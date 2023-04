Kako toplotne črpalke pripomorejo k prihranku pri stroških ogrevanja?

Oglasno sporočilo

Foto: AIRABELA D.O.O.

Na ta način boste v času kurilne sezone že izkoriščali brezplačne obnovljive vire energije iz okolice, kot so zrak, zemlja ali voda, ki jih bo izbrana toplotna črpalka pretvarjala v uporabno energijo za ogrevanje ali hlajenje. Prvi prihranki pri stroških za ogrevanje bodo opazni že v prvih mesecih uporabe toplotne črpalke.

Delovanje in energetska učinkovitost

Podjetje Daikin ponuja vrhunske toplotne črpalke za energetsko učinkovito ogrevanje in hlajenje ter za pripravo sanitarne tople vode, zato tej blagovni znamki zaupajo številna gospodinjstva doma in v tujini. Toplotne črpalke Daikin Altherma imajo ločen, split sistem, ki je sestavljen iz notranje in zunanje enote. Delujejo na način, da zunanja enota črpa toploto iz zunanjega zraka in jo prenese na hladilno sredstvo. V kompresorju se hladilnemu sredstvu zviša tlak, kar dodatno poveča temperaturo. Hladilno sredstvo nato potuje do notranje enote, kjer se temperatura prenese na vodo v sistemu. S tem načinom delovanja toplotna črpalka pridobi dve tretjini uporabne toplote iz brezplačnega obnovljivega vira ter s pomočjo inverterskega krmiljenja ogreva do trikrat učinkoviteje kot tradicionalni načini ogrevanja.

Izbira prave toplotne črpalke

Izbira toplotne črpalke za ogrevanje je odlična odločitev. Pri menjavi načina ogrevanja zato ne oklevajte pred nakupom toplotne črpalke zgolj zaradi višje začetne naložbe, saj se ta lahko povrne že v petih letih. Pred nakupom se posvetujte s strokovnjakom pri uradnem uvozniku in distributerju toplotnih črpalk, ki vam bo v pomoč pri izbiri najprimernejše toplotne črpalke za vaše gospodinjstvo. Toplotne črpalke zrak–voda spadajo med energetsko izjemno učinkovite in dosegajo visoke prihranke pri stroških ogrevanja.

Foto: AIRABELA D.O.O.

Okoljska odgovornost

Blagovna znamka Daikin je predana trajnostnemu razvoju in skrbi za okolje, zato njihove toplotne črpalke vključujejo najsodobnejše tehnologije za zmanjšanje porabe energije in emisij CO2. Daikin je prvo podjetje na svetu, ki je predstavilo toplotne črpalke z uporabo hladilnega sredstva R-32 s trikrat manjšim potencialom globalnega segrevanja kot R-410-A. Prav tako so v tem podjetju odločeni zmanjšati vpliv družbe Daikin na okolje, zato so pobudnik krožnega gospodarstva za hladilna sredstva. L∞p by Daikin prevzem–predelava–ponovna uporaba je njihova edinstvena storitev recikliranja hladilnega sredstva, ki je ključni del zaveze za ustvarjanje trajnostne prihodnosti. Tej pobudi se lahko priključijo vsi uporabniki toplotnih črpalk Daikin.

Uradni distributer za Daikin Podjetje Airabela je locirano v Ljubljani ter je uradni uvoznik in distributer toplotnih črpalk in klimatskih naprav Daikin. V dogovoru z njihovimi strokovnjaki lahko izberete primerno toplotno črpalko za svoje gospodinjstvo in si zagotovite prihranke pri stroških ogrevanja.





Naročnik oglasnega sporočila je AIRABELA D.O.O.