Kako že danes do poceni elektrike?

Še nedolgo tega je elektrika veljala za socialno dobrino, danes pa se spopadamo z nepredvidljivo rastjo njenih cen, zato ne preseneča podatek, da vedno več gospodinjstev išče rešitve za samooskrbo z električno energijo in s tem neodvisnost od rasti cen. Pot do samozadostnosti je, kot pravi investitor in direktor podjetja NGEN , gospod Roman Bernard, v kombinaciji sončne elektrarne in hranilnika električne energije.

V Sloveniji je bil pred leti uveden netmetering, ki deluje na podlagi števca električne energije, pri čemer se pri obračunu upošteva razlika med proizvedeno in dejansko porabljeno energijo. Na ta način so želeli spodbuditi čim več ljudi k samooskrbi z električno energijo. V zadnjem času je mogoče opaziti porast gospodinjstev, ki se odločijo za samooskrbo z električno energijo, kar dokazuje tudi podatek, da so bila vsa sredstva Eko sklada, namenjena temu, porabljena že v prvem tromesečju letošnjega leta. Nepredvidljive cene energentov so ljudi spodbudile k iskanju rešitev za samooskrbo in s tem k neodvisnosti od rasti cen električne energije na trgu.

Pogovarjali smo se z direktorjem in investitorjem podjetja NGEN Romanom Bernardom, ki nam je predstavil Tesla Powerwall, hranilnik električne energije, ki je v kombinaciji s sončnimi celicami optimalna rešitev na poti k samozadostnosti. Presežek dnevno pridelane električne energije se bo namreč shranjeval v hranilniku električne energije in ne bo šel v omrežje, kot je praksa pri netmeteringu. Shranjeno energijo uporabniki lahko izkoristijo za potrebe doma v nočnem času in času zmanjšane proizvodnje sončne elektrarne ter tako povečajo svojo preskrbljenost z lastnim virom električne energije ali na ta način povečajo lastno konično moč svojega priključka na električno omrežje.

Investitor in direktor podjetja NGEN Roman Bernard Foto: Bojan Puhek

Medtem ko smo v Sloveniji šele dobro začeli spoznavati sistem hranjenja električne energije v lastnih hranilnikih, je gradnja sončne elektrarne v kombinaciji s hranilnikom električne energije običajna praksa drugod po Evropi in svetu. V Nemčiji, na primer, so samo v lanskem letu postavili več kot 150 tisoč hranilnikov za gospodinjske uporabnike, razloži direktor podjetja NGEN.

Tesla Powerwall – tehnično najbolje izdelani hranilniki

Pri podjetju NGEN so s Teslo začeli sodelovati, ko so postavljati velike hranilnike za svojo platformo NGEN. Tesla Powerwall je tehnično najbolje izdelan hranilnik na svetu, nam pojasni direktor podjetja NGEN. "Baterija ima vgrajeno vodno hlajenje s toplotno črpalko, saj je temperatura za sam hranilnik zelo pomembna. Tehnična raven Tesla Powerwalla je zelo visoka, zato je za vse preostale proizvajalce na svetu velik izziv, da se približajo tem normativom. Glede na samo investicijo, to je od 9.500 evrov dalje za hranilnik, uporabnik pričakuje brezhibno delovanje v življenjski dobi 30 let, kar Tesla Powerwall tudi upraviči." Hranilnik Tesla Powerwall je vrhunsko dodelan in sposoben sam posredovati informacijo v NGEN oz. Teslo, če pride do okvare. Izvajalci pridejo in po potrebi zamenjajo baterijo. Uporabnik pri tem ne občuti nobene spremembe.

Hranilnik Tesla Powerwall je mogoče namestiti na tla ali steno, tako v notranjih prostorih kot na prostem. Foto: Bojan Puhek

Teslin hranilnik Powerwall deluje na način, da zajame in zadrži električno energijo, ki jo nato uporabnik uporabi v svojem domu, kadar jo potrebuje. Uporabnik lahko z njim napaja večje število priključkov oz. naprav, ki jih v določenem času potrebuje v svojem domu. Po sončnem zahodu, ko fotovoltaični paneli električne energije ne proizvajajo, električno energijo za napajanje uporabnikovega doma zagotavlja hranilnik Powerwall.

