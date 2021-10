Ko se polaganja keramike loti domači mojster

Prenova starega ali gradnja novega doma je življenjski projekt. Kar pomeni, da boste morali razmisliti o marsičem, od tega, kako najti kakovostnega in zanesljivega izvajalca, ki bo prisluhnil vašim željam in potrebam, do tega, kako zmanjšati stroške.

Koliko pravzaprav lahko naredite sami?

Če ste vešči ročnih del, vsekakor več, kot si morda lahko zamislite. Prednost prenove v lastni režiji je ta, da boste veliko bolj fleksibilni, kot bi bili sicer, ko bi izgubljali potrpljenje in čas z iskanjem zanesljivega in kakovostnega izvajalca. Obsežnejše prenove pa zaupajte strokovnjakom, ki imajo za sabo dolgoletne izkušnje in dobra priporočila.

Želite sami položiti keramiko?

Zveni zapleteno? V resnici je manj, če imate malo žilice za tovrstna opravila in če poiščete prave nasvete in namige. Glavno vlogo pri tem odigrajo kakovostni materiali, ki bodo delo močno olajšali. S kreativnostjo in domiselnostjo lahko sami uredite prostore, kjer ste predvideli obloge iz keramike – od mozaika na servirnih mizicah do kreativnih obrob, narejenih iz keramičnih ploščič. Naj prostor zasije točno tako, kot ste si zamislili.

Osnov polaganja ploščic se boste priučili, če le imate voljo. A ne pozabite, da lahko poklicni izvajalci delo opravijo hitreje kot vi. Pri odločanju pa pretehtajte prihranke pri stroških seveda svoje sposobnosti.

Polaganja keramike se je lotil tudi simpatični Filip Flisar, ki se vseh tovrstnih opravil loteva s pomočjo Baumitovih izdelkov. Kako dobro mu je uspelo sestaviti svoj brkati stenski mozaik, preverite v spodnjem videu.

Baumit Baumacol za trajnost lepega videza Pri keramičnih ploščicah ni več omejitev glede videza, barve in materiala. A za kakovost končnega videza je pomemben celoten sistem, ki se skriva pod ploščico, in seveda natančen mojster. Zahvaljujoč posebnim dodatkom so fleksibilna lepila dovolj fleksibilna, da lahko keramiko polagate zanesljivo tudi na kritičnih podlagah.



Kako lahko sami položite ploščice?

Skorajda ne poznamo hiše, v kateri ni ploščic. Najpogosteje se uporabljajo v kopalnicah in kuhinjah ter v prostorih z veliko prometa. Dandanes je izbira res velika in jih je mogoče dobiti v imitaciji kateregakoli naravnega materiala – od lesa do betona –, zato se vse več ljudi odloča za tovrstne obloge. Velika prednost keramičnih ploščic je v njihovem enostavnem čiščenju in vzdrževanju.

Za polaganje keramike na zahtevnih površinah, se vsekakor odločite za strokovnjaka. Z bolj enostavnimi pa se lahko spopadete tudi sami. Preverite, kako!

Predpriprava podlage je ključna, ko se lotite polaganja ploščic. Ta naj bo popolnoma suha in čista ter seveda ravna. Ko enkrat imate ploščice, je pomembno, da izberete kakovostno keramično lepilo, pri čemer je treba upoštevati, ali bodo ploščice zunaj ali znotraj, format ploščic, vrsto keramike in ali bo pod ploščicami talno gretje.

Pri polaganju ploščic boste potrebovali tudi diamantno rezilo, ki si ga lahko izposodite, sploh če ste občasni mojster. Potrebovali boste fugirno maso za zaključek projekta, zobato gladilko, vedro in priročni mešalnik, plastične distančnike ter vodno tehtnico.

Foto: Shutterstock

Najbolj univerzalno lepilo je Baumacol FlexUni:

za zunaj in znotraj,

za talno gretje,

za zahtevne projekte (zmanjšan zdrs in podaljšan odprti čas),

za standardno velikost keramičnih oblog.

Držite se vrstnega reda: najprej stene, potem tla

Pri stenski keramiki, ki bo segala do stropa, začnite s polaganjem od spodaj navzgor. Oziroma v obratni smeri, v kolikor imate določeno višino, do kamor bodo segale ploščice na steni.

Pri talni keramiki je začetna točka polaganja sredina sobe. Ploščice "na suho" razporedite od sredine skladno z vzorcem, ki ste si ga zamislili. Ko začnete s polaganjem, zmešajte toliko lepila, kolikor ga boste porabili, saj se v nasprotnem primeru lahko strdi in ni več primerno za uporabo. Nanesite približno en kvadratni meter lepila na tla in nanj položite ploščice. Distančniki med njimi bodo zagotovili, da bodo ploščice med seboj enakomerno oddaljene.

Za boljšo povezavo s podlago na zahtevnejših predelih z zobato gladilko lepilo nanesite v isto smer kot na podlago, tudi na hrbtno stran ploščice. Ob tem, ko polagate, ves čas preverjajte podlago z vodno tehtnico. Ko ploščice položite, počakajate vsaj en dan, preden nanesete fugirno maso.

Foto: Shutterstock

Vam je ostalo lepilo in še kakšen kos ploščice?

Neredite unikatno mozaično cvetlično posodo. Nepogrešljiv dodatek za vse bivalne prostore. Postopek, kako ga naredite in kaj za to potrebujete, preverite tukaj.

Osebno zadovoljstvo je povezano z opravljenim delom

Prihranek denarja pa je največji razlog, zakaj se ljudje sami lotevajo prenove doma. Tudi pri majhni kopalnici zlahka prihranite, če sami položite keramiko. Pazljivi bodite le pri izbiri materialov, ki naj bodo kakovostni za dolgotrajna lep izgled in zadovoljstvo.