvili poseben varnostni komunikator s "Synaptic" čipom, ki je povezan z našo platformo. Vstavljen je v pametni števec in Smart Box, kjer je vse avtomatizirano. Ko se zaznajo nizke cene elektrike ali presežki, se nam samodejno začnejo polniti baterije ali prižge toplotna črpalka, da se ta energija po znižani ceni pošlje k nam domov.

S 1. marcem drugo leto prihaja še ena novost za vse, ki bodo vključeni v platformo Ngen. Ko bo platforma Ngen dala signal, da obstaja presežek elektrike in bo hkrati obstajal trenutni presežek elektrike na državni ravni, za tisti čas aktivacije ne bomo plačali omrežnine. Takrat bodo tudi bistveno bolj aktualna vprašanja, zakaj je smiselno dodati tudi baterijo, zakaj toplotno črpalko priključiti na ta sistem.

Ngen Star je dober primer takšnega sistema. Celotna programska oprema je izdelana v našem podjetju. Na trgu obstajajo naprave, ki med seboj niso združljive in so v različnih zunaj EU komunikacijskih oblakih , in zato je sistem težko sestaviti in je tudi varnostno vprašljiv. To je zagotovo prednost našega produkta pred klasičnimi sončnimi elektrarnami.

Pri Ngenu dajemo ljudem nagrado, in sicer 40 odstotkov popusta na določeno količino dobavljene elektrike. Pred zamejitvijo cene smo dajali 80- ali celo 100-odstotni popust. Seveda morajo biti vsi ti uporabniki prekvalificirani pri sistemskem operaterju.

Druga prednost pa je povsem praktična – ko elektrike zmanjka, se vse sočne elektrarne ugasnejo, v nasprotju s sistemom Ngen Star, ki deluje normalno naprej. To bi prišlo prav v preteklih razmerah, ko so ljudje tudi za štiri dni ostali brez elektrike. Z neko povprečno porabo bi z našim sistemom lahko zadovoljili osnovne potrebe po elektriki, kot je npr. delovanje hladilnika in ostalih nujnih naprav.

V Avstriji smo že sistemski ponudnik operaterju APG , tako kot v Sloveniji, za to si prizadevamo tudi na Hrvaškem, Portugalskem, v Španiji in na Poljskem. Tako nismo več slovensko podjetje, pač pa že evropsko. Energetika je evropska tema, ustvarja se enotni evropski trg, zato je tudi Ngen šel v to zgodbo. Naš cilj je biti med najboljšimi v Evropi. Vse naše ideje so se razvile na domačem terenu, dobili smo dobro priložnost, ki jo lahko izkoristimo. Konec koncev smo vsi uporabniki elektrike, vsi se spopadamo s podobnimi energetskimi izzivi. Glavni motivator vse zgodbe pa je cena elektrike.

Dokler je cena energije reguliran trg, se težko karkoli razvija. Trenutno v Sloveniji ni spodbudnih okolij, da bi se lahko razvijali novi modeli na tem področju. Pri Ngenu dajemo ljudem nagrado, in sicer 40 odstotkov popusta na določeno količino dobavljene elektrike. Pred zamejitvijo cene smo dajali 80- ali celo 100-odstotni popust. Seveda morajo biti vsi ti uporabniki prekvalificirani pri sistemskem operaterju.

Mislim, da se bodo stvari počasi spreminjale. Za povprečno gospodinjstvo z električnim avtom in toplotno črpalko je smiselno razmišljati o samooskrbi oz. hibridnem sistemu, kjer ima vključeno toplotno črpalko, avto in baterijo. Če je vse združeno v pametnem integriranem okolju, se lahko vse prednosti lahko izkoristijo. Poleg tega se s takim sistemom pospeši povrnitev celotne naložbe.

Industrija si s hranilniki znižuje stroške priključne moči

Komu je namenjena dobava elektrike prek Ngena in kako poteka? Ali se lahko nekdo odloči samo za hranilnik in dobavo elektrike, ne da bi imel tudi sončno elektrarno? Kako je z industrijskimi odjemalci?

