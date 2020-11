Ko se estetike mansarde lotijo profesionalci

''Navdušili so naju višina tega prostora, njegova energija in stari tramovi,'' sta povedala priznana slovenska fotografa Arne Hodalič in Katja Bidovec, ko sta naredila življenjsko potezo in zelo domiselno združila prostor, kjer živita, in prostor, kjer ustvarjata. V mansardi stare hiše sta si uredila bivališče po precej drugačnih kriterijih, ki običajno vodijo druge investitorje.

Specifičen način življenja narekuje prav takšen način urejanja poslovnih in bivalnih izzivov. Njuna rezidenca je zasnovana okoli tega, kar jima največ pomeni in čemur posvečata največ časa: fotografski dejavnosti.

K PRAVIM REŠITVAM NAS USMERJAJO NAŠA PRIČAKOVANJA

Vsak dober arhitekt nas bo pred prenovo vprašal, kakšno življenje živimo, kaj cenimo in kaj pravzaprav pričakujemo od bivališča. Čeprav se odgovori, ki jih dobijo, zmeraj razlikujejo, le tu in tam botrujejo tako posebni zasnovi, kot se je to zgodilo arhitektom, ki so zasnovali novi dom in atelje za fotografski par. Ker se pri njiju vse vrti okoli dela, so njun studio, kjer preživita največ časa in obenem najbolj uživata, postavili v spodnji, večji in osrednji del na novo nastalega dupleksa. V galerijo oziroma zgornji del pa so umestili zasebno stanovanjsko enoto in oboje povezali na edinstven način. Pri tem so sledili načeloma, da zagotovijo vsem prostorom visoko stopnjo funkcionalnosti in kakovostno osvetljeno delovno oziroma bivalno okolje.

Osnovna potreba fotografskega studia je višina, zato je dobrodošel dvoetažni prostor. Pravilno dimenzionirana strešna okna so pravzaprav edina možnost, da lahko v takem prostoru zagotovimo dovolj kakovostne dnevne svetlobe.

EDINA STVAR, ENAKO POMEMBNA KOT SVETLOBA

Veliko ljudi misli, da potrebujemo v ateljeju le veliko naravne svetlobe; včasih res, še večkrat pa potrebujemo čisto temo, pojasnjuje mojster fotografije Arne Hodalič. Strešna okna na višini dobrih 5 metrov bi lahko bila pred mnogimi leti glede tega ovira. Zdaj seveda ne. Popolno zatemnitev brez težav dosežemo z zunanjimi roletami, njihova elektrifikacija in upravljaje z daljinskim upravljalnikom pa fotografoma omogočata, da lahko med popolnoma zatemnjenim ateljejem ali s soncem obsijanim prostorom preklopita v nekaj sekundah. Danes je ponudba senčil resnično izjemna; omogoča namreč senčenje, ki odgovarja še tako raznolikim zahtevam.

DO BARVNIH POUDARKOV Z ODSOTNOSTJO BARVE

V studiu je vse podrejeno potrebam objektivov, tudi izbira barv. Stene so bele, tla pa siva, nevtralna. Nikjer nobenih barvnih poudarkov, ki bi lahko vplivali na rezultat dela. Nekaj barve je premišljeno vnesene v prostor le na razstavljenih portretih, pri zbranih obrazih z ulic vsega sveta, ki jih ovekoveči Katja Bidovec. Medtem ko je atelje namenjen tudi delavnicam in tečajem, je zgornji del njunega bivališča, urejenega v mansardi hiše Katjine babice, povsem zaseben.

Pravilno dimenzionirani strešni okni, umeščeni na pravilno mesto, sta temu velikemu prostoru zagotovili dovolj dnevne svetlobe, obenem pa omogočili navdihujoč pogled na okoliške hribe.

Bivalni prostor je pravzaprav dodatek k studiu, pravita fotografa, ki večino časa, ko ne hodita po svetu, dejansko preživita v ateljeju. Kljub temu sta seveda tudi v nadstropju ustvarila prostor, poln domačnosti, toplih in naravnih tonov, z veliko naravne svetlobe. V dekorativnem smislu postavlja ta del v ospredje najlepše, kar je nudilo staro podstrešje – vidne tramove ostrešja. Stanovanjska enota je namreč pod obstoječo dvokapno streho, zato so tramovi izjemno privlačni naravni detajl vseh zgornjih prostorov.

Tudi zgornji, bivalni del dupleksa je zasnovan izjemno funkcionalno. Zahvaljujoč obilici dnevne svetlobe izraža dobrodošlico, deluje svetlo in naravno.

ODLIČEN REZULTAT NI NAKLJUČJE

Sodelovanje z arhitekti se je obrestovalo, povesta fotografa. Sama sta imela kar nekaj zamisli glede ureditve mansarde, a so ju glede nekaterih arhitekti potem pregovorili. In sta vesela, da sta jih poslušala, pravita. Občutek za estetiko je pomemben, vseeno pa je urejanje bivališča kompleksna naloga, če nimaš ob sebi pravih strokovnjakov in strokovnih rešitev, je dokazala uspešna prenova prostora.

Počitek za čutila, ki je oddaljen od objektivov in računalniških zaslonov, ponuja pogled skozi okno v jedilnici in posedanje na terasi, ki je urejena pred njo.

Ureditev mansarde je bil tehnično precej zahteven projekt. V prvi fazi je bilo treba zamenjati streho, vgraditi strešna okna in namestiti izolacijo podstrehe. Celotno konstrukcijo je bilo treba ojačiti in nadgraditi, saj prostori, prenovljeni v 80. letih prejšnjega stoletja, nikoli niso bili dokončani. A poseg je bil vreden truda, saj je njuna prenova s strokovnim pristopom tudi k urejanju kakovostne naravne osvetlitve, zagotovo ena od vzorčnih primerov, kako doseči izjemne rezultate.

Strešna okna, ki napolnijo prostor z naravno svetlobo, povečajo bivalno udobje tudi zato, ker omogočajo učinkovito prezračevanje prostora. Oboje je za kakovost spanca zelo pomembno.

Čeprav je barva sten v njunem dupleksu v glavnem bela, noben prostor ne deluje dolgočasno, pusto, brez duše ali sterilno. To je dokaz, da celoto prostora in njegovo estetsko podobo zmeraj ustvarja več dejavnikov, nikoli en sam. Izjemno pomembna v tem pogledu je zadostna količina naravne svetlobe. Če ste v dvomih, kako doseči dobro počutje v prostoru, domačnost in obenem energetsko učinkovitost prenovljene mansarde, lahko naročite brezplačno svetovanje o pravilni osvetlitvi in razporeditvi strešnih oken.

Leseni tramovi v sodobno urejeni kopalnici nudijo svojevrsten kontrast ostali opremi tako v barvi kot materialu. Poleg stranišča je to pravzaprav edini prostor, kjer sta si investitorja na stenah privoščila več barvitosti.