Zakaj se postavitev hranilnikov Tesla Powerwall splača? Ker skladiščijo presežek električne energije, ki jo čez dan proizvede vaša sončna elektrarna, porabite pa jo v času zmanjšane proizvodnje sončne elektrarne.

Ker z istočasno vključitvijo v NGEN platformo dobavljate električno energijo po najnižjih cenah.

Ker ne potrebujete nujno sončne elektrarne, da plačujete poceni električno energijo, dobavljeno iz NGEN platforme.

Foto: Bojan Puhek

Prednosti hranilnika Tesla Powerwall za povprečno štiričlansko družino

Gradnja sončne elektrarne v kombinaciji s hranilnikom gospodinjstvom omogoča, da že danes začnejo hraniti presežke proizvedene električne energije in s tem prihranijo. Predstavlja korak v smer energetske varnosti in neodvisnosti. Omogoča shranjevanje in zagotavljanje rezervne električne energije, ki v okviru platforme NGEN pomaga doseči zastavljene cilje z različnimi prilagoditvami načina delovanja. Poleg tega v primeru izpada napajanja z električno energijo iz omrežja hranilniki ponujajo rezervno napajanje in tako ohranijo delovanje najnujnejših električnih aparatov. Z enim polnjenjem lahko napajamo hišo približno slabe tri ure. "Za povprečno gospodinjstvo je optimalna rešitev kombinacija sončne elektrarne in treh hranilnikov. Prednost hranilnikov Tesla Powerwall je tudi v tem, da se jih preprosto dodaja, ko se poraba gospodinjstva poveča," pojasni Roman Bernard. Uporaba kombinacije baterijskega hranilnika električne energije Tesla Powerwall in sončne elektrarne zmanjša stroške dozdajšnje porabljene električne energije, omrežnine in preostalih prispevkov.

Sončne celice na strehi podjetja NGEN Foto: Bojan Puhek

Tesla Powerwall je tudi vizualno dovršen hranilnik, ki ne kvari podobe doma. Foto: Bojan Puhek

Z vključitvijo v NGEN platformo do poceni električne energije

"Običajno se zgodi, da je ob 12. uri, ko je sonca največ, energije preveč. Cena elektrike takrat pade na okrog nič evrov. Presežka elektrike se takrat ne da prodajati. S tem namenom smo razvili platformo NGEN, tako lahko kdorkoli uporablja hranilnik električne energije, tudi tisti, ki nima sončne elektrarne," pove Roman Bernard. Če se odločite za vključitev v NGEN platformo, se bo hranilnik Tesla Powerwall polnil tudi prek omenjene platforme. S tem je omogočeno, da cenejšo dobavljeno energijo preko NGEN platforme lahko porabite za napajanje naprav v svojem domu.

Hranilnik električne energije, ki je vključen v platformo NGEN, uporabniku torej omogoča, da se hranilnik v času energetskih presežkov lahko polni avtomatsko. Takrat je dosežena cena dobave električne energije v hranilnik bistveno nižja - mogoče je tudi do 100-odstotno znižanje cene glede na tržne cene elektrike za gospodinjstva. Za leto 2021 so na primer v NGEN omogočili dobavo 2.000 kWh po ceni 0,01 evra/kWh + DDV. Kadar so presežki električne energije, sistem sam sproži dovod elektrike v hranilnike oz. električne porabnike po izjemno nizki ceni.

Slika prikazuje celotno skupnost gospodinjskih odjemalcev, ki so priključeni na energetsko skupnost NGEN Slovenije. Merjeni podatki odražajo realno stanje samooskrbe v vsakem trenutku.

Na spletni strani www.mojabaterija.si lahko vsak v živo spremlja samozadostnost Slovenije.