Ngen je dobavitelj električne energije tudi za industrijo. Vsi, ki imajo samo baterijo, brez sončne elektrarne, naj bo to industrija ali gospodinjstvo, lahko dobijo isto. Ko so presežki elektrike, se sproži polnjenje baterije in je zvečer na voljo. Tudi takšni odjemalci so že naši uporabniki. Pogoj je , da se je zaključil postopek registracije , pri sistemskem operaterju. Mi dobavljamo elektriko praktično vsem in jo odkupujemo. Pri nas so priključene številne manjše hidroelektrarne, imamo tudi samo sončne elektrarne, kjer odkupujemo elektriko. Priključena je tudi ena od dveh vetrnih elektrarn.

Z nami sodelujejo tudi večji industrijski porabniki, ki jim dobavljamo elektriko, in se že odločajo za nakup lastnih baterij. Na tak način si znižujejo stroške priključne moči. V prihodnjem letu si bodo industrijski porabniki z baterijami pomagali še bistveno bolj kot zdaj, ker bodo začeli veljati omrežninski bloki. To bo nekakšen vozni red baterij, ko bodo v obdobju intenzivnih cen v večernih blokih večji optimumi omrežnine in same elektrike.

Ali je baterija pogoj za priključitev na vaš sistem?

Ne, pri nas baterija ni pogoj. Pri nas je pogoj, da ima uporabnik pametni števec. Ngen je z našim proizvajalcem Iskraemeco razvil lasten števec, ki je certificiran povsod po Evropi – v Sloveniji, Avstriji, na Hrvaškem, Portugalskem in v Španiji. Vsak, ki dobi Ngen Star in bi rad, da odkupimo ali prodamo elektriko, ima integriran pametni števec, ki komunicira z našo platformo, če želi, da smo mi dobavitelj. To je pogoj, da sodeluje v platformi Ngen.

Ali so cene za končnega uporabnika, za fizično osebo in za industrijo, bolj prilagojene teoriji nihanja presežkov energije?

Pri nas imamo dve možnosti. Ena je fiksna cena za industrijo, ki velja v času sklenitve pogodbe. Pri drugi možnosti veljajo dnevne cene s pribitkom, ki ga imamo po modelu, te pa so dinamične. Če ima nekdo doma baterijo, sončno elektrarno ali toplotne črpalke in se je odločil za dinamično tarifo, ima lahko dodatne prihranke, ker so cene v različnih urah različne, saj se lahko njihov sistem porabe prilagaja. Poraba se lahko poveča, ko so cene nižje. Zmanjša pa se tako, da dodatno aktivirajo baterijo, ko je cena ali omrežnina višja. Na ta način celoten sistem deluje.

Kakšna pa je rast vaše platforme za oskrbo z električno energijo?

Vedno več odjemalcev se zanima za našo platformo v primerjavi z lanskim letom. Letos opažamo kar 300-odstotno rast. Ljudje spoznavajo prednosti v tem sistemu, v prihodnosti bo brez tega energetikom, upravljavcem, distributerjem in operaterjem zelo težko delati, ker pametni števec daje podatke o trenutnem stanju v omrežju in porabi, kar lahko tudi operaterji koristno uporabijo za vzdrževanje, dobavo in tako naprej. Za zdaj teh integracij z operaterji še ni bilo, v prihodnosti pa gotovo bodo.

"Sončne energije čez dan in poleti bo toliko, da bi nuklearko lahko kar ugasnili"

Ali pri hranilnikih ni nobenih subvencij, če se nekdo odloči za nakup brez sončne elektrarne?

Trenutno je v Sloveniji takšna podporna shema, da če nimate sončne elektrarne, ampak samo baterijo, ni podpore. To bi bilo smiselno spremeniti, ker bi bili ljudje v stolpnicah ali ljudje, ki si ne morejo postaviti sončne elektrarne, s takšnim hranilnikom lahko priključeni v naš sistem in bi bili približno enakovredni, saj v času, ko so presežki v omrežju, bi se lahko njihova baterija polnila. Na primer: zaradi velike sončne proizvodnje ob dvanajstih cene padejo, elektrike imamo preveč. Če bi jo lahko shranjevali v hranilnike, bi s tem vsi veliko pridobili. Naše hranilnike lahko ljudje uporabljajo v stolpnicah. Sončne energije čez dan in poleti bo toliko, da bi nuklearko lahko kar ugasnili, saj je ne bomo mogli porabiti.

Dobava energije je pri vas zaradi pametnega števca oziroma FlexBoxa pravična. Kaj pomeni, da je pravična?

Če imamo pametni števec, izvajamo dobavo ali odkup elektrike v realnem času in skrbimo za ravnotežje v omrežju. Pri netmeteringu pa ne vemo, kdo elektriko porablja. Te naprave sistem dejansko povezujejo. Bomo videli, ali bo tudi pri nas tako kot v Nemčiji, na Poljskem in v Avstriji, kjer morajo občasno poleti ob 12. uri sončne elektrarne ugasniti, kar je škoda, namesto da bi to elektriko imeli na voljo. Pri 24-urnem ciklu bi jo lahko shranili vsaj za zvečer, ni treba, da za zimske mesece. Zvečer bi potem lahko veliko manj proizvajali. Zato so baterije nujne, ne samo za energetiko, ampak za učinkovitost, saj ljudje niso postavljali sončnih elektrarn zato, da jih bodo zdaj ugašali.

Zaradi netmeteringa, kjer po čisti logiki ne moremo nič, smo vpeljali pametne števce, kjer v realnem času lahko aktiviramo večje ali manjše hranilnike. Če se aktivira uporabnik, ki ima samo baterijo, dobi elektriko. S tem poskrbimo, da se trenutna proizvedena elektrika ne izgubi. Pri tem naredimo veliko za okolje, za manj izpustov CO 2 . To je bistvo samostojnih hranilnikov.

Fotovoltaika in požari: "Ni mogoče, da bi se sončne celice kar same vžgale"

Brali smo o povezavi med požari in fotovoltaiko. Lahko pojasnite, kako so vaši uporabniki varni pred tovrstnimi dogodki? Kaj lahko vsak sam stori za večjo varnost? Ali so naše skrbi glede tega odveč?

Za osnovno pojasnilo se moramo vrniti v čas Nikole Tesle in Thomasa Edisona. Nikola Tesla je zagovarjal izmenični tok, Edison pa enosmernega. Če bi imeli v hišah danes enosmerni tok, bi imeli veliko več smrtnih žrtev. Enosmerni tok, ki ga proizvajajo povezane sončne celice, je bistveno bolj nevaren. Če je tehnično vse izvedeno brezhibno, ni nobene bojazni, da se karkoli zgodi. Edina slaba lastnost je, da enosmerni tok hitro zagori, če pride do kakšnega stika.

Začetki sončnih elektrarn v Sloveniji segajo v leto 2003. Takrat še ni bilo naprednih materialov, kakršne imamo danes. Kabli še niso bili UV-stabilizirani, sonce na strehi pa naredi svoje, zato je bilo kar nekaj vžigov, zdaj pa so že bolj redki. Tehnika in materiali so vedno bolj kakovostni. Za požar obstaja res majhna tehnična možnost, in sicer bi se lahko zgodila napaka pri montaži. Ni mogoče, da bi se sončne celice kar same vžgale. Tudi avtomobili se lahko vžgejo, ampak vedno obstaja nek razlog. Nove vrste LPF baterij praktično ne gorijo. Običajno pri bateriji obstaja nevarnost za vžig, ko je polna elektrike. Vse naprave, ki jih danes vgrajujemo v hiše, moramo pač dobro zavarovati.