Ljudje se danes prepogosto odločajo za gradnjo predimenzioniranih sončnih elektrarn in s tem puščajo presežke električne energije v omrežju. "Smiselno je prilagoditi velikost sončne elektrarne potrebam gospodinjstva in dodati hranilnik, ki bo v prihodnosti dodal tudi energijo iz drugih sončnih elektrarn po zelo nizki ceni. Gre za kombinacijo celotnega sistema in zato smo mi naredili to platformo, kjer so meritve ponazorjene v realnem času. Šteje vsak kilovat – presežki energije, ki so nam bili do zdaj nedostopni, so naenkrat postali popolnoma transparentni in dostopni. Kar je bistveno, je to, da se naša platforma že navezuje na evropski sistem. Evropa stremi k temu, da bo imela en energetski trg. V Nemčiji zapiha veter in v dveh sekundah se bodo v Sloveniji prižgali hranilniki, ker je cena elektrike na pol zastonj," pojasni delovanje platforme NGEN direktor podjetja.

Roman Bernard opozori na to, da se z začetkom prihodnjega leta pripravlja sprememba pri obračunu moči tudi za gospodinjstva, takrat bodo hranilniki sčasoma začeli prevzemati vlogo izravnave električne energije na samem omrežju. Za končnega uporabnika to pomeni, da bo sončna elektrarna za povprečno gospodinjstvo brez hranilnika povsem nesmiselna.

Nadzorna soba v podjetju NGEN, kjer se zbirajo podatki o delovanju energetske skupnosti NGEN Slovenije. Foto: Bojan Puhek

Do uporabnika prijazna mobilna aplikacija

Sistem je povezan z aplikacijo na vašem telefonu, kjer uporabnik v živo spremlja svojo porabo električne energije, kaj dela hranilnik, kolikšno proizvodnjo sončne energije ima, celotno porabo objekta. Na grafih uporabnik preveri stanje uporabe za pretekle dni – kakšna je bila dejansko poraba iz hranilnika, koliko iz sončnih celic, koliko je bilo sodelovanja z omrežjem. Poleg tega vidi dejansko samozadostnost. Z aplikacijo je mogoče nastaviti, koliko energije želimo prihraniti za nujni primer izpada električne energije. Uporabnik lahko prek ukazov v mobilni aplikaciji nastavi, kdaj naj se hranilnik polni iz platforme NGEN. Hranilnik Tesla Powerwall bo poskrbel, da bodo presežki električne energije shranjeni. Takoj, ko bo proizvodnja sončne energije manjša od uporabe, pa bo hranilnik sam začel dodajati energijo. Celoten uporabniški del je prijazen do uporabnika in enostaven ter bo kmalu na voljo tudi v slovenskem jeziku.

Z mobilno aplikacijo boste v vsakem trenutku dostopali do proizvodnje in porabe električne energije v svojem domu ter nastavljali prioritete delovanja. Foto: Bojan Puhek

Vas zanima možnost montaže hranilnika Tesla Powerwall na vaši hiši? Strokovna ekipa podjetja NGEN vam bo na podlagi vaših potreb, analize in predhodnega ogleda svetovala glede optimalne velikosti sončne elektrarne, kapacitete baterijskega hranilnika, same namestitve celotnega sistema in to tudi kakovostno izvedla.

Odslužene baterije gredo v ponovno uporabo

Električna omrežja, ki vključujejo shranjevanje energije iz obnovljivih virov, lahko zmanjšajo emisije ogljikovega dioksida, in sicer bolj kot omrežja, ki preprosto povečujejo energijo iz obnovljivih virov. Skladiščenje električne energije bi pomagalo učinkoviteje izkoriščati energijo, ki jo ustvarjajo viri, kot sta veter in sonce. S tem so električna omrežja manj odvisna od proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv.

V podjetju Tesla je poskrbljeno tudi za reciklažo baterij, ki se, potem ko odslužijo svoje, uporabijo za izdelavo nove baterije, pri čemer je treba dodati do 20 odstotkov novih materialov.